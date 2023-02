ChatGPT et Siri : combiner ces IA pour maximiser leurs potentiels

ChatGPT et Siri sont deux IA populaires dans le monde, offrant des fonctionnalités uniques pour les utilisateurs. Mais que se passerait-il si vous combinez les deux pour une expérience utilisateur encore plus enrichissante ?

Siri, l’IA vocale développée par Apple, est connu pour sa capacité à exécuter des tâches sur les appareils sous iOS. De son côté, ChatGPT est un chatbot intelligent conçu par la société OpenAI. Il est connu pour sa capacité à générer des réponses cohérentes à des questions sous forme de texte. Découvrez dans cet article comment fusionner ces deux intelligences artificielles pour les faire travailler en tandem et ainsi améliorer la productivité, la recherche d’informations et la création de contenu.

Pourquoi utiliser ChatGPT avec Siri ?

La combinaison de ChatGPT et Siri peut être particulièrement utile dans certaines situations. Bien qu’il puisse être tentant d’utiliser uniquement Siri, cela peut ne pas suffire pour des tâches plus complexes nécessitant des réponses détaillées et précises. Dans ces cas-là, l’utilisation de ChatGPT peut être bénéfique.

Par exemple, si vous travaillez dans le domaine de la rédaction de contenu, il est important de pouvoir accéder rapidement à des informations précises et complètes. En intégrant ChatGPT à Siri, vous pouvez obtenir des réponses plus approfondies et plus précises, ce qui peut être particulièrement utile pour la rédaction d’articles ou de rapports.

De même, si vous avez des difficultés à écrire ou à utiliser un clavier, l’intégration de ChatGPT à Siri peut améliorer considérablement votre expérience utilisateur. En utilisant la reconnaissance vocale de Siri pour dicter du texte à ChatGPT, vous pouvez créer du contenu plus rapidement et plus efficacement.

Enfin, l’intégration de ChatGPT à Siri peut être utile pour les tâches de recherche plus avancées. En utilisant le chatbot pour générer des réponses plus approfondies et Siri pour présenter ces informations de manière claire et concise, vous pouvez accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin.

Intégrer ChatGPT à Siri : quels sont les outils prérequis ?

Pour intégrer ChatGPT à Siri, il y a quelques outils prérequis à avoir en main. Voici la liste des ressources prérequises :

un appareil sous iOS , tel qu’un iPhone ou un iPad

l’API de ChatGPT , qui peut être obtenue sur le site d’OpenAI

l’application Raccourcis pour un appareil sur iOS.

L’API de ChatGPT permet d’accéder à la puissance du modèle de langage et de l’utiliser sur divers application pour l’intégration du chatbot sur des applications mobiles. Vous pouvez obtenir cet API sur le site d’OpenAI. Il suffit alors d’accéder à votre profil en haut à droite de l’écran et créer votre clé API en sélectionnant le menu « View API keys« . Cliquez ensuite sur le bouton « Create new secret key » pour générer votre clé. Assurez-vous de ne pas la partager et de la stocker de manière sécurisée.

Pour l’application Raccourcis, vous pouvez le télécharger sur la plateforme Appstore et l’installer sur votre appareil. Cette application vous permet de créer des raccourcis personnalisés pour Siri, y compris ceux qui utilisent ChatGPT pour fournir des réponses plus précises et plus utiles.

En combinant ces ressources, vous pouvez créer des interactions plus intelligentes et plus personnalisées avec Siri. Cela peut améliorer considérablement l’expérience utilisateur et offrir des fonctionnalités innovantes.

Comment lancer ChatGPT avec Siri sur votre appareil iOS ?

Pour intégrer ChatGPT à Siri, il faut d’abord télécharger le script SiriGPT depuis un navigateur sur votre appareil iOS. En téléchargeant le script, vous installerez automatiquement le raccourci SiriGPT sur votre iPhone ou iPad. Vous pouvez trouver le script sur le lien suivant : https://www.icloud.com/shortcuts/18cd4aad0abe4b4ebcc03ef3b4d0dc40.

Une fois le script installé, vous pouvez lancer Siri en combinaison avec ChatGPT en ouvrant l’application Raccourcis et en lançant SiriGPT. Avant de pouvoir utiliser le chatbot avec votre assistant Siri, vous devrez renseigner votre numéro de clé API.

Un champ texte apparaît avec la mention « ADD API KEY HERE ». Copiez-collez votre licence API dans ce champ. Ensuite, vous devrez autoriser SiriGPT à accéder à la reconnaissance vocale de votre appareil iOS et valider la demande de connexion à l’API OpenAI.

