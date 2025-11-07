Apple à genoux devant Google : elle supplie de prêter son IA pour Siri 2

Apple s’apprête à conclure un accord d’un milliard de dollars avec Google pour intégrer Gemini à Siri.

Apple, malgré ses ressources, a accumulé trop de retard. Ses ingénieurs peinent à suivre la cadence des mises à jour de Gemini ou des avancées d’OpenAI. Plusieurs talents clés ont quitté la firme pour rejoindre ces pionniers. L’entreprise, autrefois symbole d’innovation autonome, doit désormais louer le savoir-faire de son meilleur ennemi pour ne pas disparaître du jeu.

L’aveu d’un retard cuisant

On l’a souvent souligné, Apple traverse une crise de confiance dans sa stratégie d’IA. Après avoir promis en 2024 une révolution baptisée Apple Intelligence, la firme n’a livré que des fonctions inachevées.

Siri, promise à une renaissance grâce à l’IA générative, échoue encore à saisir le contexte ou à gérer des requêtes complexes. Face à cet échec, le géant de Cupertino paierait environ un milliard de dollars par an pour utiliser Gemini, le modèle d’IA le plus avancé du rival historique.

L’accord prévoit que le modèle de 1,2 trillion de paramètres de Google alimente certaines fonctions du futur Siri d’Apple. Ce modèle synthétiserait les requêtes complexes, planifierait les actions et fournirait les réponses les plus fines.

Siri, toujours présent en façade, deviendrait le porte-voix d’une intelligence venue de Mountain View. Cependant, le traitement des données se ferait dans les serveurs Private Cloud Compute d’Apple, isolés de l’infrastructure de Google.

Aucune donnée personnelle ne transiterait vers les bases du moteur de recherche. Gemini fonctionnerait donc comme un sous-traitant cognitif, un cerveau prêté mais surveillé.

L’entreprise ne veut pas répéter l’erreur du navigateur Safari, où l’usage de Google comme moteur par défaut avait déclenché des enquêtes antitrust aux États-Unis.

Le futur Siri sous Gémini

Le futur Siri, attendu avec iOS 26.4 au printemps prochain, devrait ainsi combiner plusieurs intelligences. Les requêtes simples resteront gérées par les modèles maison.

Les demandes complexes, elles, passeront par Gemini. Le système Glenwood, dirigé par Craig Federighi et Mike Rockwell, supervise le logiciel et le casque Vision Pro.

Ce recours à Google est temporaire, car Apple espère le remplacer d’ici un an. Un modèle maison d’un billion de paramètres est actuellement en développement.

Mais atteindre la qualité de Gemini relève encore du vœu pieux. Le modèle de Google domine les classements mondiaux grâce à sa compréhension contextuelle et sa capacité à planifier des séquences complexes.

Le nom Gemini ne figurera ni dans les menus de Siri, ni dans les présentations de Tim Cook. Le PDG a d’ailleurs confirmé, lors du dernier appel aux investisseurs, que Siri accueillera bientôt plusieurs agents conversationnels.

ChatGPT restera intégré, tandis qu’Apple étudie d’autres solutions pour offrir la possibilité de choisir l’IA la mieux adaptée à chaque usage. Après l’annonce de Bloomberg, l’action d’Apple a légèrement progressé et Alphabet a enregistré un gain supérieur à 3 %.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.