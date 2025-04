ChatGPT explose : 1 milliard d’utilisateurs en un temps record

ChatGPT, le célèbre outil d’IA d’OpenAI, a littéralement fait sauter les compteurs. Il compte désormais 1 milliard d’utilisateurs. Incroyable non ? La dernière fois, on parlait de 500 millions d’utilisateurs actifs par semaine. Et voilà que le chiffre a doublé en seulement quelques semaines

C’était le 11 avril 2025, sur la scène de TED que Sam Altman, PDG d’OpenAI, a laissé échapper cette information. D’ailleurs, l’échange était censé porter sur l’avenir de l’intelligence artificielle.

Mais Chris Anderson, le patron de TED, n’a pas pu s’empêcher de poser la question qui a mis le feu aux poudres. Je vous explique dans ci-après comment s’est passé l’interview, ce qui a été évoqué, et à qui ChatGPT doit cette explosion.

Neuf minutes après le début de leur discussion sur l’avenir de l’IA, Anderson a glissé, un brin amusé : « Vous m’avez donné un chiffre assez incroyable en coulisses à propos de votre croissance. »

Puis, plus directement : « Combien d’utilisateurs avez-vous aujourd’hui ? » Altman, tout sourire, a répondu : « La dernière fois qu’on a vérifié, on était à 500 millions d’utilisateurs actifs par semaine. Et ce chiffre grimpe très rapidement. »

Anderson a alors insisté : « Vous m’avez dit que ce nombre avait doublé en l’espace de quelques semaines. » Gêné, le CEO d’OpenAI a levé les mains à moitié, admettant à demi-mot : « J’ai dit ça en privé, mais bon… »

Anderson a tenté de le ménager en proposant de reformuler. Mais Altman a désamorcé la situation avec humour : « Ce n’est pas grave. La croissance est vraiment rapide. » Avant de conclure que près de 10 % de la population mondiale utilisait désormais leurs outils. Ce qui représenterait environ 800 millions de personnes.

Cette croissance phénoménale n’est pas arrivée par magie. Il me semble évident qu’OpenAI doit cela au nouveau générateur d’images lancé le 25 mars.

Cette fonctionnalité intégrée à ChatGPT permet aux internautes de transformer leur photo en style Ghibli et autres Manga. Et comme vous avez remarqué, internet était inondé de ces images.

Le chatbot a alors gagné des milliers d’utilisateurs en seulement quelques jours. Plus encore ! Le 31 mars, Sam Altman annonçait sur X que ChatGPT avait enregistré un million de nouveaux utilisateurs.

the chatgpt launch 26 months ago was one of the craziest viral moments i'd ever seen, and we added one million users in five days.



we added one million users in the last hour.