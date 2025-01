Rétrospective 2024 : comment ChatGPT, Gemini et les autres IA ont changé le monde

2024 restera dans l’histoire comme l’année où l’IA a transformé nos vies. ChatGPT, Google Gemini, Apple Intelligence et d’autres géants ont redéfini nos outils, nos interactions et notre vision du futur.

Il y a un an, l’IA semblait déjà omniprésente, mais ce n’était qu’un aperçu de l’ampleur avec laquelle elle a bouleversé la vie quotidienne. Retracer chaque avancée révolutionnaire, chaque lancement spectaculaire et chaque faux pas embarrassant des géants comme ChatGPT d’OpenAI demanderait plusieurs volumes. Pourtant, avant que 2025 ne redéfinisse à nouveau le paysage, certains moments clés méritent d’être soulignés.

Une année de mises à jour révolutionnaires pour ChatGPT

Impossible d’évoquer l’intelligence artificielle en 2024 sans placer ChatGPT au cœur de la discussion. OpenAI s’est imposé sur le devant de la scène avec une série de mises à jour déterminantes tout au long de l’année. Est-ce que vous vous souvenez combien de mise à jour elle a effectuée l’année écoulée ?

La première était en mai avec l’arrivée de GPT-4o, suivie d’une version simplifiée. Ces dernières marquent un tournant dans l’évolution multimodale de ChatGPT. C’est ce qui a permis d’intégrer la gestion du texte, des images, de l’audio et de la vidéo.

Puis, en décembre, le modèle o1 a repoussé les limites du raisonnement. Il se distingue par ses réponses d’une précision et d’une pertinence inédites. C’est ce qui fait d’ailleurs de ce modèle un allié incontournable pour les défis techniques et les séances de brainstorming créatif.

Le mode vocal avancé a transformé les interactions avec ChatGPT. Cela offre une gamme de voix réalistes. Côté créativité, les cinéastes ont accueilli avec enthousiasme Sora, le modèle de conversion texte-vidéo.

La fonctionnalité Canvas a renforcé la collaboration en temps réel avec l’IA. En outre, Projects a permis de structurer des conversations et des fichiers dans des dossiers organisés. L’extension de la recherche a assuré que ces données restent toujours à jour.

Enfin, l’année s’est conclue en apothéose avec « 12 jours d’OpenAI », un événement festif dévoilant des mises à jour quotidiennes. Cela a permis l’intégration de WhatsApp, le lancement de ChatGPT Pro à 200 $/mois et les premières annonces du modèle O3.

Gemini ? Le grand rattrapage face à ChatGPT ?

En février 2024, Bard a cédé la place à Gemini, marquant le début des efforts ambitieux de Google pour rivaliser avec OpenAI. La compétition de Google avec ChatGPT a commencé par une application Gemini pour Android et un abonnement Gemini Advanced. Cela a été rapidement suivi par des mises à jour majeures.

En mai, Gemini 1.5 a introduit une puissance de traitement accrue et une meilleure compréhension des requêtes complexes. Gemini a été intégré aux appareils Google Home et prend le relais de Google Assistant dans plusieurs applications.

Le lancement de Gemini Live en septembre a apporté des conversations vocales en temps réel. Sa portée a été élargie avec l’introduction de « Gems » et une application pour iPhone a élargi sa portée.

Enfin, en décembre, Gemini 2.0 a marqué l’apogée de cette transformation. Cette application propose des réponses ultra-rapides, l’analyse des photos, et des fonctionnalités exclusives pour les utilisateurs de Google Pixel.

L’intelligence d’Apple arrive enfin à maturité

Après des années de rumeurs, Apple Intelligence a enfin vu le jour en 2024. Cette technologie a été dévoilée à la WWDC en juin. Fidèle à l’esthétique d’Apple, cette initiative s’appuie sur une intégration astucieuse avec des modèles existants. Par exemple, Siri repensé peut désormais s’appuyer sur ChatGPT pour répondre à des requêtes complexes.

Apple Intelligence a également introduit des outils comme Image Playground pour la création d’images et Genmoji pour concevoir des emojis personnalisés. Ce qui distingue Apple des autres acteurs, c’est son approche matérielle. En fait, les processus d’IA sont exécutés localement sur les appareils Apple ou via ses serveurs privés ultra-sécurisés, offrant rapidité et confidentialité.

Méta et l’essor du matériel informatique

Alors qu’OpenAI, Google et Apple dominaient les gros titres, d’autres acteurs comme Meta ont également contribué à élargir l’impact de l’IA. Meta a lancé son assistant virtuel Meta AI, qui a été intégré aussitôt à Facebook, Instagram et WhatsApp.

En même temps, il permet d’enrichir ses fonctionnalités tout au long de l’année, notamment avec des voix de célébrités. L’entreprise a également annoncé 2025 comme l’année des lunettes intelligentes grâce à Meta AI.

Rappelons qu’il est désormais intégré aux casques Meta Quest et aux lunettes connectées Meta Ray-Ban. Et qui pourrait oublier le dévoilement prometteur des lunettes de réalité augmentée Orion ?

Cependant, tous les projets n’ont pas connu le même succès. Des produits comme le Rabbit R1, le Humane AI Pin et le Plaud NotePin, bien que très médiatisés au début de l’année, se sont vite estompés. Ces derniers trouvent leur place dans des niches limitées.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Dites-nous dans les commentaires !

