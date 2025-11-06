Wikit Semantics : l’IA souveraine et no-code accessible aux pros

Wikit, start-up lyonnaise spécialisée dans l’IA générative, mise sur une plateforme souveraine et no-code. Avec Wikit Semantics, elle entend démocratiser une intelligence artificielle maîtrisée et responsable.

Alors que l’intelligence artificielle générative s’impose dans les processus métier, la question de la souveraineté numérique et de la sécurité des données devient centrale. Basée à Lyon, Wikit propose une alternative européenne crédible avec sa plateforme no-code Wikit Semantics. Sa démarche transparente et conforme au RGPD séduit les entreprises désireuses d’innover sans risquer la fuite d’informations sensibles. L’entreprise revendique une vision éthique et durable de la technologie, portée par la recherche et l’autonomie financière.

L’essor d’une IA générative sous contrôle

Fondée en 2018 à Lyon, Wikit s’est imposée en quelques années comme un partenaire de confiance des grandes entreprises et du secteur public. Avec Wikit Semantics, la société propose une alternative souveraine aux solutions américaines dominantes. Connectée aux principaux LLM du marché, la plateforme agit comme une interface simple, sécurisée et paramétrable. Cela permet ainsi de créer des applications IA sans écrire une ligne de code.

Cela répond à une préoccupation croissante : limiter le “shadow IA”, ces usages non encadrés d’outils génératifs par les collaborateurs. En 2025, près d’un salarié sur deux reconnaît partager des informations sensibles avec des solutions IA grand public. « Les entreprises veulent reprendre la main sur leurs données, » explique un membre de l’équipe R&D. Wikit leur offre précisément ce cadre : puissance, sobriété et conformité.

Transparence, souveraineté et accompagnement humain

La start-up a fait le pari d’un développement centré sur la sécurité et la conformité réglementaire. Entièrement conçue dans le respect du RGPD, Wikit Semantics s’adresse à toutes les structures en quête de garanties techniques et juridiques. Au-delà de la technologie, Wikit revendique un accompagnement de proximité.

Ses Customer Success Managers assurent un suivi attentif du déploiement et de la qualité des réponses générées. L’entreprise insiste sur la contextualisation. Chaque projet est calibré selon les besoins métier, les bases de connaissances internes et les critères de performance propres au client. Une méthode artisanale dans un secteur souvent dominé par des solutions standardisées.

Une ambition européenne portée par la recherche

Wikit s’appuie sur une équipe de 25 collaborateurs, dont un pôle R&D lié au laboratoire Hubert Curien (Université de Saint-Étienne, UMR CNRS 5516). Ce lien académique nourrit une stratégie d’innovation axée sur la performance et la frugalité énergétique. Les ingénieurs explorent notamment des “small language models”, architectures légères et moins énergivores que les mastodontes du marché.

Financièrement autonome depuis sa création, Wikit a choisi le bootstrap, un modèle rare dans l’univers de l’IA. Cette indépendance lui confère une liberté stratégique précieuse : celle d’innover à son rythme et de bâtir une vision durable. « Notre objectif est clair : devenir, d’ici cinq ans, l’un des leaders européens de l’IA conversationnelle », déclare son fondateur, Alban Costa. Une ambition réaliste, tant Wikit incarne l’émergence d’une IA responsable, ancrée dans le territoire et tournée vers la souveraineté numérique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.