PII : tout savoir sur les informations personnelles identifiables

La sécurisation des informations personnelles identifiables ou PII est un enjeu majeur dans le monde numérique d’aujourd’hui. La confidentialité de ces données est essentielle pour préserver la vie privée des individus et éviter les abus.

Dans un monde où la technologie est omniprésente, il est facile de perdre de vue les risques potentiels pour la vie privée en ligne. Les PII sont des données permettant d’identifier une personne spécifique. La protection de ces informations est essentielle pour éviter les conséquences néfastes telles que le vol d’identité, la cybercriminalité et le harcèlement en ligne.

Qu’est-ce que les PII ?

Les PII, pour Personally Identifiable Information, ou informations personnelles identifiables en français, sont des données qui permettent d’identifier de manière unique une personne physique. Elles peuvent inclure des informations telles que le nom, l’adresse, le numéro de sécurité sociale, la date de naissance, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone, les informations de passeport, les données biométriques, etc.

Les PII peuvent être collectées de diverses manières. Les plus communes sont les collectes lors d’une inscription en ligne, d’une demande de crédit ou de prêt, d’une demande d’emploi, ou simplement lors d’une interaction avec une entreprise ou une organisation.

Quelles sont les PII considérées comme sensibles ?

Certaines informations personnelles sont considérées comme sensibles en raison de leur caractère privé. Elles peuvent engendrer des risques élevés de discrimination ou de préjudice en cas de divulgation ou d’utilisation abusive. Les exemples de PII sensibles comprennent :

les numéros de sécurité sociale

les numéros de carte de crédit

les données biométriques

les informations médicales

les informations financières

Normalement, les organisations qui collectent, stockent et traitent des données sensibles sont soumises à des réglementations strictes en matière de confidentialité et de sécurité. Cependant, il est toujours important de protéger ces informations contre les violations de données, les accès non autorisés et la divulgation non autorisée.

Quelles sont les PII considérées comme non sensibles ?

D’autres PII sont considérées comme non sensibles, car elles ne présentent pas de risques importants pour la vie privée ou la sécurité des données si elles sont divulguées ou utilisées de manière abusive. Les exemples de données personnelles non sensibles incluent :

les noms complets

les adresses électroniques

les numéros de téléphone

les professions

les titres académiques

les adresses postales

les informations religieuses

Bien que ces informations puissent être utilisées à des fins de marketing ou de profilage, elles ne révèlent généralement pas d’informations privées ou confidentielles. Cependant, il est important de noter que la sensibilité des PII peut varier en fonction du contexte et de la personne concernée. Par exemple, le nom d’une personne peut être considéré comme non sensible dans un contexte général, mais peut devenir sensible s’il est associé à des informations médicales ou financières.

Pourquoi la protection des informations personnelles identifiables est devenue cruciale ?

De nos jours, la protection des informations personnelles identifiables est devenue plus importante que jamais. L’émergence du big data a conduit à une explosion de la quantité de données stockées. Cela a engendré une augmentation du nombre de violations de données et de cyberattaques. Les données confidentielles sont souvent collectées et stockées par les entreprises et les organisations gouvernementales.

Lorsque ces informations tombent entre de mauvaises mains, elles peuvent être utilisées pour l’usurpation d’identité, le vol d’argent, le chantage et d’autres crimes. Les entreprises qui ne prennent pas les mesures appropriées pour protéger ces informations peuvent être tenues responsables de ces violations. Cela peut entraîner des amendes et des poursuites judiciaires coûteuses.

Quels sont les risques pour la vie privée liés aux PII ?

L’utilisation des informations personnelles identifiables (PII) par les entreprises peut comporter des risques pour les consommateurs. Elle peut conduire à des violations de la vie privée, de la sécurité et de la confidentialité des données. Si ces informations tombent entre de mauvaises mains, les conséquences peuvent être graves.

Cela peut aller de la fraude à l’usurpation d’identité et même à la violence physique. Les entreprises qui collectent et stockent des PII doivent donc prendre des mesures de sécurité appropriées. Ces dernières permettent de protéger ces informations sensibles et éviter tout risques potentiels pour leurs clients.

Vol d’identité

L’un des principaux risques liés aux PII est le vol d’identité. Les criminels peuvent utiliser ces informations pour accéder aux comptes bancaires, ouvrir de nouveaux comptes de crédit ou d’autres activités frauduleuses. Les conséquences peuvent être catastrophiques pour les victimes, notamment des pertes financières importantes, une altération de la cote de crédit, et la nécessité de passer beaucoup de temps à rétablir leur identité.

