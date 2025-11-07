Google Nano Banana 2 : votre smartphone pourra bientôt générer des vidéos IA 4K

Google s’apprête à lancer Nano Banana 2, une version survitaminée de son générateur d’images devenu viral. On se souvient tous des portraits 3D partagés par millions sur les réseaux. Mais la suite s’annonce encore plus ambitieuse.

Vous allez pouvoir produire des images et vidéos IA en 4K depuis un simple smartphone. L’outil, aussi appelé GEMPIX 2, repose sur Gemini 3 Pro Image, le modèle visuel le plus précis de Google. La qualité sera donc au rendez-vous.

Et comme vous le savez, le premier Nano Banana a eu du succès. Plus de dix millions d’utilisateurs avaient rejoint Gemini en quelques semaines. Même le PDG de Nvidia avait salué cette “folie créative”. On imagine donc déjà le raz-de-marée à la sortie du second opus.

Nano Banana 2 : la génération d’images IA va-t-elle passer à la vitesse supérieure ?

Eh bien, les premiers tests laissent peu de doute. Avec ce modèle, vous pourrez créer des visuels 2K avec une mise à l’échelle 4K, directement depuis l’application Gemini. Et fini les affiches aux typographies tordues ou les logos flous.

Le texte intégré dans les images sera enfin lisible, propre, et précis. Ce qui rendra possible la conception de maquettes, de visuels marketing ou d’illustrations de magazine directement depuis un smartphone.

Mieux encore, cette montée en qualité ne vient pas seule. Google introduit un traitement plus intelligent du contexte. Le modèle Gemini 3 Pro Image comprend désormais les subtilités culturelles et géographiques. Une requête comme « un coucher de soleil sur la plage à Bali » générera des couleurs, des tenues et des décors fidèles à la région.

Ce n’est même pas tout. Un autre changement marquant concerne la cohérence des sujets. On peut enfin dire adieu aux visages qui changent d’une image à l’autre ou les vêtements qui disparaissent soudainement. Nano Banana 2 veille à maintenir les traits, les poses et les styles.

Et enfin, il y a la rapidité. Le modèle initial prenait parfois trente secondes pour générer une image. Désormais, le rendu se fera en moins de dix secondes. Une vitesse qui place Google face à Midjourney et Firefly.

Un studio de production

L’image avec Nano Banana 2, c’est vrai que ça va être impressionnant. Cependant, il y a mieux. Grâce à la puissance de Gemini 3 Pro Image, Nano Banana 2 serait capable de générer de courtes vidéos 4K.

Le tout à partir d’une simple commande textuelle. Vous pourrez créer donc des clips publicitaires, des intros YouTube ou des vidéos artistiques sans passer par un logiciel professionnel.

Ce système repose sur une architecture multimodale.Le modèle comprend le texte, les images et leur lien logique. Cette fusion permet à l’IA de produire des transitions fluides, des mouvements naturels et des cadrages crédibles.

Google parle même de pipelines “image-image” capables de combiner plusieurs visuels pour en créer de nouveaux. Une technologie qui pourrait bientôt s’inviter dans Google Photos et Workspace.

Les créateurs auront aussi la possibilité d’éditer directement leurs images existantes. Le mode “Éditer avec Gemini” permettra de modifier un détail sans repartir de zéro. Changer une tenue, ajuster la lumière ou ajouter un décor se fera en quelques gestes.

