Ne posez surtout pas de questions sur les médicaments à ChatGPT gratuit !

La technologie évolue rapidement, les outils numériques comme ChatGPT gratuit deviennent de plus en plus populaires. Cependant, il est crucial de comprendre leurs limites, en particulier en ce qui concerne les questions sensibles comme les médicaments.

Les chatbots comme ChatGPT sont devenus des outils du quotidien. Ils offrent des réponses rapides à une multitude de questions. Toutefois, une mise en garde s’impose, surtout en matière de santé. Une étude récente révèle que ChatGPT gratuit peut être une source d’informations inexactes concernant les médicaments.

Fiabilité de ChatGPT gratuit en question

Une étude menée par des pharmaciens de l’Université de Long Island a révélé des failles dans la fiabilité de ChatGPT gratuit. Sur 39 questions posées au chatbot concernant les médicaments, seules 10 réponses ont été jugées adéquates. Les 29 autres étaient erronées ou incomplètes. Cette situation montre que ChatGPT gratuit peut être une source d’informations médicales douteuses.

En plus de cela, ChatGPT gratuit utilise des données qui s’arrêtent en septembre 2021. Cela signifie que les informations médicales les plus récentes peuvent lui échapper. Cette limitation est cruciale dans un domaine aussi évolutif que la santé.

Risques pour les patients et conseils d’experts

Les patients et les professionnels de santé sont invités à la prudence. Il est recommandé de ne pas se fier uniquement à ChatGPT gratuit pour des questions médicales. Les informations obtenues doivent être vérifiées auprès de sources fiables, comme les médecins ou des sites gouvernementaux spécialisés.

Une erreur notable de cet outil gratuit concerne l’interaction entre la pilule antivirale Covid de Pfizer, Paxlovid, et le vérapamil. Cet outil gratuit a nié l’existence de cette interaction, alors qu’elle peut entraîner une baisse dangereuse de la tension artérielle. Cet exemple illustre le risque de se fier à des informations inexactes provenant du chatbot.

Usage de ChatGPT gratuit et responsabilité

Il est essentiel de rappeler que ChatGPT gratuit ne doit pas remplacer un avis médical professionnel. Les utilisateurs doivent être conscients des limites de ce chatbot. OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, souligne que ses modèles ne sont pas conçus pour fournir des informations médicales fiables.

Cette étude n’offre qu’un aperçu des performances de ChatGPT gratuit. Les versions payantes, avec accès à Internet en temps réel, pourraient offrir des réponses plus précises. Néanmoins, la version gratuite reste la plus accessible au grand public. Ainsi, il est crucial de rester vigilant et informé lors de son utilisation.