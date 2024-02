Lunettes IA : obtenez des superpouvoirs visuels, la promesse incroyable !

Les lunettes IA, fruit de la fusion entre l’intelligence artificielle et la vision humaine, ouvrent la voie à une expérience visuelle sans précédent. Désormais, grâce à Brillant Labs, ces lunettes sont devenues bien plus qu’un simple accessoire ; elles sont une promesse d’accès à des superpouvoirs visuels, où l’information est littéralement à portée de vue.

Nommées « Frame », et vendues à 350 dollars, ces lunettes embarquent l’IA d’OpenAI et affichent des informations sur l’un des verres, générées en fonction de ce que la caméra intégrée identifie. Elles promettent également de transformer notre manière de voir et d’interagir avec le monde qui nous entoure. Découvrons ensemble comment ces lunettes IA peuvent nous doter de véritables superpouvoirs visuels.

Lunettes IA Frame: découvrez une vision augmentée et interactive

Les lunettes IA Frame se distinguent par une caractéristique hors du commun : une caméra intégrée capable de reconnaître les objets dans notre environnement immédiat. Grâce à cette fonctionnalité, si une question est posée à haute voix concernant un objet aperçu. Après, l’IA d’OpenAI se charge d’afficher des informations pertinentes directement sur l’un des verres.

Imaginez-vous marchant dans la rue, interrogeant vos lunettes sur un monument historique. Ensuite, vous recevez instantanément un cours d’histoire enrichissant, le tout sans sortir votre smartphone. Cette intégration de l’IA rappelle les innovations apportées par les Ray-Ban connectées de Facebook, mais avec une touche de magie supplémentaire grâce à l’intelligence artificielle.

Des capacités multilingues à la pointe de l’innovation

Outre la reconnaissance d’objets, les lunettes IA Frame franchissent une nouvelle étape vers le futur en brisant les barrières linguistiques. Équipées de micros et de haut-parleurs, elles offrent la possibilité de traduire en temps réel des conversations dans diverses langues.

Cette fonctionnalité transforme chaque utilisateur en un polyglotte instantané. De ce fait, elle facilite les interactions lors de voyages ou de rencontres interculturelles.

L’écran micro Oled assure une expérience visuelle de qualité. Néanmoins, celle-ci est concentrée dans un champ de vision de 20 degrés sur le verre droit.

Une conception pensée pour tous

Les créateurs de Frame ont veillé à ce que ces lunettes soient accessibles et confortables pour un large public. La monture ajustable s’adapte à un éventail d’écartements pupillaires, de 58 à 72 mm, couvrant ainsi la majorité des utilisateurs. Des batteries intégrées discrètement aux branches prennent également en compte l’aspect pratique. Celles-ci sont rechargeables via un chargeur original en forme de faux nez.

Trois coloris sont proposés pour s’adapter à différents styles. De plus, l’application Noa permet de personnaliser les réglages depuis un smartphone.

Toutefois, il est important de noter que l’utilisation de l’IA est soumise à une limite quotidienne de requêtes, rappelant les restrictions de la version gratuite de ChatGPT. Cependant, Brillant Labs envisage une option d’abonnement pour outrepasser cette contrainte. Cela permet d’offrir une expérience sans limite aux utilisateurs.

