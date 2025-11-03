Vidéo : à l’aéroport de Shanghai, le tout premier robot majordome

À l’aéroport de Shanghai Hongqiao, les voyageurs découvrent un majordome pas comme les autres. Un robot humanoïde de Keenon Robotics nommé XMAN-R1. Il accueille les clients, répond à leurs questions et distribue des petits cadeaux de bienvenue.

Avec ses collègues mécaniques, il transforme l’hôtel Shangri-La Traders en véritable vitrine du service automatisé. Ils sont en costume d’hôtesse d’accueil, sont souriants, et ont une voix étonnamment naturelle.

La direction de l’hôtel voit dans ce duo homme-machine une réponse élégante à la demande croissante des voyageurs pressés mais exigeants.

Des robots spécialisés dans leur tâche

Ce projet ne se limite pas à la simple curiosité technologique. Il marque la mise en place d’un modèle de service collaboratif inédit, où robots humanoïdes et robots spécialisés travaillent main dans la main.

Tandis que XMAN-R1 gère l’accueil et la communication, le W3 assure les livraisons en chambre. Le S100 transporte les bagages, et le C40 s’occupe du nettoyage. Les modèles T10 et T3, eux, filent dans les couloirs pour livrer les repas des restaurants.

L’objectif de cette approche est d’optimiser les ressources humaines tout en maintenant une qualité de service constante, même dans les heures de pointe. Et pour le personnel, cela veut dire moins de stress et plus de temps pour les interactions humaines.

Les visiteurs, eux, n’en reviennent pas. Certains filment la scène, d’autres se laissent guider par XMAN-R1 jusqu’à leur chambre. L’expérience est si surprenante qu’une vidéo, que vous pouvez visionner ci-dessus, circule déjà sur les réseaux sociaux. On y voit le robot discuter, bouger, et accompagner un client comme le ferait un majordome en chair et en os.

C’est quoi leur secret ?

Derrière le visage expressif de XMAN-R1 se cache un système d’intelligence baptisé KOM2.0, développé par Keenon Robotics. Ce modèle « Vision-Langage-Action » est à même de voir, d’entendre et d’agir de façon coordonnée. Il comprend les intentions humaines et y répond en temps réel, qu’il s’agisse d’une demande d’information ou d’un simple “bonjour”.

Ce qui rend la machine encore plus étonnante, c’est sa capacité d’adaptation. Keenon a mis au point un logiciel appelé KEENON ProS, destiné à former les robots à des métiers précis. Un robot ne s’improvise pas bagagiste ou serveur : il apprend.

Chaque modèle reçoit donc un ensemble de compétences adapté à son rôle. Cette approche permet de déployer rapidement plusieurs robots aux fonctions distinctes, tout en assurant une cohérence dans le service.

Depuis sa création, Keenon a installé plus de 100 000 robots dans plus de 60 pays. Et ce n’est pas un hasard si l’entreprise teste ses prototypes à Shanghai. La ville est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour les technologies d’automatisation.

L’hôtel Shangri-La Traders, quant à lui, se positionne comme pionnier dans cette nouvelle ère du service collaboratif. Les dirigeants affirment que cette combinaison entre robots humanoïdes et robots spécialisés permet d’allier adaptabilité, efficacité et constance.

Et à voir le calme de XMAN-R1, même face à une horde de voyageurs fatigués, on comprend pourquoi cette idée séduit déjà d’autres établissements en Asie.

