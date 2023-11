Les Chroniques de ChatGPT : toute l’histoire du chatbot IA d’OpenAI

Avec sa performance actuelle, ChatGPT, la grande réussite d’OpenAI, reste leader dans son domaine. Mais la route n’a pas été facile pour arriver à ce stade.

L’intelligence artificielle renforce de plus en plus sa présence dans notre vie quotidienne. La majorité des grandes entreprises de la high-tech ont toutes leur IA. Assistances vocales, intelligences artificielles génératives ou autres. Toutefois, ChatGPT, l’intelligence artificielle d’OpenAI reste la plus célèbre dans tous les domaines confondus. Et récemment, cet outil a connu des innovations majeures. L’objectif est d’améliorer les fonctionnalités et d’en ajouter des mises à jour. Ainsi, tout le monde peut tirer avantage de cette intelligence artificielle, peu importe leurs attentes.

La dernière mise à jour de ChatGPT

L’entreprise a annoncé une innovation majeure le 6 novembre dernier. À l’occasion de l’OpenAI DevDay, le géant de l’IA a lancé GPT-4 Turbo. C’est une version surpuissante de l’outil classique. En effet, elle dispose de plusieurs fonctionnalités utiles, peu importe les profils des utilisateurs.

Une base de données élargie

La nouvelle mise à jour de ChatGPT d’OpenAI, GPT-4 Turbo corrige un des inconvénients de l’outil. Elle élargit la base de données à avril 2023. Désormais, l’intelligence artificielle pourra puiser les informations contemporaines afin de fournir le meilleur rendu possible.

En plus de cette amélioration, GPT-4 Turbo peut aussi gérer une immense base de données. La limite est désormais de 128 000 tokens. L’IA peut alors prendre en charge jusqu’à 300 pages de texte.

Un chatbot personnalisé

Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent « personnaliser » leur IA. Comme OpenAI voulait améliorer davantage son outil, vous pourrez configurer ChatGPT pour qu’il se focalise sur une tâche particulière. Et vous n’utiliserez aucune ligne de code. Le but de l’entreprise est de faciliter l’exploitation de son outil.

« On peut imaginer que quelqu’un construise un GPT (Generative Pre-Trained Transformer) spécialisé dans l’apprentissage d’une nouvelle langue en donnant des conseils en matière de décoration d’intérieur » Peter Deng, un des vice-présidents d’OpenAI

Cette nouvelle fonctionnalité sera un grand atout pour les professionnels. Prenons l’exemple d’un community manager. Ce spécialiste pourra personnaliser ChatGPT pour qu’il se focalise sur la qualité des publications. L’IA pourra ainsi analyse l’impact de la stratégie de communication, tout en améliorant les écrits.

Un grand atout pour les développeurs

La nouvelle mise à jour facilitera les tâches des développeurs. OpenAI vient de réviser ses tarifs, ChatGPT ne coûtera que 0,01 $ pour 1000 tokens. C’est le prix à payer pour exploiter l’IA comme API (application programming interface).

En premier lieu, les développeurs peuvent utiliser l’API Vision. Cette dernière est capable d’analyser des images, et de générer des descriptions par la suite.

DALL-E 3 sera aussi livré avec cette innovation majeure. La création d’images sera alors plus détaillée, plus réaliste, et plus ciblée.

Enfin, les développeurs peuvent utiliser l’API de synthèse vocale pour leurs applications. Les utilisateurs peuvent échanger avec des voix plus « humaines » avec ChatGPT-4 Turbo, la dernière mise à jour d’OpenAI.

Par ailleurs, les développeurs peuvent concevoir leur propre assistant IA. Cependant, cette amélioration n’est disponible qu’en version Beta.

L’évolution de ChatGPT

ChatGPT, la merveille d’OpenAI, a parcouru un long chemin pour arriver à son niveau actuel. Depuis son lancement en fin novembre 2022, l’entreprise n’a cessé de perfectionner son outil. Voici l’évolution de cette intelligence artificielle depuis plus d’un an déjà.

