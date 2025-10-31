Fini les commerciaux qui sentent l’aftershave : ce robot vend des voitures

Chery, un constructeur auto a décidé d’apprendre aux robots humanoïdes à ouvrir des portières de voiture. Et ça a donné Mornine, un humanoïde aussi à l’aise sur scène que dans un showroom.

Le constructeur automobile chinois, Chery, conçoit désormais des robots humanoïdes. Ces derniers sont capables de les présenter, de dialoguer avec les clients et même d’ouvrir les portières. Mornine, dévoilé lors de la AiMOGA Global Business Conference, incarne cette fusion entre mobilité intelligente et intelligence incarnée.

Mornine vend les voitures comme un humain

Lors de la AiMOGA Global Business Conference, organisée le 20 octobre à Wuhu (Chine), le constructeur Chery a présenté Mornine. Il s’agit d’un robot humanoïde développé par AiMOGA Robotics, sa filiale dédiée à l’intelligence incarnée.

Le public est composé d’experts et de médias venus de plus de 30 pays. Ainsi, ils ont pu assister à une démonstration. Le robot humanoïde montait sur scène, discutait en plusieurs langues et présentait les voitures Chery avec un naturel presque humain. Mornine deviendra donc le pont entre la robotique et l’automobile.

Dévoilé pour la première fois en juillet 2024, Mornine s’est déjà distingué comme le premier robot à ouvrir une portière de voiture seul. C’est possible grâce à un contrôle de mouvement du corps complet, des capteurs embarqués et un apprentissage par renforcement.

Mais là où Mornine impressionne, c’est dans la fluidité de ses gestes. Ses articulations à couple élevé et ses 17 degrés de liberté (DoF) lui permettent des mouvements d’une précision quasi naturelle. De plus, c’est le premier humanoïde certifié matériellement et logiciellement par l’Union européenne. Une reconnaissance rare dans la robotique commerciale.

Un cerveau fait en IA multimodale

Sous son design futuriste, Mornine embarque une IA baptisée MoNet, capable de comprendre la parole, les images et le contexte. Le robot peut donc analyser son environnement, planifier ses actions et réagir en temps réel.

Pendant la conférence, Mornine a ainsi dialogué avec les visiteurs, adaptant son ton et ses gestes en fonction de leurs réactions. Cette performance repose sur le nouveau cadre d’assistance L3 d’AiMOGA, une évolution du niveau de collaboration L2. C’est conçu pour renforcer la coordination entre humains, véhicules et robots.

Par ailleurs, AiMOGA Robotics n’en est qu’au début de son plan ambitieux. C’est de créer un écosystème où les voitures et les humanoïdes coopèrent. L’entreprise a déjà déployé ses technologies dans plus de 30 pays, dont la Malaisie, l’Indonésie, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud.

Et avec plus de 11 000 points de vente Chery connectés à ce réseau, le groupe imagine un futur où les robots livrent, accueillent ou conseillent les clients comme de véritables employés augmentés. D’ici 2030, AiMOGA prévoit de produire 40 000 humanoïdes et 90 000 quadrupèdes. Ils seront déployés dans des domaines aussi variés que l’éducation, le commerce ou l’assistance.

Avec Mornine, Chery transforme l’IA en présence physique. Ce n’est plus une voix dans un tableau de bord, mais une intelligence incarnée, capable de marcher, de parler et de comprendre. Le futur de la mobilité ne sera pas seulement autonome, il sera humanoïde.

