Gemini débarque dans Google Maps : comment l’IA va changer vos trajets en voiture ?

Google vient de brancher le cerveau de son IA Gemini directement dans Maps. Votre application de navigation devient un vrai copilote.

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

L’application de navigation la plus utilisée au monde, intègre désormais Gemini. Exit le vieil Assistant Google et place à un copilote capable de comprendre le contexte, de converser naturellement et de rendre vos trajets bien plus fluides.

Gemini devient votre nouveau copilote intelligent

🧵 New feature drops 🧵



Navigation in Google Maps is getting a powerful boost with Gemini. Ask for whatever you need — like planning a stop at a restaurant or parking details — and Gemini handles the rest.



Rolling out in the coming weeks on Android and iOS everywhere Gemini is… pic.twitter.com/pTYtkoScWV November 5, 2025

Ainsi, Gemini se pose enfin dans Google Maps. L’IA comprend dorénavant des requêtes complexes, en plusieurs étapes. Gemini va donc fouiller dans les 250 millions de lieux de Google Maps, croiser les avis, les tarifs. Et même les options de stationnement avant de vous répondre.

L’autre atout de Gemini, c’est sa connexion aux autres services Google (avec votre accord). Vous pouvez lui parler comme à un assistant personnel pendant votre trajet. Google reprend aussi une idée bien connue des fans de Waze (qui, je vous rappelle, lui appartient aussi). Il sera possible de signaler vocalement des incidents sur la route.

Avouons-le, nous avons tous déjà raté un virage parce qu’on ne savait pas où était ce fameux « tournez à gauche dans 200 mètres ». Gemini veut également en finir avec ça. Grâce à l’analyse des images Street View et des données cartographiques, l’IA peut désormais vous guider avec des repères visuels dans Google Maps.

Le lieu sera même mis en surbrillance sur la carte pour éviter toute confusion. Cette fonctionnalité est déjà en déploiement aux États-Unis sur Android et iOS, et devrait rapidement s’étendre à d’autres pays.

Gemini has arrived as your hands-free driving assistant in the @GoogleMaps app. Find places along your route, check for EV availability, and share your ETA just by asking.



Gemini can also help with multi-step tasks like “find me a restaurant that serves vegetarian tacos within… pic.twitter.com/MjQxwCC1Ze — Sundar Pichai (@sundarpichai) November 5, 2025

Par ailleurs, deux autres fonctions arrivent d’abord aux États-Unis. Des alertes de trafic proactives, qui préviennent d’un bouchon ou d’une route fermée avant même que vous n’ayez lancé la navigation (Android uniquement). Et Lens avec Gemini, qui permet de pointer votre téléphone vers un lieu et avoir des informations sur celui-ci.

La nouvelle version de Google Maps avec Gemini sera disponible dans les prochaines semaines sur Android et iOS, dans tous les pays où Gemini est déjà accessible, France comprise. Une version dédiée à Android Auto est également prévue.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.