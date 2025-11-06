La Chine teste un robot loup : il détruit les défenses de Taiwan en 10 secondes

La Chine déploie des robots loups autonomes pour des assauts amphibies, coordonnés avec des essaims de drones.

Le 4 octobre 2025, les télévisions d’État chinoises ont montré le robot loup en tête d’une manœuvre militaire. Dans la vidéo, l’Armée populaire de libération simulait un débarquement sur les plages de l’île de Taïwan. La quadrupède a brisé des défenses en quelques secondes, mais il n’a pas encore remplacé l’infanterie. Cette manœuvre publique s’inscrit dans une stratégie plus globale de l’APL : remplacer les « vagues humaines » par des « tactiques maritimes intelligentes ».

Un exercice de l’APL

Conçu par le groupe d’État China South Industries Group Corporation, ce robot loup de 70 kg transporte jusqu’à 20 kg. Sa robustesse et sa mobilité lui permettent d’accomplir des missions logistiques complexes tout en restant agile sur tous terrains.

En outre, l’automate quadrupède dispose de cinq caméras assurant une vision à 360 °, lui permettant d’évoluer dans des environnements complexes.

58 Intelligence Technology, the maker of the "robot wolf" seen at China's 9/3 V-Day parade, has secured 500 million Chinese Yuan (approx. $69.4 million USD) in new financing. They also released "Sky Wolf," their new generation of quadruped robot, positioning it for broader… https://t.co/0jOrdzZHA2 pic.twitter.com/pWJPBWDvii — RoboHub🤖 (@XRoboHub) November 4, 2025

Lors de la première vague de l’exercice, le robot loup a franchi obstacles et barbelés, ouvrant la voie aux forces suivantes. Cette avancée a ainsi permis aux unités de progresser rapidement.

Par la suite, les drones suicides (FPV) ont simultanément frappé des positions défensives factices. La chaîne d’État a rapporté un cycle détection à destruction de moins de 10 secondes.

Limites et vulnérabilités du robot loup

Le robot loup précède les soldats. Il pousse en avant, traverse des dunes ou des défenses improvisées, et ouvre un passage pour les troupes.

Certains modèles remplissent un rôle logistique : transport de munitions, trousses médicales, reconnaissance. D’autres sont configurés pour l’assaut direct.

Une séquence montrait un opérateur contrôlant simultanément neuf robots loups et six drones via une interface 3D en temps réel. Pour autant, cette démonstration n’est pas sans faille.

Plusieurs robots ont effectivement été repérés en terrain découvert, sans blindage suffisant. L’un d’entre eux a été détruit par des tirs légers durant l’exercice.

Les analystes militaires soulignent que, bien que mobile et autonome, le robot loup reste vulnérable lorsqu’il se trouve exposé ou isolé. De plus, cumuler simultanément reconnaissance et assaut dans un même robot demeure difficile.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.