Pas de panique mais… l’IA s’effondre en bourse d’un seul coup

Les investisseurs commencent à transpirer. Depuis un an, l’intelligence artificielle faisait grimper la Bourse comme jamais. Nvidia, AMD, Amazon, Palantir… tous portés par des promesses de croissance infinie.

Seulement, voilà. Ce mardi, tout s’est effondré. Les géants du secteur, adulés depuis des mois par Wall Street, ont vu leurs actions dégringoler en une journée. Les valorisations jugées « exorbitantes » ont fini par faire douter même les plus enthousiastes.

L’IA a-t-elle atteint un plafond de verre financier ?

Ce mardi, les traders ont vu rouge. Nvidia a perdu près de 4 %, AMD un peu moins de 3 %, et Palantir s’est effondré de plus de 9 %. Même Amazon a été entraîné dans la chute. Le tout après des semaines de records historiques et de courbes boursières en pleine ascension.

Selon CNBC, ces entreprises affichent des ratios cours/bénéfices délirants. Celui de Palantir dépasse 200 fois ses bénéfices prévisionnels. En gros, les investisseurs paient une fortune pour des profits qui n’existent pas encore. L’euphorie se transforme en inquiétude : combien de temps une telle valorisation peut-elle tenir sans fondations solides ?

Le marché donne déjà des signes de fatigue. L’indice S&P 500 avait grimpé de plus de 20 % ces six derniers mois. Il vient de perdre presque 2 % en cinq jours. Une brèche qui en dit long sur la nervosité ambiante. Les milliards investis dans l’IA tardent à rapporter. Derrière les conférences spectaculaires et les promesses de rentabilité, les chiffres restent timides.

Anthony Saglimbene, stratégiste chez Ameriprise, tempère : « Les bénéfices sont bons, mais les dépenses d’investissement explosent. » Il s’attend donc à plusieurs phases de repli. Les investisseurs, eux, craignent que les profits futurs ne rattrapent jamais la vitesse des dépenses actuelles. Et quand la réalité rattrape les rêves, les marchés se souviennent que l’IA ne fabrique pas encore de miracles financiers.

Une bulle prête à éclater

Les signaux se multiplient. David Solomon, PDG de Goldman Sachs, prévoit une baisse de 10 à 20 % des marchés dans les deux prochaines années. Un avertissement qui glace le sang de la Silicon Valley. Et pour cause : même Mark Zuckerberg vient d’en faire les frais. Après avoir annoncé une nouvelle vague d’investissements massifs dans l’IA, l’action Meta a plongé de plus de 11 % jeudi et de 16 % sur la semaine.

Les investisseurs, qui hier encore applaudissaient les dépenses colossales, commencent à se montrer méfiants. L’idée que le boom de l’IA maintienne artificiellement à flot une économie fragile fait son chemin. Les experts craignent un effet domino si la bulle venait à éclater : l’IA pèse désormais lourd dans l’économie américaine.

Et pendant que les uns paniquent, d’autres flairent la bonne affaire. Michael Burry, le célèbre investisseur du film The Big Short, a parié contre Palantir et Nvidia. L’homme qui avait prévu la crise de 2008 estime que le marché vit un épisode de folie collective. Il croit à une correction imminente, peut-être même violente.

Du côté de Palantir, Alex Karp ne perd pas son calme. Interrogé par CNBC, il s’est moqué de Burry : « Vendre à découvert nos actions, c’est complètement fou. » Une déclaration bravache, mais le ton trahit une certaine nervosité. Quand les géants commencent à trembler, c’est rarement bon signe.

