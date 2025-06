iOS 26 : pourquoi le nouveau design Liquid Glass fait déjà polémique ?

À peine dévoilé, Liquid Glass d’iOS 26 subit des torrents de critiques pour ses défauts de lisibilité et d’un état bêta inachevé.

Le 9 juin, lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025, Apple a présenté Liquid Glass, une refonte visuelle unifiée déployée sur iOS 26. Inspiré de la profondeur du casque Vision Pro, ce design translucide réfracte la lumière et s’adapte au contenu. L’ensemble paraît fluide, moderne, esthétique et innovant. Mais une réserve subsiste.

Une interface fluide, immersive et cohérente

Liquid Glass se présente comme la « plus grande mise à jour de design » d’Apple. Selon Alan Dye, vice-président du design d’interface, « Liquid Glass combine les qualités optiques du verre avec une fluidité que seul Apple peut atteindre, s’adaptant au contenu et au contexte ». Ce design instaure une harmonie visuelle entre iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 et tvOS 26.

Love these little reflection details pic.twitter.com/HaaI4I9Amp — Shea (@concept_central) June 9, 2025

Chaque élément a été repensé. Les icônes captent la lumière avec des reflets spéculaires. Les boutons réagissent au toucher en morphant subtilement.

Sur iOS 26, les barres d’onglets adoptent les courbes des appareils et rétrécissent à la volée pour privilégier le contenu. Elles s’élargissent automatiquement au besoin.

Les éléments d’interface, des widgets aux barres de navigation, adaptent leur teinte au contenu et basculent entre les modes clair et sombre.

honestly apple cooked with these liquid morph interactions with liquid glass #WWDC25 pic.twitter.com/xtZsYozTEg — Kumail Nanji (@KumailNanji) June 9, 2025

Sur iPadOS et macOS, les barres latérales reflètent le contenu environnant, notamment dans des apps comme Apple TV. Le Dock et les icônes sur l’écran d’accueil brillent, conjuguant reflets et options de personnalisation.

Une barre de menu transparente sur Mac agrandit visuellement l’espace de travail. Pour les développeurs, Apple propose de nouvelles API dans SwiftUI, UIKit et AppKit, facilitant l’intégration de Liquid Glass à leurs interfaces.

Même Carl Pei, PDG de Nothing, a salué cette approche. Reste que la bêta développeur d’iOS 26 révèle encore des failles qui atténuent l’enthousiasme initial.

Les défis de la lisibilité d’iOS 26 Liquid Glass

Malgré son éclat, Liquid Glass d’iOS 26 peine à convaincre sur la lisibilité. Sur l’écran de verrouillage, les notifications se fondent parfois dans les fonds d’écran clairs, rendant le texte difficilement lisible. Un souci majeur pour les utilisateurs malvoyants.

Le centre de contrôle, avec un flou d’arrière-plan jugé insuffisant, perd en clarté. Les icônes de l’écran d’accueil brouillent certaines commandes, nuisant à l’ergonomie. Une capture d’Apple Music montre d’ailleurs un nom d’artiste en gris clair sur une barre translucide, difficile à lire.

yeah i cant defend this pic.twitter.com/MmFQ4hMjba — Holly – I like tech (@AnxiousHolly) June 10, 2025

Ces critiques rappellent la bêta d’iOS 7, pointée pour ses polices trop fines, mais améliorées au fil du temps. Liquid Glass sur iOS 26 partage cette volonté de rupture visuelle.

Apple, à l’écoute des retours, pourrait ajuster les contrastes ou affiner les flous d’ici le lancement prévu à l’automne 2025. En attendant, les retours des développeurs et utilisateurs seront cruciaux pour polir cette vision.

