Siri, un nouveau départ ? X choses que l’IA va changer pour le chatbot Apple

Siri 2.0. Votre assistant vocal favori d'Apple connaît désormais un second souffle. Au lieu d'être un simple robot, cet outil deviendra votre compagnon de vie. La marque à la pomme veut vraiment reprendre sa place de leader, avec cette approche basée sur l'IA.

Êtes-vous comme Raj dans The Big Bang Theory ? Si vous êtes un fan de sitcom, vous connaissez ce personnage. Ce dernier a cru tisser une relation amoureuse avec Siri. Et avec le réalisme de Siri 2.0, plusieurs personnes peuvent échanger sans barrière avec ce service d'assistance vocal. Siri sera plus humain, plus compréhensif grâce à l'IA. Et ce ne sont que des aperçus des innovations d'Apple pour cette année.

Siri 2.0, la mise à jour phare de la WWDC24

On attendait du lourd lors de la conférence WWDC24 d'Apple, et on n'a pas été déçu. La marque vient de lancer Siri 2.0, une mise à jour de l'assistant vocal le plus célèbre de la planète. Comme toutes les innovations high-tech de ces derniers temps, l'IA est le centre des attentions.

Siri 2.0 est capable d'analyser les requêtes des utilisateurs avec précision. Pour s'y faire, l'outil se base sur le traitement du langage naturel, ou NLP. Mais cette fois, elle fait une approche un peu plus améliorée que les versions actuelles.

Si l'utilisateur s'exprime mal, ou fait quelques fautes de prononciations, Siri 2.0 sera quand même capable de traiter la requête.

Plusieurs fonctionnalités pour vous servir

Siri 2.0 peut mieux comprendre vos mots et votre voix. Jusque-là, rien de trop surprenant. Mais si je vous dis que cet outil analyse aussi votre écran ? Non, ce n'est pas une tentative d'espionnage d'Apple, rassurez-vous.

En examinant le contenu de votre écran, la version de Siri boosté par l'IA peut faire des suggestions en temps réel. Par exemple, si un nouveau contact vous envoie un SMS, Siri peut vous notifier si vous voulez l'ajouter dans votre contact ou non.

Mac, iPad, iPhone, oui Siri 2.0 sera aussi sur ces appareils. Vous pourrez enfin pousser les limites du possible avec la nouvelle approche d'Apple.

Pourtant, la marque à la pomme ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Siri 2.0 peut aussi prendre en charge la majorité des applications sur votre appareil. Prenons l'exemple d'une requête dans un mail. Disons, le titre d'une chanson. Siri va chercher ce contenu et vous le recommander. Encore mieux, vous pourrez aussi demander à l'outil d'envoyer des photos spécifiques à un contact.

Étant un véritable assistant polyvalent, Siri 2.0 peut chercher des informations spécifiques dans des mails, messages, ou autres. C'est comme Jarvis de Tony Stark, mais dans la vie réelle.

Enfin, la nouvelle que vous attendez tous. Siri peut s'associer avec ChatGPT. Toutefois, Apple va vous demander une autorisation avec d'accorder l'accès. Une avancée considérable, en tenant compte de la réputation d'OpenAI concernant les données des utilisateurs.

Êtes-vous convaincu par la stratégie IA d'Apple ? Pour moi, ce n'est que le début d'une longue série. La course va alors s'intensifier, et les concurrents devront concocter des innovations au fil des années.

