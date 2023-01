ChatGPT : top 10 des extensions pour utiliser l’IA n’importe où

Découvrez le top 7 des extensions ChatGPT, permettant d’utiliser le chatbot IA d’OpenAI depuis n’importe quelle application : Google, WhatsApp, Telegram, Twitter, Microsoft Word…

Depuis son lancement fin 2022, ChatGPT connaît un succès viral. Ce chatbot IA est capable de générer n’importe quel type de texte, et de nombreuses personnes l’utilisent pour le travail.

Vous avez probablement déjà testé cet outil, en vous rendant sur sa page web depuis un navigateur pour téléphone ou PC. Toutefois, vous ignorez peut-être qu’il existe de nombreux outils et extensions permettant d’utiliser ChatGPT depuis d’autres applications. Découvrez une sélection des meilleures !

L’extension ChatGPT pour Google Chrome permet d’utiliser l’IA à tout moment depuis le navigateur web. Vous pouvez ainsi demander l’aide du chatbot pour écrire des tweets, vérifier vos emails ou trouver des bugs dans le code informatique.

Grâce à cet add-on, vous n’aurez plus besoin de vous rendre sur le site web de ChatGPT et de vous identifier pour y accéder. L’opportunité de gagner encore plus de temps ! Découvrez la page GitHub à cette adresse.

Outre cette extension Chrome, vous pouvez télécharger « Merlin » à cette adresse. Cet outil permet d’utiliser ChatGPT depuis Gmail, Google Sheets, ou n’importe quelle boîte de texte sur internet. Il suffit de presser « cmd + M » pour l’invoquer.

Il est par exemple possible de lui demander de résumer un texte sélectionné, de répondre à vos emails, ou même de générer une formule Excel complexe basée sur un prompt.

Créée par le développeur chinois Wang Dapeng, cette extension disponible sur GitHub à cette adresse permet d’intégrer ChatGPT à n’importe quel moteur de recherche tel que Google.

Vous pourrez ainsi obtenir les réponses de ChatGPT pour toutes vos recherches, à côté de celles de votre « search engine favori » ! L’extension est compatible avec Google, Baidu, Bing, DuckDuckGo, Brave, Yahoo, Naver, Yandex, Kagi et Searx. Elle est proposée sur les boutiques d’add-ons de Chrome et Firefox.

En guise d’alternative, vous pouvez aussi tester le moteur de recherche Perplexity.ai à cette adresse combinant ChatGPT et Microsoft Bing. Encore en version beta, cet outil offre un aperçu du futur puisque Microsoft compte également intégrer ChatGPT à Bing…

Les assistants vocaux divisent : certains les aiment, d’autres les détestent. Si vous faites partie des fans de Siri et Alexa, cette extension Chrome disponible à cette adresse vous permet de parler oralement à ChatGPT.

Vous n’aurez plus besoin d’écrire vos questions ou vos instructions, puisque vous pourrez les dicter directement. Cette vidéo explique le fonctionnement de l’outil.

Ce projet GitHub contient toutes les instructions nécessaires pour créer un bot basé sur ChatGPT pour Telegram. Ceci vous permettra d’utiliser l’IA directement au sein de la messagerie !

Si vous préférez WhatsApp, cette page GitHub explique comment procéder. De la même manière, vous pourrez solliciter le chatbot depuis l’appli.

Vous pourrez par exemple solliciter ChatGPT pour répondre à une question, ou poursuivre une conversation en cas de panne d’inspiration.

Il existe aussi une extension intitulée « God in a Box » disponible à cette adresse, permettant de créer une discussion avec ChatGPT sur WhatsApp et capable de comprendre le contexte. Il suffit de vous inscrire pour commencer à utiliser l’IA depuis l’appli.

Notons que « God in a Box » est disponible gratuitement pour un maximum de 40 messages par mois. Si vous souhaitez profiter d’un nombre illimité de messages, vous devrez vous abonner à partir de 6 dollars par mois.

ChatGPT est entièrement dédié aux tâches de langage, alors pourquoi ne pas l’intégrer directement à votre traitement de texte ? Cette page GitHub présente comment intégrer l’IA à Google Docs et Microsoft Word.

Vous pourrez ainsi utiliser le chatbot en guise d’assistant pour vos travaux de rédaction, pour corriger vos fautes, pour traduire des textes étrangers ou pour compléter vos phrases !

Toutes vos conversations avec ChatGPT sont automatiquement sauvegardées sur les serveurs d’OpenAI, et vous pouvez les retrouver à gauche de l’écran en vous connectant au site web.

Toutefois, si vous souhaitez partager certaines de vos discussions, il est nécessaire d’effectuer un copier-coller ou une capture d’écran. Cette extension disponible sur GitHub permet d’exporter les messages sous forme d’image ou de fichier PDF, et même de créer un lien de partage HTML.

L’extension est compatible avec Chrome, Edge et Firefox. Elle vous permettra de partager vos conversations les plus palpitantes, de les conserver pour les relire ultérieurement, ou même de combiner les textes pour écrire un livre si le coeur vous en dit.

Cette application disponible gratuitement sur Google Play Store permet aux utilisateurs d’accéder à ChatGPT sur Android. Il suffit d’ouvrir l’appli pour converser avec l’IA, sans avoir à se rendre sur le site web OpenAI.

Vous pourrez lui poser toutes vos questions, ou encore demander de l’aide pour utiliser un produit. Notons qu’il est nécessaire d’acheter des crédits ou de regarder des pubs pour en obtenir gratuitement.

Cette application macOS vous permet d’ajouter ChatGPT à la barre de menu sur Mac. Elle fonctionne comme un clip WebView, permettant un accès facile.

Cet outil vous permet d’utiliser l’IA sans avoir à vous rendre sur le site web officiel. Toutefois, il n’est pas adapté pour des réponses longues et complexes.

Pour accroître votre productivité en tant que programmeur, vous pouvez télécharger « Code GPT » sur VSCode. Cette extension peut générer, refactoriser ou expliquer du code, répondre à des questions, et détecter les erreurs et problèmes.

Pour générer du code, il suffit de taper un commentaire et de presser « cmd-shift-i ». Dès lors, CodeGPT ouvrira une nouvelle fenêtre avec le code.

Si vous souhaitez une explication sur un extrait de code, vous n’avez qu’à le sélectionner, effectuer un clic droit et sélectionner l’option « Explain CodeGPT ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec le résultat.