Novembre 2023, marqué par le lancement de GPT-4 Turbo

OpenAI lance ChatGPT-4 Turbo le 6 novembre dernier. Cette innovation va booster davantage la performance de cet outil. Mais les mises à jour ne s’arrêtaient pas là. En effet, l’entreprise s’engage aussi à échanger avec les utilisateurs à travers les conseils, et les maintenances.

Et depuis le mois de novembre, les adeptes de ChatGPT peuvent monétiser leurs œuvres avec l’intelligence artificielle. Les GPT (Generative Pre-Trained Transformer) personnalisés peuvent être commercialisés sur la plateforme.

Par ailleurs, DALL-E 3 est à dispositif depuis son lancement lors de l’OpenAI DevDay. Les développeurs peuvent l’exploiter via une API spécifique.

Et l’entreprise s’engage davantage à respecter les droits d’auteurs. OpenAI va prendre en charge les frais juridiques concernant les revendications de propriété intellectuelle exploitée pour l’entraînement de ChatGPT.

Octobre 2023, l’aventure sur le web

La date du 18 octobre 2023 marque les premiers succès de ChatGPT OpenAI sur internet. L’outil a lancé officiellement cette fonctionnalité après des semaines de tests à travers une version bêta.

Par ailleurs, l’entreprise a aussi intégré DALL-E 3 dans ChatGPT. Cependant, cette option n’a été présentée qu’à l’occasion de l’OpenAI DevDay.

Septembre 2023 : ChatGPT peut parler

L’entreprise vient d’annoncer que son outil dispose d’une voix. L’utilisateur peut entamer des conversations vocales avec ChatGPT OpenAI. Selon les développeurs à l’origine de cette innovation, l’IA peut désormais « voir, parler, et entendre ».

Aussi, l’entreprise venait de dévoiler DALL-E 3. Cette fonctionnalité text-to-image était réservée aux abonnées premium.

Mais l’innovation majeure de ce mois de septembre est sans doute l’intégration d’Opera GX à ChatGPT. À noter que ce navigateur est destiné particulièrement aux gamers. Et avec l’IA, ces derniers peuvent avoir les news, ainsi que les astuces pour améliorer leur expérience.

Août 2023, ChatGPT Entreprise entre en jeu

Cette nouvelle version est destinée aux professionnels. ChatGPT OpenAI Entreprise est capable d’analyser les données, et d’en assurer leur protection en cas de besoin. En même temps, l’IA préserve toujours ces fonctions classiques.

Par ailleurs, le géant de la haute technologie a aussi tenté d’améliorer GPT-3.5 Turbo. Cette version peut ainsi suivre des instructions spécifiques provenant de son usager. Les réponses sont alors plus précises, plus détaillées, et peuvent réagir aux attentes des usagers. Enfin, OpenAI vient d’étendre la fonction de personnalisation aux utilisateurs de la version gratuite.

Juillet 2023, ChatGPT OpenAI s’étend vers d’autres pays

L’entreprise vient de lancer la version Android de ChatGPT OpenAI le 21 juillet 2023. Cette innovation adopte les fonctionnalités classiques de l’IA. Quelques jours après, cette application était disponible en Inde, au Bangladesh, et au Brésil, en plus des États-Unis. Comme quoi, l’entreprise veut devenir une référence mondiale en termes d’intelligence artificielle générative.

Le 6 juillet est aussi une date mémorable pour la marque. En effet, elle vient d’annoncer GPT-4. Tous les utilisateurs ponctuels de la version payante pouvaient bénéficier de cette innovation. Et c’était un aperçu de GPT-4 Turbo, l’IA surpuissante d’OpenAI.

Juin 2023, l’IA d’OpenAI s’associe à Bing

La fin du mois de juin marque les premiers pas de ChatGPT OpenAI sur le Web. En effet, l’IA peut désormais répondre à vos questions en faisant des recherches approfondies sur internet. Toutefois, cette fonctionnalité n’était disponible que sur Bing à cette époque. Et c’était une version bêta.

