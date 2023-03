API ChatGPT : comment l’utiliser pour créer vos propres applis ? Le guide complet

L’API ChatGPT est disponible ! Découvrez comment l’utiliser pour créer votre propre chatbot IA personnalisé basé sur le modèle gpt-3.5-turbo d’OpenAI.

Suite au succès phénoménal de ChatGPT depuis son lancement fin 2022, OpenAI vient d’annoncer le lancement de l’API ChatGPT pour les développeurs le 1er mars 2023.

Le nouveau modèle « gpt-3.5-turbo » sur lequel se base ChatGPT Plus est disponible pour un prix 10 fois inférieur au précédent, et se révèle extrêmement réactif.

Cette API offre une myriade de possibilités, et même les non-codeurs peuvent l’implémenter pour créer leurs propres chatbots IA et autres applications.

À travers ce dossier, vous allez découvrir comment construire votre propre chatbot IA avec l’API ChatGPT. Il est possible de créer un chatbot sur n’importe quelle plateforme, y compris Windows, macOS, Linux ou ChromeOS.

Préparer l’environnement logiciel

Nul besoin d’un puissant PC équipé d’un CPU et d’un GPU dernier cri, puisque la puissance de calcul est fournie par l’API via le cloud.

Dans un premier temps, vous devez configurer l’environnement logiciel pour créer un chatbot IA. Vous aurez besoin de plusieurs outils tels que Python, Pip, OpenAI, Gradio, une clé API et un éditeur de code comme Notepad++.

Pour installer Python, rendez-vous sur le site officiel à cette adresse et téléchargez le fichier d’installation pour votre plateforme. Exécutez ensuite le fichier et assurez-vous de cocher la case « ajouter Python.exe à PATH ».

Cliquez ensuite sur « Installer maintenant » et suivez les étapes. Vérifiez si Python est correctement installé en ouvrant le terminal ou l’invite de commande sur votre ordinateur. Entrez la commande « Python – -version ».

Le gestionnaire de package Pip est installé simultanément avec Python. Pour le mettre à jour, ouvrez le terminal sur votre ordinateur et exécutez la commande « python -m pip install -U pip ».

Il est maintenant temps d’installer la bibliothèque OpenAI, permettant d’interagir avec ChatGPT via l’API. Dans le terminal, exécutez la commande « pip install openai ».

Installez ensuite la bibliothèque Gradio pour développer rapidement une interface web pour faire une démo de votre chatbot IA. Ceci permet aussi de partager facilement votre chatbot sur internet via un lien partageable. Entrez la commande « pip install gradio ».

Enfin, vous devrez télécharger un éditeur de code comme Notepad++ pour Windows, Sublime Text pour macOS et Linux, Caret pour ChromeOS ou encore VS Code. Téléchargez et installez le programme.

Dans ce dossier, nous utiliserons Windows 11 pour les exemples. Sur Linux et macOS, il sera parfois nécessaire de remplacer « Python » par « Python3 » dans les commandes.

Obtenir la clé API OpenAI gratuitement

Pour créer un chatbot IA basé sur ChatGPT, vous aurez besoin d’une clé API OpenAI. Elle vous permettra d’appeler ChatGPT sur votre propre interface et d’y afficher les résultats.

À l’heure actuelle, OpenAI propose des clés API gratuites avec 5 dollars de crédits gratuits pour les trois premiers mois. Si vous avez créé votre compte OpenAI auparavant, vous pouvez avoir l’équivalent de 18 dollars en crédit gratuit.

Après avoir épuisé vos crédits gratuits, vous devrez payer pour l’accès à l’API. Pour l’heure, c’est gratuit pour tous les utilisateurs.

Vous devrez tout d’abord créer un compte sur le site web officiel d’OpenAI à cette adresse. Si vous en avez déjà un, connectez-vous simplement.

Sur votre profil, cliquez sur le bouton « View API Keys » (voir les clés API) dans le menu déroulant en haut à droite de la page. Cliquez ensuite sur le bouton « Créer une nouvelle clé secrète » pour générer une nouvelle clé API.

Dès que la clé est générée, copiez-la dans un fichier Notepad. Ne partagez pas et n’affichez pas cette clé en public, car il s’agit d’une clé privée qui vous est réservée. Vous pouvez créer jusqu’à cinq clés et les supprimer à votre guise.

Comment créer un chatbot IA avec l’API ChatGPT ?

Il est temps de déployer votre chatbot IA. Pour cela, vous allez utiliser le dernier modèle en date « gpt-3.5-turbo » d’OpenAI sur lequel se base GPT-3.5.

Il est plus puissant que Davinci, et son entraînement s’est arrêté en septembre 2021. C’est également un modèle plus économique et réactif que les précédents, et capable de mémoriser le contexte d’une conversation.

