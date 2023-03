Comment écrire et publier un livre avec ChatGPT et MidJourney : le guide complet

A travers ce dossier, découvrez pourquoi et comment utiliser ChatGPT et MidJourney pour créer un livre et le publier sur Amazon Kindle. Une excellente manière de générer un revenu passif grâce à l’intelligence artificielle !

Depuis le lancement de ChatGPT fin novembre 2022, de nombreuses personnes utilisent cette IA pour écrire des livres. C’est l’une des nombreuses façons de gagner de l’argent grâce à ChatGPT.

Sur Amazon Kindle, l’IA est déjà citée comme co-auteur de plusieurs centaines de e-books. Et bien évidemment, de nombreuses personnes utilisent ce chatbot sans même le préciser. Il est même possible d’utiliser d’autres IA comme DALL-E et MidJourney pour ajouter des illustrations à son ouvrage.

Toutes sortes de livres peuvent être générés à l’aide de ces outils révolutionnaires. Par exemple, le New-Yorkais Brett Shickler a créé un livre de 30 pages intitulé « The Wise Little Squirrel » pour apprendre aux enfants à économiser et investir.

Dès le mois de décembre 2022, Ammar Reshi a utilisé ChatGPT et MidJourney pour créer un livre pour enfant intitulé Alice and Sparkle en seulement 72 heures. Il l’a ensuite mis en vente sur Amazon Kindle, Barnes and Noble et Walmart. Plusieurs milliers d’exemplaires ont été vendus en moins de trois mois.

I spent the weekend playing with ChatGPT, MidJourney, and other AI tools… and by combining all of them, published a children's book co-written and illustrated by AI!

Here's how! 🧵



— Ammaar Reshi (@ammaar) December 9, 2022

Le nombre de livres écrits par ChatGPT explose littéralement, à tel point que le magazine de science-fiction Clarkeswork a dû arrêter d’accepter les nouvelles soumissions de textes. Leur nombre est passé de 10 à 100 par mois suite au lancement de l’IA…

Cette automatisation de la création littéraire soulève de nombreuses controverses, dont la question du remplacement des écrivains par l’IA, mais nous ne sommes pas ici pour polémiquer. Le but de ce dossier est de vous expliquer comment créer et publier des livres avec l’IA, alors entrons dans le vif du sujet sans plus attendre !

Écrire un livre avec ChatGPT

Pour écrire un livre avec ChatGPT, la première étape est de commencer la conversation avec l’IA. Indiquez-lui le type de livre que vous souhaitez écrire, par exemple un conte pour enfants.

Choisissez un sujet correspondant aux besoins de votre audience, et décomposez votre livre en plusieurs chapitres. Chacun d’entre eux doit être aussi détaillé que possible.

Dans le cas d’une fiction, vous pouvez indiquer le nom du personnage principal ou présenter les bases du synopsis. Le chatbot pourra alors commencer à générer un scénario.

Cette étape permet de clarifier vos idées, et de définir la structure du livre pour s’assurer qu’il soit cohérent et réussi. La planification peut permettre d’identifier les éventuels problèmes et ainsi limiter les besoins de retouche ultérieure.

L’étape suivante consiste à ajouter des descriptions détaillées et à poser des questions à ChatGPT pour ajouter plus de vie au récit.

Vous pouvez ensuite ajouter des personnages et du dialogue. Là encore, le but est d’enrichir le récit.

Le texte généré par l’IA peut sembler trop brut et parfois répétitif. Il peut donc être nécessaire de le perfectionner manuellement.

Lisez la totalité du récit, afin d’identifier les éventuelles incohérences. Vérifiez aussi la grammaire et détectez les éventuelles fautes d’orthographe.

Assurez-vous aussi que le texte soit lisible et compréhensible. Si certains passages n’ont pas de sens, n’hésitez pas à les réécrire.

De même, vous pouvez remplacer les phrases trop génériques ou stéréotypées par un langage plus vivant et expressif.

Gardez en tête le public à auquel se destine votre livre. Par exemple, pour un livre destiné aux enfants, il est important de garder un langage simple et concis.

Illustrer votre livre avec MidJourney ou DALL-E

Après avoir écrit un livre à l’aide de ChatGPT, vous pouvez ajouter des illustrations à l’aide d’un outil IA de type « text-to-art » comme MidJourney ou DALL-E.

Ces outils sont capables de créer des images à partir d’un prompt ou d’une description textuelle entrée par l’utilisateur. Leur fonctionnement repose sur le machine learning et l’analyse d’images.

Il est possible de créer toutes sortes d’images, y compris des personnages, des dessins abstraits, des paysages ou encore des portraits. L’utilisateur peut spécifier les couleurs à utiliser, les styles de composition ou même le type d’image souhaité.

Pour utiliser MidJourney, commencez tout d’abord par créer un compte Discord. C’est indispensable pour utiliser le service. Consultez notre dossier complet sur Discord pour en savoir plus.

Rendez-vous ensuite sur le site web de MidJourney, et cliquez sur le bouton « Join the beta » (rejoindre la beta). Sur Discord, cliquez ensuite sur l’icône en forme de bateau en haut à gauche de la page.

Afin d’expérimenter tranquillement MidJourney, vous pouvez créer votre propre canal Discord. La version d’essai gratuite se limite à 20 images, mais vous pouvez acheter des crédits ou souscrire à l’abonnement illimité.

