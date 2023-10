Une révolution pour le montage vidéo ! Découvrez la nouvelle IA d’Adobe

Adobe dévoile Project Fast Fill, une révolution en matière de manipulation vidéo alimentée par l’IA. Découvrez comment Adobe repousse les limites de la manipulation vidéo grâce à l’intelligence artificielle.

Il est courant d’avoir besoin de supprimer un élément indésirable d’une vidéo ou d’y ajouter quelque chose de spécifique. Adobe a compris ce besoin et y répond avec une solution innovante : Fast Fill. Cette fonction, propulsée par l’IA d’Adobe, permet d’ajouter ou de retirer aisément des éléments dans vos créations vidéo. Et tout cela grâce à des invites de texte simples. Que ce soit pour échanger des vêtements, supprimer des passants ou même remplacer des couleurs, tout devient possible.

Project Fast Fill – la magie de l’IA générative

Fast Fill s’inspire d’outils existants tels que le Magic Editor de Google. Cependant, là où Magic Editor manipule des photos, Fast Fill s’attaque aux vidéos. Imaginez pouvoir déplacer des éléments ou changer des couleurs aussi facilement que l’on édite une photo. Adobe le rend possible, notamment grâce aux modèles Firefly AI, qui sont au cœur de cette avancée technologique.

Mais cette innovation ne s’arrête pas là. Lors de leur conférence, Adobe a également évoqué d’autres projets en développement. Fast Fill est actuellement en phase expérimentale, mais il pourrait bientôt rejoindre les rangs des fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs de Premiere Pro et After Effects.

Adobe is working on generative AI video manipulation https://t.co/J7cX5ozk2S — The Verge (@verge) October 15, 2023

Adobe redéfinit les limites de la créativité : de l’audio à la 3D, l’IA transforme chaque aspect

Adobe ne se contente pas de révolutionner le montage vidéo. La société est également à la pointe de l’édition audio et 3D grâce à l’IA. Prenez, par exemple, Project Dub Dub Dub qui traduit les voix. Ou encore, le projet qui permet de suréchantillonner les vidéos de basse résolution. Et ne parlons pas de Project Poseable qui transforme des photos en objets 3D ! La profondeur et la portée des projets d’Adobe sont véritablement impressionnantes.

En fin de compte, l’évolution de l’IA nous pousse à nous questionner sur la nature même de nos créations. Tout comme nous nous demandons aujourd’hui ce qu’est une photo, grâce à l’IA d’Adobe et à Fast Fill, il se pourrait bien que nous nous posions la même question sur la vidéo dans un avenir proche.