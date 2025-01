Maîtriser les prompts ChatGPT : guide et astuces

Avec l’émergence des technologies d’intelligence artificielle, la rédaction de prompts efficaces est devenue une compétence essentielle pour tous. Que vous soyez un professionnel qui cherche à améliorer la qualité de vos réponses automatisées ou un amateur curieux du rôle de l’IA dans la communication moderne, savoir comment formuler un prompt correctement peut faire toute la différence. Jetons un coup d’œil détaillé sur les meilleures pratiques autour des prompts ChatGPT.

Qu’est-ce qu’un prompt ?

Un prompt est une instruction donnée à un modèle d’intelligence artificielle pour générer une réponse. Dans le contexte de ChatGPT, il s’agit de la phrase ou de la question que vous tapez pour obtenir une interaction cohérente et utile de la part du modèle. Le choix des mots, la structure, et même le ton peuvent influencer significativement la sortie de l’IA.

Demander « Quelle est la capitale de la France ? » est, par exemple, un prompt simple et direct qui donnera probablement une réponse précise (« Paris »). En revanche, un prompt plus vague comme « Parlez-moi de la France » pourrait générer une variété de réponses couvrant différents aspects du pays. L’objectif du prompt est donc de diriger l’IA vers la production de l’information désirée.

Ce qu’il faut pour rédiger de bons prompts ChatGPT

Clarté et précision dans la requête

Pour maximiser l’efficacité des réponses générées par ChatGPT, il est primordial d’utiliser un langage clair et précis. Un prompt confus ou ambigu peut mener à des résultats insatisfaisants. Au lieu de dire « Raconte-moi quelque chose », il serait, entre autres, préférable de demander « Peux-tu me donner trois faits intéressants sur l’histoire de Paris ? ». Ce dernier prompt établit un cadre/contexte précis qui guide l’IA vers une réponse ciblée.

Autre exemple : si vous souhaitez des recommandations de livres, par exemple, au lieu de demander « Qu’est-ce que je pourrais lire ? », essayez « Peux-tu me suggérer cinq livres de science-fiction récents ? » Cela permet à l’IA de fournir des suggestions plus précises et pertinentes. A ce titre, savez-vous que les Agents IA vont très prochainement transformer la réalité en science-fiction ?

Structurer votre prompt correctement

Afin de structurer correctement un prompt, commencez par définir clairement ce que vous voulez savoir. Incorporez des détails spécifiques tels que les noms, lieux, moments, etc. Si vous demandez des recommandations, précisez cela : « Quels sont les cinq restaurants populaires à Lyon avec des options végétariennes ? ». La spécificité améliorera la qualité des réponses de l’IA.

Lors de la recherche d’informations sur l’histoire, au lieu de dire « Parle-moi de la Révolution française », demandez « Peux-tu détailler les causes principales de la Révolution française et ses impacts sur la société contemporaine ? » Cette structure aide l’IA à se concentrer sur les aspects précis que vous souhaitez explorer. Sinon, avez-vous déjà lu notre article intitulé J’ai demandé à ChatGPT de recréer l’histoire si Napoléon avait gagné Waterloo ?

Prompts ChatGPT pour les professionnels

Les bons prompts ChatGPT pour une meilleure expérience client

Dans une stratégie marketing ou pour des objectifs professionnels, rédiger des prompts ChatGPT bien conçus est indispensable. Si vous utilisez l’IA pour des besoins en entreprise, comme répondre aux demandes des clients, vos requêtes doivent, entre autres, être rédigées pour fournir des informations précises, mais aussi maintenir une interaction client de haute qualité.

Supposons que vous gérez un service client pour une compagnie aérienne. Un prompt bien conçu pourrait être : « Peux-tu fournir des informations sur la politique de bagages de notre compagnie pour un vol international ? » Ce type de requête permet d’obtenir des réponses précises qui améliorent l’expérience du client et renforcent la satisfaction.

Toujours se poser les bonnes questions avant de rédiger une requête

Pour améliorer la qualité des réponses automatiques destinées à des usages professionnels, posez-vous toujours ces questions avant de taper un prompt : Quelle est l’information principale que je souhaite extraire ? Comment cette information servira-t-elle mon objectif global ? Une bonne pratique est de tester plusieurs versions d’un même prompt pour voir laquelle génère la réponse la plus pertinente.

Dans le cadre du webmarketing vous pourriez vouloir collecter des informations sur les préférences des consommateurs. Un bon prompt pourrait être : « Quels sont les cinq produits les plus populaires parmi les consommateurs de 18 à 25 ans ? » Testez ensuite différentes versions de cette demande, comme en ajoutant des spécificités sur la région ou la période. Cela peut vous aider à obtenir des données plus utiles pour affiner votre campagne marketing.

Le rôle de l’IA dans la communication d’une marque

L’intelligence artificielle joue un rôle qui s’étend bien au-delà de la simple génération de texte. Elle peut aider à raffiner le message, promouvoir l’engagement et offrir des insights précieux basés sur les interactions précédentes. De ce fait, les prompts pour entreprises doivent intégrer des termes spécifiques liés à la recherche du client ou au domaine d’activité pertinent.