Durant ce même mois, ChatGPT a aussi élargi sa zone d’activité. L’outil a équipé Mercedes pour assurer une conversation active entre le conducteur et la voiture. Mais cette innovation ne passait pas auprès des utilisateurs. À part les échanges conversationnels, il n’y avait aucune utilité supplémentaire à cette option. Néanmoins, cette situation a prouvé que l’IA peut échanger avec l’humanité.

Mai 2023, l’application s’étend dans plusieurs pays

OpenAI a d’abord annoncé son application ChatGPT sur iOS. Elle était gratuite, et couvre les fonctionnalités basiques de cette IA générative. Les utilisateurs pouvaient effectuer des requêtes textuelles, ou se baser sur le système de saisie vocale d’OpenAI. Cependant, cette innovation n’était disponible qu’aux États-Unis.

Ce n’est qu’à partir du 25 mai 2023 que ChatGPT OpenAI s’est étendu dans plusieurs pays. L’application était alors accessible en Europe, en Corée du Sud, et en Nouvelle-Zélande. Le succès n’a pas tardé à se montrer. En 6 jours, l’application a dépassé les 500 000 téléchargements.

Et l’entreprise a encore ajouté des pays dans sa liste. En tout, 30 nations supplémentaires ont bénéficié de l’application.

Avril 2023, le lancement de ChatGPT OpenAI Business

« Une fonctionnalité destinée aux professionnels qui ont besoin de plus de contrôle sur leurs données ainsi qu’aux entreprises cherchant à gérer les utilisateurs finaux. ChatGPT Business suivra les politiques d’utilisation des données de notre API, ce qui signifie que les données des usagers ne seront pas exploitées par défaut pour entraîner nos modèles » telle est l’annonce d’OpenAI à propos de son innovation.

L’entreprise vise à faciliter les tâches des professionnels, tout en assurant la protection de leurs données. Et c’était une approche efficace, car les utilisateurs avaient encore une crainte par rapport à l’IA à cette époque.

Durant ce même mois, OpenAI a démarré les procédures pour protéger sa marque GPT (Generative Pre-Trained Transformer). Toutefois, cette approche a échoué, car les avocats de l’entreprise n’avaient pas de preuves documentaires pour justifier la demande. Cependant, une nouvelle décision pourrait survenir 5 mois après la requête.

Mars 2023, GPT-4 faisait son apparition

C’était la version surpuissante de ChatGPT à l’époque. Les utilisateurs payants pouvaient en profiter en passant par ChatGPT Plus. Les fonctionnalités de base sont toujours disponibles, et l’entreprise a ajouté d’autres options pour améliorer l’IA.

Les utilisateurs figuraient alors sur une liste d’attente pour accéder à une API. Et cette fonctionnalité a été lancée le 1ᵉʳ mars 2023.

Par ailleurs, l’IA d’OpenAI venait aussi de s’associer à Bing, après un entretien réussi avec Microsoft. Cette collaboration a multiplié le chiffre d’affaires des deux entreprises. En effet, les téléchargements ont augmenté d’une manière exponentielle en quelques jours après le lancement.

Février 2023, les débuts de ChatGPT Plus

L’IA est en train de faire ses premiers pas sur internet. Et OpenAI a senti une forte rentabilité avec cette fonctionnalité. L’entreprise n’a pas hésité à lancer ChatGPT Plus. C’est un abonnement payant qui coûte 20 dollars par mois.

Décembre 2022 et ShareGPT

C’est une des premières fonctionnalités de ChatGPT OpenAI. Elle permet de partager les réponses de l’IA sur internet. Les développeurs, Steven Tey et Dom Eccleston ont créé une extension Chrome pour arriver à cet objectif.

Novembre 2022, le lancement officiel de ChatGPT OpenAI

Les développeurs d’OpenAI ont lancé ChatGPT le 30 novembre 2022. Tout le monde pouvait alors exploiter les fonctionnalités de cet outil. Cette intelligence artificielle est capable de répondre aux requêtes textuelles, et prend en charge toutes les thématiques existantes.