En guise d’interface utilisateur, nous utiliserons Gradio pour créer une simple interface web disponible localement et sur le web.

Ouvrez tout d’abord Notepad++ ou l’éditeur de code de votre choix, et copiez/collez le code ci-dessous :

« import openai import gradio as gr

openai.api_key = « Your API key »

messages = [ {« role »: « system », « content »: « You are a helpful and kind AI Assistant. »}, ]

def chatbot(input): if input: messages.append({« role »: « user », « content »: input}) chat = openai.ChatCompletion.create( model= »gpt-3.5-turbo », messages=messages )

reply = chat.choices[0].message.content messages.append({« role »: « assistant », « content »: reply}) return reply

inputs = gr.inputs.Textbox(lines=7, label= »Chat with AI ») outputs = gr.outputs.Textbox(label= »Reply »)

gr.Interface(fn=chatbot, inputs=inputs, outputs=outputs, title= »AI Chatbot », description= »Ask anything you want », theme= »compact »).launch(share=True) »

Assurez-vous de remplacer le texte « Your API Key » (votre clé API) par votre propre clé API générée lors de l’étape précédente. C’est le seul changement à effectuer.

Cliquez ensuite sur « fichier » dans le menu, et sélectionnez « sauvegarder en tant que » dans le menu déroulant.

Définissez ensuite le nom du fichier comme « app.py » et modifiez « sauvegarder comme type » pour « tous les types » dans le menu déroulant.

Sauvegardez le fichier sur un emplacement facilement accessible comme votre Bureau. Vous pouvez changer le nom à votre guise, mais assurez-vous de garder l’extension « .py ».

Rendez-vous à l’emplacement où vous avez sauvegardé le fichier app.py, effectuez un clic droit et choisissez « copy as path » (copier en tant que chemin).

Ouvrez le terminal et entrez « python » suivi d’un espace puis collez le chemin. Par exemple, « python « C:\Users\lebigdata\Desktop\app.py » ».

Ignorez les éventuels avertissements. En bas de l’écran, vous trouverez une URL locale et une publique. Copiez l’URL locale et collez-la sur votre navigateur web.

En guise d’alternative, vous pouvez copier l’URL publique et la partager avec vos amis et votre famille. Le lien sera actif pendant 72 heures, à condition de garder votre ordinateur allumé puisque l’instance de serveur est exécutée dessus.

Pour arrêter le serveur, ouvrez le Terminal et effectuez la commande « Ctrl + C ». Pour le redémarrer, copiez à nouveau le chemin du fichier et exécutez à nouveau la commande. L’URL locale sera la même, mais l’URL publique change à chaque redémarrage.

Ça y est, vous avez créé votre chatbot IA avec l’API ChatGPT ! Votre robot est prêt à l’utilisation. Vous pouvez lui poser des questions pour obtenir des réponses, et l’utiliser en guise de chatbot sur votre site web.

Comment personnaliser votre chabot ChatGPT ?

L’un des grands points forts du modèle gpt-3.5 turbo est la possibilité d’assigner un rôle à votre IA. Vous pouvez le rendre drôle, coléreux, ou même le spécialiser dans une thématique comme la nourriture, la technologie, la santé ou tout autre domaine.

Il suffit d’effectuer un petit changement dans le code pour personnaliser le robot. Par exemple, pour créer une IA spécialisée dans la nourriture, voici comment procéder.

Effectuez un clic droit sur le fichier « app.py » et choisissez « éditer avec Notepad++ ». Apportez ensuite des changements à ce code spécifique.

Nourrissez l’IA avec des informations pertinentes pour ce rôle. Sauvegardez ensuite le fichier en pressant « Ctrl + S ».

Ouvrez le terminal et exécutez le fichier « app.py » de la même manière que précédemment. Vous obtiendrez une URL publique et une URL locale. Copiez l’URL locale.

Si un serveur est déjà en cours d’exécution, pressez « Ctrl + C » pour l’arrêter. Redémarrez à nouveau le serveur. Vous devrez le redémarrer à chaque changement apporté au fichier « app.py ».

Ouvrez l’URL locale dans le navigateur web, et vous obtiendrez un chatbot IA personnalisé qui répond uniquement aux questions liées à la nourriture. Voilà !

Vous savez désormais comment créer un chatbot IA avec ChatGPT 3.5 et le personnaliser. Les possibilités sont illimitées, alors à vous d’exploiter ce puissant outil à votre guise !

Découvrez aussi notre dossier sur les meilleures façons de gagner de l’argent avec ChatGPT, ou encore notre guide complet pour écrire un livre avec ChatGPT et MidJourney !