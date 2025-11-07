Une nouvelle série de recherches en cybersécurité montre que des hackers peuvent piéger ChatGPT. Devriez-vous vous inquiéter pour vos données personnelles ?

Les hackers seraient en mesure de piéger ChatGPT et d’extraire des données personnelles sans qu’on s’en rende compte. Ces découvertes montrent que même les modèles les plus avancés ne sont pas à l’abri des attaques sophistiquées. Voici comment ça se passe et comment agir pour sécuriser vos données.

Quand ChatGPT se fait piéger et manipuler par les hackers

Le problème central repose sur ce qu’on appelle les injections de prompts. Les modèles de langage tels que ChatGPT traitent les instructions qu’ils reçoivent. Puis, lorsqu’une consigne malveillante est dissimulée dans un contenu externe ou une requête, le système peut l’exécuter derrière votre dos.

Les chercheurs ont identifié plusieurs variantes. Cela commence par l’injection indirecte via des sites web réputés. On a également le cas de l’attaque « zéro-clic ». Dans cette situation, vous n’avez même pas besoin de cliquer sur un lien pour que le modèle se fasse manipuler.

Quelles méthodes utilisent-ils pour pirater l’IA ?

Certains hackers peuvent piéger ChatGPT avec des techniques qui exploitent sa fonction de mémoire. Cette mémoire aide le modèle à retenir des informations d’une conversation à l’autre. Les pirates peuvent les corrompre pour persister entre les sessions et continuer à exfiltrer des informations personnelles à chaque interaction.

D’autres méthodes utilisent le contexte conversationnel. Elles incitent alors ChatGPT à répéter ou à intégrer des instructions malveillantes invisibles dans ses réponses. Parfois, les hackers les masquent dans des blocs de code pour ne pas éveiller de suspicion.

Des vecteurs d’attaque inquiétants

Parmi les vulnérabilités découvertes, certaines exploitent des mécanismes d’accès à internet intégrés à l’outil. Parfois, le modèle résume des articles ou visite des sites via l’outil web. Et à ce moment, un attaquant peut insérer des instructions malicieuses dans des commentaires ou des pages web. ChatGPT se fait alors piéger par les hackers, car il les reprend sans discernement.

Les chercheurs ont démontré que même des sites spécialement indexés pour le crawler d’OpenAI peuvent provoquer l’exécution de ces prompts. Ceci affecte potentiellement tout utilisateur qui pose une question innocente. Vous pouvez ainsi constater l’envergure du danger pour les internautes.

Ils ont recensé d’autres stratégies plus subtiles, comme le bypass des mécanismes de sécurité. Ou alors, l’utilisation de liens de suivi légitime. Cela sert à exfiltrer des données caractère par caractère, ce qui rend la surveillance encore plus complexe. Le mélange de ces techniques crée des vecteurs d’attaque capables d’extraire des informations sensibles. Cela va des données mémorisées à des éléments dans l’historique des conversations.

Un problème systémique qui inquiète les internautes

Ces vulnérabilités révèlent une limite fondamentale des modèles de langage. C’est cette limite qui facilite la tâche aux hackers qui veulent piéger chatGPT. Je me réfère ici à leur incapacité à distinguer de manière fiable les instructions légitimes des données potentiellement malveillantes. Ceci, qu’elles proviennent d’internet ou d’autres sources externes.

Certes, OpenAI fait des efforts pour sécuriser le système. La firme se sert notamment des filtres de liens et des mécanismes de vérification. Malgré cela, les experts soulignent que la nature même de l’IA rend une correction complète difficile à court terme. Chaque nouvel outil ou fonctionnalité, comme le browsing ou le SearchGPT, étend la surface d’attaque. Cela offre davantage d’opportunités pour les pirates de tromper le modèle.

Pour les utilisateurs, cette découverte est un rappel de prudence. Mon premier conseil serait de limiter les informations personnelles que vous partagez avec ChatGPT. Aussi, évitez de cliquer sur des liens suspects que génère le modèle.

Du côté des développeurs, on peut en outre prendre quelques mesures de sécurité. La priorité reste avant tout de renforcer la détection des injections de prompts. Une mise à jour constante des mécanismes de sécurité s’impose également pour réduire l’exposition des utilisateurs.