Et cette annonce a secoué le monde entier. Certains spécialistes ont émis leur crainte par rapport aux usages de cette innovation technologique. D’autres se sont réjouis à l’idée d’avoir un outil avec plusieurs fonctionnalités pratiques.

FAQ

ChatGPT : qu’est-ce que c’est ?

ChatGPT est une intelligence artificielle générative créée par OpenAI. Il est capable de répondre aux requêtes textuelles des utilisateurs. Pour arriver à cet objectif, l’IA se base sur une base de données élargie. Et depuis les dernières mises à jour, elle peut aussi naviguer sur internet afin de fournir des réponses plus précises.



Que peut faire ChatGPT ?

Cette intelligence artificielle d’OpenAI dispose de nombreuses fonctionnalités. Son utilisation de référence est avant tout la rédaction. En effet, ChatGPT est capable de rédiger des textes uniques, faire un résumé, traduire des contenus etc. L’outil peut aussi établir un programme précis, ou rédiger une liste quelconque.

Par ailleurs, cette IA peut aussi développer ou corriger les bugs dans des lignes de codes informatiques.

Qui utilise ChatGPT ?

Tout le monde peut utiliser ChatGPT. Cet outil dispose de plusieurs fonctionnalités capables de répondre aux attentes de tous les profils. Par exemple, les entreprises peuvent profiter de l’option Chatbot pour échanger avec les clients. Les développeurs quant à eux, auront la possibilité d’exploiter l’API d’OpenAI. Et il existe plusieurs options pour les particuliers.

Même les entreprises les plus réputées dans le monde de la high-tech font appel aux services de cette intelligence artificielle. Microsoft est l’exemple parfait. Cette firme a récemment intégré ChatGPT à Bing. Les géants de l’art digital, comme Looking Glass, utilisent aussi cette intelligence artificielle.

L’entreprise suit scrupuleusement les réglementations sur la protection des données des usagers. De plus, vous pourrez signer un formulaire pour interdire ChatGPT d’exploiter vos informations. L’IA va alors les enlever dans sa base de données.

L’intéressé doit remplir une « demande de suppression de données personnelles OpenAI » pour arriver à cet objectif. Et l’entreprise accompagne l’utilisateur dans cette démarche.

Toutefois, OpenAI ne pourra pas répondre à toutes les requêtes. En effet, l’entreprise doit constamment balancer entre la liberté d’expression et la confidentialité. Les lois applicables contribuent ainsi à la prise de décision.

Quels sont les avantages de ChatGPT pour les professionnels ?

L’IA dispose de plusieurs fonctionnalités avancées », destiné aux professionnels. Les développeurs peuvent exploiter ChatGPT OpenAI pour simplifier la rédaction de langage de programmation ou de code informatique. À noter que l’IA prend en charge la langue Python.

Cette intelligence artificielle contribue aussi à la résolution de problèmes complexes. Les scientifiques peuvent alors l’utiliser pour faciliter leurs tâches.

Quelles sont les alternatives à ChatGPT ?

Les géants de la high-tech ont réussi à développer des IA capables de concurrencer ChatGPT. C’est le cas de Google, avec Bard. Cette IA dispose des fonctionnalités similaires à ChatGPT, mais ce dernier reste toujours le leader du marché. Il y a aussi Claude d’Anthropic, Apple GPT, et Together.

Quelles sont les limites de ChatGPT ?

Cette intelligence artificielle n’indique pas ses sources. Pour certains utilisateurs, cet inconvénient nuit à la crédibilité des contenus. Et dans certains cas, l’IA fournit de fausses informations. Cette situation concerne les faits historiques et les citations d’auteurs.

Par ailleurs, l’IA a aussi une difficulté pour générer des textes personnalisés. Il manque toujours cette touche « humaine », qui apporte une émotion dans les contenus. ChatGPT se base sur des écrits standards, avec un style impersonnel.

Enfin, ChatGPT a du mal à traiter les thématiques délicates. L’IA n’arrive pas à fournir des réponses fiables dans le domaine médical et des mathématiques