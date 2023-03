CapCut : tout savoir sur cette application de montage vidéo

CapCut, avec des fonctionnalités d’édition avancées, est une application multi-plateforme pour Android, iOS et ordinateur. Cet article présente tout ce qu’il faut savoir sur cette application de montage vidéo.

Les applications de montage vidéo ont fait exploser la création de contenu viral sur les réseaux sociaux. CapCut, une application compatible avec Android, iOS et ordinateur, offre des fonctionnalités d’édition avancées. Dans cet article, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette application de montage vidéo.

Qu’est-ce que CapCut ?

ByteDance, la maison mère de TikTok a récemment lancé CapCut qui est vite devenu l’une des applications les plus téléchargées sur mobile. Il s’agit d’un outil de montage vidéo compatible avec Android et iOS qui est également disponible sur l’ordinateur. CapCut permet aux utilisateurs de créer des vidéos originales gratuitement. En effet, elle propose des filtres, des musiques et des sous-titres pour personnaliser les vidéos.

CapCut facilite et accélère le montage vidéo. Cette application permet de découper les rushs et de proposer des éditions adaptées aux contenus les plus populaires. Ainsi, les utilisateurs peuvent travailler leurs vidéos plus facilement et rapidement.

Les principales fonctionnalités de CapCut

CapCut offre principalement des fonctionnalités variées pour des créateurs de contenu TikTok. Les utilisateurs peuvent dé-rusher les vidéos, choisir l’ordre de leurs extraits et utiliser la fonction « autocut » pour un montage automatique. De plus, CapCut dispose d’un lecteur multimédia intégré pour visualiser les modifications en temps réel. La vitesse des images et du son peut être ajustée, tandis que la bibliothèque gratuite de filtres, de stickers et d’animations ajoute une touche personnelle à chaque vidéo.

CapCut propose également des fonctionnalités avancées telles que la rotation de la vidéo, la stabilisation des vidéos pour supprimer les tremblements, l’ajout de bande son, de sous-titres automatique et de retouches de personnes présentes dans la vidéo. De plus, une fonctionnalité prompteur est mise à disposition pour se filmer en récitant son texte sans l’oublier et en fixant la caméra. Enfin, il est possible de reconnaître l’utilisation de CapCut en cliquant sur le log affiché sur le contenu publié.

Explorer les outils de CapCut

CapCut se démarque de ses concurrents en mettant l’accent sur ses outils d’édition plutôt que sur la visualisation et l’interaction des vidéos. Les utilisateurs peuvent insérer les effets qu’ils désirent avant de partager leur travail final sur des plateformes telles qu’Instagram, Facebook et TikTok.

Caméra

CapCut offre une fonctionnalité d’enregistrement vidéo et photo qui permet aux utilisateurs d’accéder à la caméra avant et arrière de leur appareil. L’outil permet l’enregistrement de vidéos jusqu’à 3 minutes avec des fonctionnalités telles que le prompteur, les filtres, les effets et la minuterie. Il est également possible d’augmenter la vitesse des vidéos pour une expérience de visionnage plus dynamique.

Texte

CapCut offre plusieurs options de sous-titrage, dont la plus courante est la création de sous-titres automatiques. En accédant simplement à l’onglet « Légendes » du menu principal et en chargeant la vidéo souhaitée, l’option de sous-titrage automatique sera immédiatement proposée.





Outre les légendes automatiques, il est également possible de saisir manuellement le texte ou d’ajouter un dessin. Pour ajouter du texte, cliquez sur « Ajouter du texte », saisissez la phrase souhaitée, validez et sélectionnez la prise de la vidéo où vous souhaitez que la légende apparaisse. Pour ajouter un dessin, sélectionnez l’option « Dessiner », choisissez le trait, la couleur et les caractéristiques souhaités, puis faites simplement le dessin sur l’écran et choisissez l’intervalle dans lequel il doit apparaître dans la vidéo.

Retoucher

L’application CapCut offre une fonctionnalité de retouche vidéo accessible dans l’onglet « Retoucher ». Cette option permet aux utilisateurs de modifier les aspects esthétiques de leurs vidéos, tels que le teint de la peau, l’estompage des cernes, la correction de la luminosité, la couleur des dents et bien d’autres encore. Grâce à ces ajustements, les utilisateurs peuvent améliorer la qualité de leurs vidéos et obtenir des résultats plus professionnels.

Fonctions d’édition vidéos courantes

Capcut est une application de montage vidéo facile à utiliser, offrant presque tous les outils nécessaires dans une interface épurée. Les utilisateurs peuvent découper, combiner, changer de format, ajouter des canevas, accélérer et inverser les clips en quelques clics. Sa dernière version inclut la courbe de vitesse pour une transition en douceur.

L’une des fonctionnalités remarquables de Capcut est la superposition, qui permet de placer des clips supplémentaires sur le métrage principal et de les redimensionner facilement. Les utilisateurs peuvent également utiliser l’écran vert ou ajouter un arrière-plan pour un effet supplémentaire.

