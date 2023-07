Pourquoi Android est maintenant meilleur qu’iOS, selon le boss d’Instagram

Quel est le meilleur système d’exploitation mobile, Android ou iOS ? Le duo a toujours alimenté le débat, et ce n’est pas prêt de s’arrêter. De nombreux utilisateurs trouvent leur système d’exploitation et s’y tiennent. D’autres peuvent changer d’avis, comme le boss d’Instagram. Pour lui, Android est finalement meilleur qu’iOS.

Le boss d’Instagram désormais dans la team Android

L’industrie des smartphones est dominée par deux systèmes d’exploitation : Android et iOS. Ils appartiennent à deux des plus grands noms de l’univers technologique, Google et Apple. Il s’agit probablement de la plus grande rivalité dans l’industrie technologique ces 10 dernières années.

Malgré la diversité du marché, le duel persiste entre ces deux systèmes. Beaucoup sont fidèles à leur choix initial. Néanmoins, si vous avez déjà choisi votre camp, rien ne vous empêche de changer d’équipe, comme l’a fait Adam Mosseri, le boss d’Instagram. Ses déclarations supposent qu’il a initialement misé sur iOS, mais considère qu’Android surpasse aujourd’hui le système d’Apple.

Ces propos sont sortis lors d’un entretien avec le youtubeur technologique américain Marques Brownlee. Adam Mosseri n’a pas explicitement énoncé son choix, mais l’a suggéré. « Android est maintenant meilleur », déclare-t-il lorsqu’on l’a interrogé sur le must have du moment. Cette déclaration suppose que Mosseri avait auparavant parié sur iOS.

Android est plus populaire qu’iOS à l’échelle mondiale

En tenant juste compte du nombre d’utilisateurs et sans entrer dans les détails techniques, Android est plus populaire dans le monde avec 70,89 % de part de marché. Il surpasse largement iOS avec ses 28,36 % de part de marché mondiale. Néanmoins, le système d’Apple règne en maître aux États-Unis avec 57,39 % de part de marché.

Ces chiffres publiés par BankMyCell, un site américain de comparaison de prix, datent de ce mois de juillet. La popularité mondiale d’Android s’explique tout simplement par le fait que le système d’exploitation est disponible sur une vaste gamme de téléphones et autres appareils connectés. Le système iOS, lui, est exclusif aux iPhones d’Apple.

L’un comme l’autre publie annuellement une mise à jour majeure. Selon les circonstances, Apple comme Google peuvent également publier de plus petites mises à jour au cours de l’année. Chaque mise à niveau introduit généralement de nouvelles fonctionnalités qui cherchent à répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, voire à les anticiper.

En termes de fonctionnalités, d’interface, de sécurité et de confidentialité, de matériel, d’écosystème d’applications… à chacun sa perception et son choix. Il existe de nombreux paramètres à prendre en compte en fonction des attentes et des besoins de chacun.