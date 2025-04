ChatGPT se souvient de vos conversations passées et cela va changer votre expérience

Dorénavant, ChatGPT offre des conversations plus fluides et intuitives. Toutefois, cette option est désactivable afin de garantir la confidentialité.

Le 10 avril 2025, OpenAI enrichit ChatGPT avec une mémoire étendue. L’IA retient ainsi des détails de vos conversations, comme vos préférences ou votre profession. Cette mise à jour concerne surtout les abonnés Plus et Pro et arrive plus tard pour les autres.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Une mémoire de conversations plus fine pour ChatGPT

Désormais, ChatGPT stocke les détails de vos échanges et se rappelle de vos goûts ou vos projets. Certes, le chatbot possède une mémoire partielle depuis février 2024. Mais cette dernière mise à jour va plus loin en incluant toutes les conversations, même avant 2024.

Son interface est maintenant équipée d’un bouton nommé « Connaissances internes ». Un clic et le chatbot vous fournit des réponses basées sur vos données passées.

Cette fonctionnalité reste évidemment facultative pour respecter la vie privée. C’est dans cette optique qu’OpenAI propose des outils pour gérer la mémoire de ChatGPT.

D’une part, il y a une fonction de contrôle, que vous pouvez activer ou désactiver manuellement. D’autre part, une option de conversations éphémères existe aussi. Ainsi, vos conversations avec ChatGPT ne laissent aucune trace.

Fonctionnalité encore restreinte en Europe

La mise à jour concerne d’abord les États-Unis, mais n’est pas encore disponible en Europe. OpenAI travaille encore à une compatibilité européenne.

En effet, toute nouvelle fonctionnalité doit respecter les règles européennes sur les données. Ces régulations protègent la vie privée des utilisateurs.

Par ailleurs, ChatGPT n’est pas la première IA à mémoriser les conversations. Il n’y a pas si longtemps, en février 2025, Google a lancé une fonction similaire pour Gemini.

La compétition pousse l’innovation dans le secteur et les entreprises cherchent à rendre leurs assistants plus utiles. Toutefois, la sécurité des données doit être au cœur des préoccupations, bien que l’on cherche les progrès et la popularité croissante des IA conversationnelles.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.