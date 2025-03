OpenAI lance une nouvelle IA d’images intégrée à ChatGPT ! MidJourney enfin battu ?

À tous ceux qui veulent une IA générateur d’images performante mais gratuite, c’est votre jour de chance ! OpenAI vient d’en dévoiler une. Et le meilleur pour la fin : elle est directement intégrée à ChatGPT !

Jusqu’ici, OpenAI proposait DALL-E pour la génération d’images. Et honnêtement, j’avoue qu’il était loin d’être le champion. Le modèle DALL·E 3, lancé en 2023, peinait à rivaliser avec Aurora (xAI), Imagen 3 (Google) et Midjourney.

Cela dit, il faut croire que l’entreprise ne compte pas rester longtemps à la traîne. Et aujourd’hui, le 25 mars, elle l’a prouvé.

« Nous lançons l’une des fonctionnalités les plus innovantes et amusantes que nous ayons jamais développées : la création d’images natives dans ChatGPT », a déclaré Sam Altman, PDG d’OpenAI, lors d’une diffusion vidéo.

Il a, d’ailleurs, souligné que cette avancée était très attendue, notamment face à la concurrence de Google Gemini, qui propose déjà une fonctionnalité similaire depuis mi-2024.

OpenAI vous présente 4o Image Generation

Baptisé « 4o Image Generation », ce nouveau modèle générateur d’image est plutôt une extension de GPT-4o qu’un véritable « DALL·E 4 ».

Il exploite les capacités multimodales de GPT-4o et Il a bénéficié d’un entraînement sur un vaste corpus d’images. Il promet ainsi une bien meilleure compréhension des instructions en langage naturel.

D’ailleurs, OpenAI affirme avoir particulièrement travaillé la génération de texte dans les images, un point faible de la plupart des modèles. Désormais, ChatGPT peut donc créer des affiches, des logos ou des panneaux signalétiques contenant du texte lisible et bien intégré.

Mieux encore : plus besoin de maîtriser des prompts complexes pour obtenir un rendu précis. Il suffit d’expliquer votre idée naturellement, et l’IA s’occupe du reste.

Autre chose. Le modèle est également capable de gérer plusieurs requêtes simultanément. Plus précisément, jusqu’à 20 dans un même prompt. Un vrai bond en avant comparé à DALL-E qui peinait au-delà de trois ou quatre instructions non ?

Bref, 4o Image Generation est accessible dès aujourd’hui pour les abonnés de ChatGPT Plus, Pro et Team, ainsi qu’aux utilisateurs gratuits. Les comptes Entreprise et Éducation, eux, en bénéficieront prochainement..

Dorénavant, il devient le modèle par défaut pour toutes les créations visuelles. Cela dit, les nostalgiques de DALL·E pourront toujours y accéder via l’option dédiée.

Pour l’instant, cette fonctionnalité est exclusivement réservée à ChatGPT. Toutefois, OpenAI prévoit d’ouvrir l’API aux développeurs dans un second temps. Sora, son générateur de vidéos, bénéficiera lui aussi de ces améliorations à l’avenir.

ChatGPT entre en compétition avec Photoshop

Avec cette mise à jour, ChatGPT ne se contente pas de générer des images. Il propose aussi un outil d’édition avancé. À l’instar de Google Gemini et Imagen, le célèbre chatbot d’OpenAI permet également de modifier des visuels en continu désormais.

Les utilisateurs peuvent ainsi envoyer une image, demander des retouches spécifiques. Changer l’arrière-plan, ajouter un objet ou encore transformer un personnage, par exemple. Et devinez quoi ! L’IA garde en mémoire jusqu’à 15 images, ce qui permet d’affiner les résultats au fil des ajustements.

En revanche, la question de la génération d’images d’êtres humains reste floue. OpenAI assure que son modèle peut produire des visages réalistes, bien entendu.

Cependant, la startup impose des restrictions, notamment sur les personnalités publiques. Contrairement à Grok (xAI), qui génère presque tout sans filtre, ChatGPT restera encadré, même si les limites précises ne sont pas encore définies.

Quoi qu’il en soit, OpenAI a toujours un sacré avantage. Lequel ? Le fait que 4o Image Generation soit directement intégré à ChatGPT, une plateforme ayant 400 millions d’utilisateurs actifs par semaine. C’était bien vu non ?

Alors, que pensez-vous de cette manœuvre d’OpenAI ? Et au fait, avez-vous déjà essayé cette nouvelle fonctionnalité ?

Partagez votre réponse dans le commentaire !

