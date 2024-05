ChatGPT au cœur de l’iOS 18 : Apple se met à l’heure de l’IA générative dernier cri

Selon Bloomberg, Apple aurait conclu un accord avec OpenAI pour intégrer ChatGPT dans le prochain iOS 18, bien que les plans définitifs ne soient pas encore arrêtés.

D'après les informations rapportées par Bloomberg, le célèbre assistant vocal Siri pourrait bien vivre ses dernières heures. En effet, la marque à la pomme envisagerait sérieusement d'intégrer la technologie ChatGPT développée par OpenAI au cœur de son prochain système d'exploitation mobile, l'iOS 18.

Une approche hybride respectueuse de la vie privée

Les projets définitifs d'Apple ne seraient pas encore totalement ficelés. Cependant, on pense que la stratégie devrait combiner une approche locale, via des puces dédiées pouvant répondre aux sollicitations sans connexion internet, et une dimension cloud pour les requêtes plus complexes.

Cette approche hybride permettrait de garantir un niveau optimal de confidentialité aux utilisateurs. Lorsque le traitement est effectué localement, aucune donnée ne transitera vers des serveurs tiers. Et lorsqu'une requête nécessitera les capacités d'intelligence artificielle conversationnelle de ChatGPT, Apple pourra soit faire appel aux infrastructures d'OpenAI, soit développer ses propres centres de données alimentés par les puissantes puces M2 Ultra.

Un potentiel duo ChatGPT – Gemini ?

Si l'accord avec OpenAI semble une quasi-certitude, la firme de Cupertino poursuivrait également ses discussions avec Google pour une éventuelle intégration de Gemini, le modèle de langage concurrent de GPT-4.

Il n'est pour l'heure pas clair si Apple optera pour une solution unique ou proposera aux consommateurs de choisir entre les deux intelligences artificielles au sein des paramètres de leur iPhone.

Premiers détails à la WWDC ?

De nombreuses zones d'ombre demeurent quant aux modalités précises d'adoption de ces technologies d'IA générative au sein de l'écosystème Apple. Combien de temps faudra-t-il pour que les centres de données maison soient opérationnels ? Quel degré d'interactions avec les serveurs tiers OpenAI et Google sera requis ?

Réponse potentielle lors de la prochaine conférence des développeurs WWDC qui ouvrira ses portes le 5 juin prochain. Les équipes d'Apple pourraient en profiter pour lever le voile sur cette intégration très attendue, même si les fonctionnalités annoncées ne seraient pas nécessairement disponibles du jour au lendemain.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.