Cybercriminalité

La cybercriminalité est une autre menace majeure pour la vie privée liée aux PII. Les cybercriminels peuvent utiliser ces informations pour accéder aux comptes en ligne, aux fichiers personnels, aux messages électroniques. Ils peuvent également consulter les comptes réseaux sociaux, et voler des informations confidentielles. Les cyberattaques entraînent des pertes de données, des interruptions de l’activité et des altérations de l’image de marque de l’entreprise. À la fin, ces situations entrainent souvent des conséquences financières importantes.

Harcèlement en ligne

Les PII peuvent aussi être utilisées pour le harcèlement en ligne, qui peuvent être extrêmement traumatisantes pour les victimes. Les harceleurs peuvent utiliser ces informations pour localiser les victimes, les menacer ou les intimider. Les réseaux sociaux et les forums en ligne sont des zones de risque particulier pour les individus qui partagent leurs informations personnelles.

Autres risques potentiels pour la vie privée

D’autres risques pour la vie privée liés aux PII incluent l’utilisation non autorisée de données à des fins publicitaires, le piratage de comptes personnels et la surveillance illégale. Les individus peuvent ne pas être conscients des données qu’ils partagent en ligne. Les entreprises collectent des données sur les habitudes d’achat, les préférences et les intérêts des consommateurs pour cibler leur publicité. Cependant, lorsque ces données sont utilisées sans le consentement de l’utilisateur, cela peut entraîner des publicités intrusives et indésirables. Il est donc essentiel que les utilisateurs prennent des mesures pour protéger leurs informations personnelles.

La protection des informations personnelles en ligne est devenue une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes. Les PII sont des informations sensibles qui permetten d’identifier une personne spécifique. Les hackers, les entreprises malveillantes et les escrocs cherchent constamment à obtenir ces informations pour des activités malveillantes telles que le vol d’identité, le phishing et la fraude. C’est pourquoi il est crucial de prendre des mesures pour protéger vos informations personnelles en ligne.

Utiliser des mots de passe forts et les changer régulièrement

L’utilisation de mots de passe forts et leur changement régulier sont des mesures essentielles pour protéger les informations personnelles. Les mots de passe faibles ou courants peuvent être facilement devinés ou piratés, permettant aux attaquants d’accéder aux données protégées.

Cependant, même avec des mots de passe forts, les PII telles que les numéros de sécurité sociale, les numéros de carte de crédit, les adresses et les dates de naissance peuvent encore être vulnérables. Il est donc important de compléter l’utilisation de mots de passe forts par d’autres mesures de sécurité telles que la vérification en deux étapes. En outre, il est important de changer régulièrement les mots de passe. Cette démarche permet de réduire le risque de compromission en cas de violation de données.

Éviter les sites web non sécurisés

Lorsque vous naviguez sur Internet, il est crucial de faire attention aux sites web non sécurisés. Cela va dans l’intérêt de vos Informations personnelles identifiables. Les sites web non sécurisés ne sont pas cryptés, ce qui signifie que toute personne avec les compétences techniques nécessaires peut intercepter les informations que vous envoyez et recevez sur le site. Cela peut inclure des informations sensibles telles que vos identifiants de connexion, vos informations financières et votre PII.

Les cybercriminels peuvent utiliser ces informations pour mener des attaques telles que le vol d’identité et la fraude financière. Pour éviter les sites web non sécurisés, assurez-vous que l’adresse URL commence par « https:// » plutôt que « http:// ». Le « s » indique une connexion sécurisée impliquant le cryptage de toutes les informations que vous partagez sur le site.

Utiliser un VPN pour protéger votre adresse IP

Lorsque vous naviguez sur Internet, votre adresse IP est visible pour tous les sites Web que vous visitez. Cela signifie que les annonceurs, les entreprises et les pirates informatiques peuvent collecter des informations sur vous. Celles-ci peuvent être votre emplacement géographique et vos habitudes de navigation.

Utiliser un réseau privé virtuel (VPN) peut vous aider à masquer votre adresse IP réelle et en la remplaçant par l’adresse IP du serveur VPN. De cette manière, les tiers ne peuvent pas suivre votre activité en ligne. Cela est particulièrement important lorsque vous saisissez des informations personnelles identifiables (PII) des sites Web.

Un VPN peut également chiffrer votre trafic Internet, ce qui rend encore plus difficile pour les tiers d’accéder à vos informations personnelles et confidentielles. En utilisant un VPN, vous pouvez donc naviguer sur Internet en toute sécurité et protéger votre vie privée en ligne.