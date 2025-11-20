Google lance Nano Banana Pro : créez des images 4K sous Gemini 3… et c’est gratuit !

Nano Banana vous avait déjà impressionné avec ses images bluffantes ? Attendez de découvrir Nano Banana Pro. Cette version survitaminée pousse la création en 4K encore plus loin.

Dernièrement, Google ne cesse de nous surprendre. En septembre, le Nano Banana original avait déjà affolé la toile avec ses figurines 3D hyperréalistes. Et voilà que la firme de Mountain View revient déjà à la charge avec Nano Banana Pro, désormais propulsé par Gemini 3. Cette version promet de mettre la création visuelle à un niveau encore jamais atteint.

We just dropped Nano Banana Pro, built on Gemini 3. 🍌



With state-of-the-art text rendering, vast world knowledge and studio-quality creative controls, Gemini 3 Pro Image can create and edit more complex visuals, infographics and more. Here’s what’s under the hood. 🧵 pic.twitter.com/x8fTe6pcmO November 20, 2025

Qu’est-ce qui fait la différence avec Nano Banana Pro ?

D’abord sa puissance de fusion. En effet, Nano Banana Pro ne génère pas une simple image. Elle est en mesure de fusionner jusqu’à 14 images et d’intégrer jusqu’à cinq personnes dans une composition unique. Parfait pour créer un visuel complexe, un poster stylé ou une scène digne d’un film de SF.

Le modèle excelle aussi dans la création de contenus lisibles et informatifs. Infographies, invitations, diagrammes ou affiches, tout est propre et lisible. Et ce, que vous demandiez un slogan de trois mots ou un paragraphe complet, dans plusieurs langues.

Nano Banana Pro insane capabilties walkthrough!



Prompt: "Make an online shop page for this corset." 🤯



For the next 72 hours ONLY. Get 1 Year UNLIMITED Nano Banana Pro in 4K on Higgsfield.



For 12 hours: follow, like, retweet & comment = FREE 100 credits pic.twitter.com/iY6JXEU8T6 — Higgsfield AI 🧩 (@higgsfield_ai) November 20, 2025

Mais subtilité, la génération de texte intégrée est pleinement activée aux États-Unis via le mode Recherche IA. Pourtant, pour le reste du monde, pas de panique. L’application Gemini permet déjà de s’amuser avec toutes les fonctions essentielles, partout et tout de suite.

Et si vous pensez que Nano Banana Pro ne fait que de la génération, détrompez-vous. L’IA peut modifier l’éclairage. Elle saura également ajuster l’angle et jouer avec la mise au point. Mais aussi ajouter un effet bokeh ou transformer une scène de jour en ambiance nocturne.

Le futur de l’image IA se joue en 4K

Un autre argument qui va parler aux créatifs est la résolution 4K. Avec Nano Banana Pro, les images gagnent une netteté quasi professionnelle. Graphistes, streamers, créateurs de contenu ou simples passionnés vont vite comprendre l’intérêt.

Google pousse aussi la transparence un cran plus loin. Toutes les images générées embarquent des métadonnées C2PA, un standard pensé pour identifier les contenus créés par IA et limiter la propagation de deepfakes. TikTok a d’ailleurs annoncé qu’il allait utiliser ces métadonnées pour appliquer un filigrane invisible. Une petite révolution dans la lutte contre les contenus trompeurs.

Le plus beau dans l’histoire ? C’est gratuit ! La version gratuite de Nano Banana Pro inclut déjà un quota confortable d’images. Évidemment, les abonnés Google AI Plus, Pro ou Ultra profiteront d’un quota augmenté et de fonctions avancées. Certaines, comme toujours, spnt réservées au marché américain. Mais pour le reste du monde, la plupart des outils essentiels sont déjà bien là.

