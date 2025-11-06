Alerte : ChatGPT perd la mémoire ! Voici comment protéger vos Memories

Il semblerait que la mémoire personnalisée de ChatGPT peut parfois s’effacer sans prévenir. Voici comment sécuriser vos souvenirs et maîtriser cette fonctionnalité essentielle.

Plusieurs signalent la disparition soudaine de leurs mémoires. Un internaute, nommé WebCoder, raconte qu’après avoir enregistré une recette, son panneau « mémoire enregistrée » s’est soudainement vidé. Plus aucune trace des données sauvegardées. D’autres confirment que les comptes professionnels, applications mobiles et versions web, toutes les interfaces sont concernées. OpenAI n’a pas encore communiqué officiellement sur le problème. Aucune mention n’apparaît sur la page d’état de ChatGPT, laissant penser à une panne limitée.

La mémoire de ChatGPT constitue le cœur de son fonctionnement personnalisé. Ce module enregistre les informations que l’utilisateur choisit de lui confier afin d’affiner ses réponses. Une préférence alimentaire, une allergie, une adresse ou une passion peuvent être conservées pour orienter les échanges futurs.

Ainsi, une simple instruction comme « souviens-toi que je suis allergique aux noix » permet à ChatGPT d’éviter toute suggestion risquée dans une recette. Plus l’utilisateur interagit, plus le modèle façonne une expérience ajustée à ses besoins.

Cette fonction s’appuie sur deux paramètres clés : l’historique des conversations et les souvenirs enregistrés. Les deux doivent rester activés pour garantir le bon fonctionnement du système.

The post below indicates that there's an ongoing issue in which users are having their entire ChatGPT memories wiped .

I read through the reddit post, and while the details are still unclear, it seems to be triggered when a new memory is created . ( I'm not 100% sure )

Please be… https://t.co/HIZNt0zbOi — Nek (@Enscion25) November 5, 2025

Les abonnés Pro et Plus disposent d’un espace de gestion complet : Paramètres > Personnalisation > Gérer la mémoire. Cette section répertorie les souvenirs enregistrés et permet de les trier, modifier ou supprimer selon leur pertinence. L’utilisateur conserve donc un contrôle total sur les informations retenues par l’intelligence artificielle.

En parallèle, les conversations temporaires permettent d’échanger sans créer ni modifier de souvenirs. Cette option convient à ceux qui préfèrent limiter l’empreinte de leurs interactions.

Chaque donnée enregistrée fonctionne comme une note dans un carnet numérique. ChatGPT peut fusionner, mettre à jour ou effacer des éléments sur demande. Rien n’est conservé de manière définitive, tout dépend de la volonté de l’utilisateur.

Sauvegarder et protéger vos souvenirs

Sauvegarder les mémoires ChatGPT demande peu de temps mais offre une grande sécurité. La procédure reste simple : ouvrir le panneau Gérer la mémoire, copier l’ensemble du contenu, puis le coller dans un document texte stocké localement. Ce geste préventif garantit la conservation d’une version manuelle des données, même en cas de défaillance temporaire du service.

En revanche, il n’existe aucun moyen de restaurer automatiquement ces souvenirs depuis un fichier externe. Pour réintégrer les informations perdues, l’utilisateur doit reformuler manuellement chaque donnée sous la forme « Souviens-toi que… ».

En cas d’effacement partiel ou total, une reconnexion au compte peut parfois résoudre le problème. Certains utilisateurs affirment que cette méthode a suffi à rétablir leurs données.

Chaque souvenir s’enregistre indépendamment de l’historique des discussions, préservant ainsi l’autonomie des échanges et la précision des préférences enregistrées. Cette séparation assure une gestion distincte entre les données conversationnelles et les informations personnelles mémorisées par le système.

ChatGPT can now automatically manage your saved memories—no more “memory full.”



You can also search and sort memories by recency, and choose which to re-prioritize in settings.



Rolling out to Plus and Pro users on the web globally starting today. https://t.co/T1vSNH5289 pic.twitter.com/xRHLFTu2Am — OpenAI (@OpenAI) October 15, 2025

Lorsque l’utilisateur supprime une mémoire, elle disparaît du système de ChatGPT sous trente jours, conformément aux politiques internes d’OpenAI.

Toutefois, un récent contentieux oppose l’entreprise au New York Times, qui exige la conservation prolongée de certaines données utilisateurs. OpenAI s’y oppose fermement, invoquant la défense de la vie privée et le respect du droit à l’effacement.

Pour les utilisateurs professionnels, les garanties demeurent plus strictes. Les environnements Enterprise et Edu échappent à ces contraintes. Tandis que les clients API utilisant les points d’accès à « zéro rétention » voient leurs données immédiatement effacées après usage.