Dans la boîte de dialogue Discord, entrez la commande « /imagine » et entrez votre prompt textuel. Il est important d’être à la fois créatif et précis pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

Pressez ensuite la touche Entrée de votre clavier, et laissez quelques minutes à l’IA pour générer les images. Pour chaque prompt, MidJourney crée 4 images.

Il est ensuite possible de les télécharger, ou de générer des variantes. Si aucune ne vous plaît, vous pouvez aussi réitérer le processus ou modifier le prompt pour perfectionner le résultat.

Générez autant d’images que nécessaire pour illustrer votre livre, en veillant à sélectionner les meilleurs passages ou les moments clés du récit.

Notez qu’il est possible de demander à ChatGPT d’écrire un prompt pour créer l’illustration avec MidJourney ! Il suffit de lui demander d’écrire un prompt pour un système « speech-to-image » afin de créer une illustration pour la page de votre choix. Ceci permet de gagner encore plus de temps.

Vous pouvez ensuite assembler le texte et les images avec un logiciel comme Photoshop. Les pages peuvent ensuite être assemblées avec Microsoft Word pour créer un document PDF.

En consacrant du temps à assembler et retoucher les images, il est même possible de réaliser une bande dessinée complète avec MidJourney. Le premier manga créé avec cette IA vient d’être publié au Japon en mars 2023.

Publier son livre avec Amazon Kindle Direct Publishing (KDP)

Loin est le temps où il était nécessaire de convaincre un éditeur pour publier son livre. Avec le service Amazon KDP, vous pouvez très facilement publier votre oeuvre sous forme d’e-book.

Avant la publication, vous pouvez améliorer votre livre en choisissant un template sur une plateforme comme Canva. Pensez aussi à ajouter des boutons d’appel à l’action dans votre e-book, par exemple pour promouvoir vos autres contenus.

Pour publier votre livre sur Amazon avec KDP, la première étape est de créer un compte. Ce processus est gratuit, rapide et simple. Vous pouvez utiliser un compte Amazon existant ou en créer un nouveau.

Une fois connecté, vous verrez un message en haut de l’écran indiquant que votre profil est incomplet. Avant de pouvoir publier votre livre, vous devez indiquer les informations de votre compte bancaire pour pouvoir recevoir vos paiements.

Précisez aussi si vous êtes un individu ou une entreprise, et renseignez votre date de naissance et votre pays de résidence. Il ne reste plus qu’à sauvegarder et à commencer la publication.

Par la suite, la plateforme vous propose de publier votre livre sous forme d’ebook Kindle ou au format papier. Vous pouvez ensuite personnaliser la page de votre livre pour la rendre plus attrayante.

Indiquez la langue de votre livre, le titre, s’il fait partie d’une série, votre nom d’auteur et les noms éventuels de vos contributeurs. Rédigez aussi une description de l’ouvrage (vous pouvez demander à ChatGPT de s’en charger).

Choisissez les bons mots-clés et catégories pour augmenter les chances de succès de votre livre. Vous pouvez choisir un maximum de deux catégories et jusqu’à sept mots-clés.

Vous pouvez à présent télécharger le fichier de votre livre sur votre compte KDP. Différents formats sont pris en charge, mais Amazon recommande EPUB. Après quelques minutes, le téléchargement est complet.

N’oubliez pas d’ajouter une couverture au format JPG ou TIFF. La définition recommandée par Amazon est de 1000×625. Là encore, vous pouvez laisser MidJourney créer votre couverture.

Pensez à prévisualiser votre livre page par page, pour vous assurer que tout est correct. Déterminez enfin le prix de votre livre, en gardant à l’esprit qu’Amazon s’empare d’une commission de 30% sous la barre des 10 dollars et 65% au-delà.

Il ne vous reste plus qu’à publier votre ebook ! Après avoir cliqué sur le bouton vous devrez patienter entre 3 et 5 jours pour qu’il soit catalogué sur Kindle.

Pourquoi utiliser l’IA pour écrire un livre ?

Utiliser l’IA pour écrire un livre permet d’aller beaucoup plus vite. De plus, cette technologie permet de créer un ouvrage même si vous n’avez pas de talent pour l’écriture, le dessin ou l’invention de scénario.

C’est aussi beaucoup moins cher que de faire appel à un auteur ou à un illustrateur humain. Même si vous optez pour les abonnements à ChatGPT Plus et MidJourney, le coût sera dérisoire par rapport à un salaire à verser.

Enfin, l’IA permet de créer des livres personnalisés. Ceci peut être particulièrement utile si vous souhaitez offrir un beau cadeau à un enfant, puisqu’il est possible de créer une histoire dont le héros porte son nom.

Néanmoins, gardez à l’esprit que la qualité du résultat produit par l’IA dépend fortement de votre capacité à formuler vos idées sous forme de prompt.

Par ailleurs, les livres générés par l’IA tendent à manquer d’originalité. Il est donc important de faire preuve de créativité dans vos prompts, afin de vous démarquer des millions d’autres utilisateurs de ces outils dans le monde entier.

De nombreuses personnes estiment qu’il est immoral ou absurde de laisser une IA écrire un livre. À vous de leur donner tort en utilisant cette technologie pour produire des oeuvres de haute qualité…