Lorsque vous lancez le raccourci, une fenêtre s’ouvre, et l’assistant vocal Siri retranscrit votre requête. Cette dernière est ensuite traitée par ChatGPT. Le résultat texte apparaît à l’écran, et le contenu est lu par Siri. L’intégration de ChatGPT à Siri vous permet de tirer parti de la puissance de l’IA pour répondre à des questions complexes ou pour interagir avec des clients dans un contexte commercial.

ChatGPT et Siri : quels sont les avantages de cette combinaison ?

Combiner ChatGPT et Siri présente de nombreux avantages. Tout d’abord, cela permet d’améliorer la qualité de la réponse de Siri en utilisant la capacité de ChatGPT à comprendre et à générer du texte cohérent. En intégrant ChatGPT dans Siri, il est possible de personnaliser les réponses de Siri en fonction des préférences et des habitudes de l’utilisateur. De plus, ChatGPT peut aider Siri à mieux comprendre le contexte de la question posée, ce qui peut permettre des réponses plus précises et plus pertinentes.

En outre, la combinaison de ChatGPT et Siri peut être particulièrement bénéfique pour les tâches de recherche d’informations et de création de contenu. Par exemple, ChatGPT peut aider à générer des réponses plus approfondies et plus détaillées pour les requêtes de recherche. De son côté, Siri peut faciliter l’accès à ces informations en les présentant de manière claire et concise.

De même, ChatGPT peut être utilisé pour générer du texte à partir de dictées ou de notes vocales. Cela peut aider à la création de contenu de qualité professionnelle plus rapidement et plus efficacement.

Que peut-on faire avec la combinaison de ChatGPT et Siri ?

La combinaison de ChatGPT et Siri offre de nombreuses possibilités, car elle permet de tirer parti des avantages de chacune de ces technologies. Voici quelques-unes des cas d’utilisation de ces deux IA combinées :

Obtenir des réponses plus approfondies et précises : Siri peut répondre à des questions simples, mais il est souvent limité dans sa capacité à fournir des réponses plus détaillées. En intégrant ChatGPT à Siri, vous pouvez obtenir des réponses plus approfondies et plus précises, ce qui peut être particulièrement utile pour la recherche ou la rédaction de contenu.

Créer du contenu plus rapidement et plus efficacement : en utilisant la reconnaissance vocale de Siri pour dicter du texte à ChatGPT, vous pouvez créer du contenu plus rapidement et plus efficacement. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes ayant des difficultés à écrire ou à utiliser un clavier.

Accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin : en utilisant ChatGPT pour générer des réponses plus approfondies et Siri pour présenter ces informations de manière claire et concise, vous pouvez accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin. Cela peut être particulièrement utile pour les tâches de recherche plus avancées.

Améliorer l’expérience utilisateur : en intégrant ChatGPT à Siri, vous pouvez améliorer l’expérience utilisateur pour les personnes ayant des difficultés à écrire ou à utiliser un clavier. Cela leur permet d’interagir avec Siri à l’aide de la reconnaissance vocale.

Comment afficher un raccourci SiriGPT sur l’écran d’accueil ?

Il est possible d’intégrer SiriGPT à votre écran d’accueil ou à votre iPad en plus de l’utiliser via l’application Raccourcis. Pour cela, vous devez d’abord ouvrir l’application Raccourcis et sélectionner le raccourci SiriGPT. Vous pouvez ensuite personnaliser les paramètres pour l’intégrer à l’endroit souhaité.

Cette intégration vous permet de bénéficier de la puissance de la combinaison de Siri et de ChatGPT pour effectuer des recherches et obtenir des réponses précises. Cependant, il est important de prendre en compte le coût de cette utilisation en termes de consommation de données. Il est donc recommandé de surveiller votre consommation pour éviter de dépasser votre forfait. Si cela n’est pas justifié pour vous, il est toujours possible d’utiliser gratuitement ChatGPT directement sur le site d’OpenAI.

Comment formuler les requêtes correctement ?

L’intégration de ChatGPT avec Siri offre une nouvelle expérience de recherche aux utilisateurs d’appareils iOS. Cependant, pour bénéficier de toutes les capacités de cette combinaison, il est essentiel de formuler les requêtes correctement. En effet, il est important de préciser le sujet de la recherche, ainsi que le contexte dans lequel la question est posée.

Il est également important de structurer correctement la question pour que ChatGPT puisse fournir une réponse précise et complète. L’utilisation de mots clés et de termes spécifiques peut aider à obtenir des résultats pertinents.

En outre, il est important de parler clairement et distinctement pour que Siri puisse comprendre la question sans difficulté. Les utilisateurs doivent se rappeler que ChatGPT est capable de répondre à des questions plus complexes que Siri seul. Cependant, il faut fournir des informations précises et complètes pour obtenir une réponse précise.

Avec une formulation de requêtes correcte, la combinaison de ChatGPT et Siri peut devenir une ressource précieuse. Les deux IA peut répondre à une variété de questions et résoudre des problèmes de manière interactive.