Nano Banana 2 : un leak révèle l’incroyable puissance de l’IA d’images

Une leak sur Nano Banana 2 indique une résolution 2K native, un rendu 4K et un réalisme accru via un processus multi-étapes.

Selon les leaks, Nano Banana 2 est capable de produire des rendus plus réalistes et détaillés. Ici, on parle même d’upscaling optionnel en 4K et d’un processus multi-étapes destiné à limiter les imperfections visuelles. Il pourrait vérifier et affiner automatiquement ses images avant diffusion, améliorant netteté, structure et éclairage.

Le processus multi-étapes, la grande nouveauté

Selon les leaks divulguées sur la plateforme X, Nano Banana 2 pourrait transformer la création d’images réalistes. Le modèle à venir est capable d’éliminer les défauts fréquents des générateurs précédents, notamment les erreurs d’anatomie et les textes incohérents.

Nano Banana 2 is wild bruh…. pic.twitter.com/CNvtmz0nJ4 — Micah Berkley (@MicahBerkley) November 9, 2025

La fuite mentionne un système baptisé « Gempix », qui pourrait vérifier et affiner automatiquement les images avant diffusion. Cette approche privilégie la qualité à la vitesse et améliore l’éclairage, la structure et la netteté des lignes.

Le processus multi-étapes de Nano Banana 2 suit quatre phases : planification, vérification, affinement et génération finale. Ce protocole devrait limiter les erreurs hallucinées, telles que doigts supplémentaires ou membres manquants.

Il pourrait également assurer la cohérence visuelle et la lisibilité du texte intégré, une avancée significative par rapport aux modèles actuels.

Nano Banana 2 Early Preview Testing pic.twitter.com/GGwJUKTrme — MarsEverythingTech (@MarsForTech) November 11, 2025

Des pixels réalistes en 2K et 4K

La leak précise que le Nano Banana 2 gère des résolutions 2K natives et offre un upscaling optionnel en 4K. Les utilisateurs pourraient ainsi obtenir des images exploitables pour des usages variés.

Le modèle simule un raisonnement interne, évaluant les incohérences et ajustant ses choix pour produire des images réalistes. Les premières démonstrations du week-end du 8 novembre ont révélé des images de personnalités publiques générées avec un réalisme surprenant.

Certaines captures montrent des textes longs intégrés dans des images, reproduisant même des pages web ou des écritures manuscrites. Le modèle offre des résultats plus précis et détaillés que Nano Banana 1.

🚨 Nano Banana 2 completely smashed both the clock AND full wine glass tests in ONE IMAGE.



"11:15 on the clock and a wine glass filled to the top"



Holy. Shit. https://t.co/SedbYL92PX pic.twitter.com/q47HW04ZsH — leo 🐾 (@synthwavedd) November 8, 2025

L’IA, parfois nommée en interne GEMPIX 2, pourrait inclure des fonctions réservées aux abonnés payants, telles que le mode Nano Banana Pro. Ces options permettraient un contrôle accru sur la qualité et la résolution des images.

Une fuite, mais des promesses solides

Bien que les informations proviennent d’une fuite, elles indiquent une progression notable dans la stratégie de Google pour les outils IA. Nano Banana 2 rejoint Veo 3.1 pour la vidéo IA et Imagen 3 pour le photoréalisme.

La date exacte de lancement reste inconnue, certaines rumeurs évoquant le 11 novembre. On ignore si Nano Banana 2 remplacera l’actuel modèle ou s’il fera partie intégrante de Gemini 3.0.

L’IA pourrait rester limitée à certaines régions ou être déployée mondialement. Aucun détail officiel n’a confirmé le coût ou l’accessibilité.

En attendant une annonce officielle, les internautes explorent déjà ses capacités de manière insolite. La version preview a permis de créer des images humoristiques ou inattendues, testant la précision de l’écriture et la cohérence des scènes.