Édition audio de CapCut

CapCut dispose d’une bibliothèque musicale riche, contenant des chansons exclusives protégées par le droit d’auteur. Des options d’importation sont également disponibles, permettant aux utilisateurs d’ajouter leur propre musique ou d’extraire l’audio des vidéos existantes. L’application propose également de nombreux effets sonores, facilement accessibles via une barre de recherche et un bouton favori.

Pour la superposition, il est possible d’éditer la piste audio séparément avec des options de réglage du volume, du début et de la fin, ainsi que la possibilité de découper la partie audio souhaitée. CapCut propose même un outil de correspondance pour ajouter des battements, que les utilisateurs peuvent ajouter manuellement ou laisser l’application faire automatiquement.

Toutefois, les utilisateurs ne peuvent pas encore modifier la hauteur de la piste audio ajoutée, réduire l’exposition au son ou améliorer la qualité audio comme le permettent certains logiciels professionnels. Ainsi, les futures versions de l’application pourraient inclure ces fonctionnalités.

Autocollants et effets spéciaux

Autocollants

L’application permet d‘ajouter des autocollants à ses vidéos, classés en fonction de leurs thèmes tels que vlog, Noël et le jour de l’An. En plus des emoji courants, les autocollants incluent des flocons de neige, des étoiles et des flèches, ainsi que d’autres options météorologiques et thématiques. Les utilisateurs peuvent également importer des images depuis leur appareil pour les utiliser comme autocollants, bien que seuls les formats JPG et PNG soient pris en charge. Malheureusement, l’application ne propose pas de fonction de recherche ni de favoris, ce qui peut rendre le choix d’autocollants difficile pour les utilisateurs qui en utilisent fréquemment.

Effets spéciaux

CapCut propose deux types d’effets spéciaux : les effets vidéo et les effets corporels. On peut appliquer les effets vidéo à la vidéo principale, à la superposition ou aux deux. Les effets corporels, quant à eux, sont appliqués au corps humain ou à certaines parties de celui-ci dans la vidéo. L’application utilise une technologie de détection pour identifier le corps humain et ajouter les effets choisis autour de celui-ci.

De plus, il dispose d’une grande variété d’effets vidéo spéciaux, comprenant entre autres le zoom 3D et le flou. Les utilisateurs peuvent superposer plusieurs effets sur une même vidéo et ajuster chacun d’eux individuellement pour obtenir des résultats exceptionnels.

Filtres et transition

Filtres

CapCut résout ce problème en offrant des filtres prédéfinis pour les couleurs. En effet, ces filtres peuvent être facilement ajustés pour répondre aux préférences des utilisateurs. En utilisant les filtres, les utilisateurs peuvent gagner du temps et améliorer leur flux de travail. Les filtres peuvent être appliqués aux clips primaires et aux superpositions.

Transition

CapCut offre diverses options de transition, telles que les transitions de base, de caméra, de MG, d’effet et de masque. En plus, ces transitions permettent de masquer en douceur les coupes entre les clips principaux. Cependant, il est important de choisir la bonne transition, car une seule transition peut être ajoutée entre deux clips principaux. Il est possible d’ajouter une transition à une superposition en créant une vidéo avec une transition et en l’ajoutant comme superposition.

Tarifs de CapCut

CapCut est une application gratuite d’édition vidéo pour Android et iOS, offrant un large éventail d’outils d’édition. Cependant, pour accéder à plus d’effets et de fonctionnalités, une version Pro est disponible pour 7,99 dollars par mois, avec des options d’abonnement mensuel pour 9,99 dollars ou annuel pour 54,99 dollars. Il existe également une option d’abonnement VIP pour 12,99 dollars par mois. Cela offre des fonctionnalités supplémentaires telles que l’accès à des ressources exclusives et des effets VIP. Pour acheter l’une de ces versions payantes, vous pouvez cliquer sur l’icône « Moi » dans votre profil et sélectionner l’option correspondante.

Essentiel

Tout d’abord, il est important de savoir que CapCut simplifie le montage vidéo avec des solutions pratiques. De plus, des tutoriels et des sources d’inspiration pour les tendances actuelles sont disponibles. L’onglet « Templates » propose des exemples de vidéos populaires, et les tutoriels expliquent chaque étape. En cliquant sur l’icône de point d’interrogation en haut à droite de l’écran, le centre d’aide offre des informations utiles et un manuel de la plateforme.

Quels sont les avantages et les inconvénients de CapCut ?

CapCut a des avantages tels qu’une interface simple, des chansons sous droits d’auteur, des modèles prédéfinis, des effets, des filtres et des transitions populaires. Cependant, il a encore un long chemin à parcourir pour rivaliser avec des logiciels plus complets. Il présente également des inconvénients tels qu’un nombre limité de pistes ajoutées, un manque d’outils pour l’étalonnage des couleurs, et des problèmes de précision. Il ne prend pas en charge le mode paysage sur les smartphones et les tablettes, et il est impossible de définir une fréquence d’images supérieure à 60 FPS. Ces insuffisances peuvent affecter vos projets de montage vidéo, mais il reste beaucoup à explorer avec CapCut.