Ainsi, avec un prompt comme « Quelles sont les tendances actuelles en matière de marketing numérique pour les PME ? » permettrait à l’entreprise d’accéder à des informations pertinentes et opportunes fournies par l’IA.

Astuces pour une meilleure interactivité avec l’IA

Adaptez le style et le ton

Il est indispensable d’adapter le style et le ton en fonction du public cible. Plus concrètement, utiliser ChatGPT pour des communications internes nécessite un ton différent comparé à une utilisation tournée vers les clients. Ajustez vos prompts en conséquence, par exemple : « Quels conseils pourriez-vous fournir pour améliorer notre processus interne de gestion de projet ? » versus « Comment puis-je aider un client mécontent de notre service ? ». Cette distinction assure que l’IA offre une réponse appropriée et contextuelle.

Différentes versions d’un même prompt

La méthode de testing A/B peut également être utilisée pour perfectionner vos prompts. Essayez deux versions légèrement différentes d’un même prompt et analysez quelle version produit les réponses les plus utiles. Cela peut grandement améliorer la finesse de vos interactions futures avec l’IA. Comparez, par exemple, « Pouvez-vous résumer les points clés de notre dernière réunion de vente ? » avec « Quels sont les principaux enseignements tirés de notre récente réunion de vente ? »

Les erreurs courantes à éviter

Évitez la complexité excessive

Un piège commun est d’inclure trop de détails superflus dans un prompt. Un excès d’informations peut rendre le message déroutant pour l’IA, ce qui provoque des réponses incorrectes ou vagues. Concentrez-vous sur l’essentiel et découpez les prompts complexes en ensembles plus simples si nécessaire. Cela permettra à l’IA de répondre plus efficacement et avec une meilleure précision.

Évitez les ambiguïtés

Toutes formes d’ambiguïté posent un problème majeur. Des expressions généralistes ou des phrases floues réduisent la possibilité d’obtenir une réponse claire et productive. Préférez, par exemple, des formulations claires comme « Quelles sont les étapes pour déposer une plainte pour vol ? » plutôt que des questions ouvertes telles que « Que faire en cas de problème ? ». La précision aide à orienter l’IA dans la bonne direction.

Lisez également : ChatGPT : comment résoudre les erreurs ? Le guide complet

Ne pas fournir de contexte suffisant

Un autre problème fréquent est l’absence de contexte dans le prompt. Sans contexte, l’IA peut ne pas comprendre correctement la demande et fournir une réponse hors sujet. Au lieu de demander « Quels sont les avantages ? », vous pourriez, par exemple, préciser « Quels sont les avantages d’adopter une stratégie de marketing digital pour les petites entreprises ? ».

Utilisation d’un langage trop technique

Utiliser un jargon excessif ou un langage trop technique peut rendre le prompt difficile à comprendre pour l’IA. Il faut formuler des prompts avec un langage simple et accessible. Au lieu de dire « Expliquez l’impact des externalités négatives dans une économie de marché », optez, entre autres, pour « Pouvez-vous expliquer comment les activités nuisibles peuvent affecter l’économie d’un pays ?

Explorer divers domaines d’utilisation des prompts ChatGPT

Éducation et formation

Dans le cadre éducatif, les prompts ChatGPT peuvent servir d’outil précieux pour faciliter l’apprentissage interactif. Les étudiants peuvent poser des questions spécifiques sur leurs sujets d’étude, et ainsi recevoir des explications détaillées et personnalisées. Formuler des prompts tels que « Quelles sont les causes principales de la révolution industrielle ? » ou « Comment résoudre une équation quadratique ? » permet d’obtenir des réponses précises et pédagogiques.

Divertissement et créativité

Les applications créatives de ChatGPT ne se limitent pas non plus à la sphère professionnelle. Des écrivains ou scénaristes peuvent utiliser les prompts pour générer des idées de récits, dialogues ou personnages. Un auteur en panne d’idées pourrait, entre autres, demander « Pouvez-vous créer une histoire courte sur un détective dans une ville futuriste ? ». De même, pour les jeux de rôle, des prompts comme « Donne-moi un scénario de jeu où les joueurs explorent une pyramide ancienne » peuvent enrichir l’expérience des participants.

Support client et content management

Qu’il s’agisse d’améliorer le flux de travail ou d’enrichir l’expérience utilisateur, l’intégration des prompts ChatGPT doit privilégier une approche proactive. Dans le service clientèle, des prompts spécifiques et détaillés, tels que « Comment réinitialiser mon mot de passe si j’ai oublié mes informations de sécurité ? », permettent, par exemple, d’offrir des solutions rapides et précises.

De plus, pour le content management, les stratégies de génération automatique de contenu gagnent en intérêt. Demander « Peux-tu rédiger un article convivial sur les avantages des panneaux solaires ? » aide à diversifier et dynamiser les publications sans effort manuel constant.

Maintenir la pertinence en toute circonstance

En synthèse, la rédaction de prompts efficaces repose sur une compréhension approfondie du rôle de l’IA ainsi que des besoins spécifiques de chaque situation. L’utilisation proactive des prompts, c’est-à-dire anticiper la manière dont une IA pourrait interpréter et répondre permet de maintenir la pertinence et améliorer globalement la qualité des réponses obtenues.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.