2025 : l’année du retour en force des lunettes intelligentes IA ?

Les lunettes intelligentes sont prêtes à éblouir. Dix ans après l’échec moqué des Google Glass, les géants de la tech comme Meta et Baidu, ainsi que des startups comme Brilliant Labs, redéfinissent ce marché. En combinant IA avancée et matériaux de pointe, ces accessoires promettent de changer notre vision du monde, littéralement. Et 2025 pourrait bien être l’année de leur retour en force. Explications.

Il y a dix ans, les lunettes intelligentes Google Glass ont fait l’objet d’une moquerie qualifiées d’innovations ratées. Mais aujourd’hui, ces genres d’accessoires connectés trouvent enfin leur moment de gloire. Grâce à l’intelligence artificielle, elles promettent de transformer nos vies. Et voici pourquoi 2025 sera l’année de leur grand retour.

Les lunettes intelligentes ont évolué : plus discrètes et très pratiques

À mesure que l’utilisation de l’IA devient familière, l’envie d’en profiter partout grandit. Cependant, manipuler un téléphone en conduisant ou dans d’autres situations n’est ni pratique ni sûr.

Contrairement aux anciennes Google Glass, les lunettes intelligentes actuelles sont conçues pour être discrètes et pratiques. Elles visent à rendre l’IA accessible en un clin d’œil, littéralement.

Par exemple, celles de Meta, en partenariat avec Ray-Ban, permettent de prendre des photos, de filmer et d’accéder à l’assistant Meta AI. Les Solos AirGo 3 vont encore plus loin en intégrant des fonctions de traduction en temps réel et de suivi de santé. La combinaison de l’IA et des lunettes devient ici un véritable atout.

D’ailleurs, les lunettes intelligentes pourraient bien devenir la meilleure façon d’intégrer l’IA générative dans des objets du quotidien. Contrairement à d’autres appareils d’IA dédiés, comme le Humane AI Pin, le Rabbit R1 ou le Plaud.ai NotePin, elles suscitent un engouement considérable.

Avec des fonctionnalités variées et un usage intuitif, les lunettes intelligentes apparaissent comme une option plus prometteuse et fiable que ces gadgets spécialisés.

Un assistant de productivité, accessible à tout moment

Avec les lunettes intelligentes actuelles, l’IA devient un véritable assistant de productivité à portée de main. Brilliant Labs, par exemple, offre un aperçu de cet avenir avec les lunettes Frame, équipées de Noa AI.

Destinées aux personnes en quête de productivité, ces lunettes intègrent rappels, informations contextuelles et listes de tâches. Imaginez avoir une aide-mémoire portable et discrète, disponible à tout moment. Pratique non ?

Baidu, de son côté, n’est pas en reste avec ses lunettes Xiaodu. Alimentées par le modèle de langage Ernie, elles fournissent des informations sur les alentours, les restaurants à proximité, et calculent même les calories des repas.

La montée en puissance de l’IA conversationnelle donne à ces lunettes un potentiel révolutionnaire pour la gestion des tâches. En combinant capteurs et fonctionnalités IA, elles facilitent l’organisation et l’accès aux informations nécessaires au quotidien.

Duo réalité augmentée-IA

Les lunettes intelligentes intègrent également des technologies de réalité augmentée qui modifient notre perception de la réalité. Ces accessoires peuvent afficher des informations contextuelles directement dans votre champ de vision, ajoutant une dimension pratique et immersive à l’expérience utilisateur.

Bien sûr, la réalité augmentée, en elle-même, ne garantit pas un succès fulgurant pour les lunettes intelligentes à IA en 2025. Cependant, avec des modèles comme Orion annoncés par Meta, celles qui combinent IA et réalité augmentée pourraient ouvrir un immense marché inédit.

La sortie d’Orion est prévue pour l’année prochaine. Toutefois, il est loin d’être le seul à exploiter la réalité augmentée avec l’IA. Les lunettes Frame de Brilliant Labs se distinguent, elles aussi, par leur capacité à enrichir les expériences grâce à la réalité augmentée.

Elles proposent même une plateforme open source, encourageant les développeurs à créer des applications personnalisées. Vous pouvez donc bientôt installer des apps sur-mesure, adaptées à vos besoins personnels ou professionnels.

Pour moi, ces lunettes IA sont fascinantes et apportent une évolution notable. Mais leur adoption massive prendra encore du temps sachant que leur tarif ne sera pas, à coup sûr, accessible au grand public.

Et vous, qu’est-ce que vous en dites ? Partagez votre opinion en commentaire.

