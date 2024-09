Passez à Gemini Live sans dépenser un centime, plus d’abonnement nécessaire !

Google a récemment annoncé une nouvelle excitante pour les utilisateurs Android. Gemini Live, son assistant vocal avancé alimenté par l’IA, est désormais gratuit.

Autrefois réservé aux abonnés du service Gemini Advanced et proposé à 20 dollars par mois, cet assistant vocal est maintenant disponible sans frais pour tous les détenteurs d’un appareil Android compatible. Cette décision marque une étape importante dans la démocratisation des outils d’intelligence artificielle sur mobile.

Un concurrent sérieux pour Siri et ChatGPT

Gemini Live se positionne comme un concurrent de taille face au mode vocal avancé de ChatGPT. Il rivalise également avec la future version de Siri, qui sera alimentée par Apple Intelligence. Google n’a pas ménagé ses efforts pour rendre son assistant vocal aussi naturel que possible. Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience de conversation fluide et intuitive avec leur téléphone. Graham Barlow, rédacteur en chef de TechRadar, a déclaré : « Enfin, je peux discuter avec mon téléphone comme s’il s’agissait d’une vraie personne ».

Pour le moment, tous les utilisateurs Android n’ont pas encore accès à Gemini Live. Google déploie progressivement cette fonctionnalité, donc la patience est de mise. Il faudra peut-être attendre un peu avant de voir l’icône Live apparaître dans l’application Gemini sur tous les appareils. Cependant, pour ceux qui disposent des derniers modèles comme le Google Pixel 9 ou le Pixel 9 Pro, l’accès est plus simple. Il suffit de lancer l’application et de cliquer sur l’icône Live dans le coin inférieur droit.

Apple a récemment dévoilé l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro. Ces modèles sont équipés des nouvelles puces A18 et A18 Pro, conçues pour Apple Intelligence. Bien que ces appareils promettent d’introduire des innovations majeures, certaines fonctionnalités très attendues ne seront disponibles qu’en 2025. La mise à jour de Siri, notamment avec la reconnaissance à l’écran avancée, cherche à rivaliser avec les capacités de Gemini Live. Ainsi, la compétition entre les deux géants de la technologie s’intensifie. Chacun essaie de démontrer la supériorité de son logiciel d’assistance vocale.

Pourquoi choisir Gemini Live dès maintenant ?

Pour les utilisateurs d’Android, Gemini Live représente l’une des meilleures intégrations d’intelligence artificielle sur smartphone. Ce système est accessible dès aujourd’hui. Bien que l’abonnement Gemini Advanced continue d’offrir des avantages tels que 2 To de stockage cloud et l’accès à Gemini 1.5 Pro, la version gratuite de Gemini Live permet à un public plus large de découvrir ses capacités. Selon les premières impressions, Gemini Live change la donne. Il redéfinit ce qu’un assistant vocal peut accomplir.

Avec l’essor de Gemini Live et l’arrivée prochaine de Siri 2.0, l’assistance vocale sur smartphone entre dans une nouvelle ère. Bientôt, les utilisateurs auront le choix parmi une gamme diversifiée d’outils alimentés par l’IA. Ces outils seront conçus pour faciliter leur vie quotidienne. Que vous soyez un fervent utilisateur d’Android ou un adepte des produits Apple, l’année à venir promet d’être riche en innovations. Elle offrira aussi de nouvelles possibilités pour exploiter le potentiel des assistants vocaux. Pour ne rien manquer de ces évolutions, restez à l’affût des dernières mises à jour technologiques.

