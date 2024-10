Les lunettes IA Meta Ray-Ban ont désormais une mémoire ! A quoi ça sert ?

Les lunettes connectées Ray-Ban de Meta viennent de franchir un cap. Elles ne se contentent plus d’enregistrer des images, désormais elles ont une mémoire. Grâce à une série de mises à jour, elles deviennent de véritables outils d’assistance intelligente.

Les lunettes Meta Ray-Ban étaient déjà parmi les pionnières en matière d’accessoires intelligents. Mais avec leurs nouvelles fonctionnalités annoncées lors de la conférence Connect, elles le sont encore plus.

Meta Ray-Ban : qu’est-ce qui a changé ?

Meta a, par exemple, introduit la fonction « Reminders ». Celle-ci capture une image de ce que vous regardez pour vous le rappeler plus tard via une notification sur votre téléphone. Pratique, non ?

La société a aussi ajouté une option pour scanner des QR codes directement avec vos lunettes. Vous pouvez même appeler un numéro que vous regardez sans avoir besoin de votre smartphone.

Quant aux traductions, auparavant, elles étaient déjà possibles pour quelques langues à partir d’images fixes. Désormais, ces lunettes promettent une traduction en temps réel, permettant de retranscrire ce que vous entendez grâce aux haut-parleurs intégrés aux lunettes

Cette fonctionnalité, disponible dans les prochains mois, saura traduire entre l’anglais, le français, l’italien et l’espagnol.

En plus de ces innovations, Meta mise sur la tendance des accessoires de mode high-tech avec de nouvelles montures transparentes en édition limitée. Un petit clin d’œil rétro à la Game Boy Color. 7500 exemplaires seront disponibles.

La société derrière facebook et instagram collabore aussi avec EssilorLuxottica pour proposer des verres de transition sur ses lunettes IA. Donc dorénavant, elles ne sont plus simplement intelligentes, elles sont aussi pratiques et stylées, des technologies à la mode.

Sur le stand de démonstration, Li-Chen Miller, responsable des objets connectés chez Meta, arborait fièrement une paire de ces lunettes.

Plus de fonctionnalité en vue

Juillet dernier encore, l’IA des Ray-Ban Meta galérait avec des tâches, comme régler un minuteur ou identifier correctement des objets. Aujourd’hui, Meta semble avoir optimisé cela.

Test après test, l’IA a montré une précision impressionnante, reconnue même par les plus sceptiques. Les questions complexes ne lui posent plus problème, et elle assure désormais un suivi efficace des commandes.

Cependant, encore pas de minuteur en vue pour l’instant ! Ce qui – je suppose – est une absence étonnante pour un tel gadget. Mais comme l’a affirmé la porte-parole de Meta, il arrivera bientôt.

Une fonctionnalité plus intéressante est aussi en vue : un traitement vidéo en temps réel. Permettant d’interpréter instantanément l’environnement qui entoure les utilisateurs, cette option ne sera disponible avant la fin de l’année.

Selon un responsable produit de Meta, présent lors de la démonstration, ces MAJ visent à rendre l’interaction avec les lunettes plus fluides.

Les lunettes IA de Meta face à la concurrence

L’année a été particulièrement éprouvante pour les appareils dopés par l’intelligence artificielle. Le Pin de Humane a, par exemple, enregistré des ventes décevantes. Rabbit R1 est sujettes à des critiques vraiment défavorables.

Les lunettes IA de Meta, de son côté, selon le PDG Mark Zuckerberg, avaient surpassé les prévisions. Mais l’entreprise n’a pas divulgué ses chiffres de vente. Pour répondre à la demande croissante, EssilorLuxottica aussi a dû augmenter sa production.

D’après IDC, Meta aurait expédié plus de 700 000 paires. Et ce, avec une augmentation significative des commandes entre le premier et le deuxième trimestre de cette année.

Dans une interview avec Alex Heath de The Verge cette semaine, Zuckerberg a même exprimé son optimisme pour l’avenir. « Je pense que la méta-IA devient une fonctionnalité de plus en plus importante des lunettes, et il y a plus de choses que l’on peut faire »

« Ce n’est pas comme si nous allions jeter nos téléphones, mais je pense que ce qui va se passer, c’est que, petit à petit, nous allons simplement commencer à faire plus de choses avec nos lunettes et à laisser nos téléphones dans nos poches plus souvent. »

