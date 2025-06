Nintendo Switch 2 : les chiffres de vente totalement dingues du lancement

àÀ peine quatre jours après sa sortie, la Switch 2 a écoulé 3,5 millions d’exemplaires. Aucun autre lancement de console n’avait jusque-là atteint un tel niveau, toutes marques confondues. Nintendo l’a annoncé le 11 juin.

C’est assez surprenant quand on pense à toutes les critiques sur les réseaux sociaux et plateformes de streaming. Beaucoup vont dans la même direction : le prix. Pour info, la console seule coûte 470 euros.

Mais d’autres parlaient aussi d’une console ennuyante. Allez savoir pourquoi ! On aurait jamais deviné que les chiffres de vente seraient totalement dingues pour battre tous les records.

À titre de comparaison, Sony détenait jusqu’ici le record avec la PlayStation 4, écoulée à 2,1 millions d’exemplaires en deux semaines en 2013. Sa successeure, la PS5, avait atteint 4,4 millions de ventes en sept semaines. Ce, sans qu’un chiffre officiel n’ait été communiqué pour ses débuts précis.

Un démarrage tout simplement hors norme

Ce succès immédiat de la Switch 2 peut s’expliquer par plusieurs facteurs stratégiques. D’abord, la continuité assumée par Nintendo dans sa démarche. En intégrant pour la première fois un chiffre dans le nom de sa console, la marque explique qu’il s’agit pas d’une évolution directe de la Switch.

Puis il y a sa compatibilité avec les jeux de la première génération. S’ajoute à cela le lancement accompagné du très attendu Mario Kart World, largement mis en avant dans les bundles disponibles en magasin.

Cela dit, la réussite de la Switch 2 s’explique aussi par des circonstances plus favorables. La PS5, par exemple, est sortie en pleine crise sanitaire et était confrontée à de fortes pénuries de composants.

Et ce, contrairement à la nouvelle console de Nintendo qui a bénéficié d’un contexte logistique bien plus stable. Le groupe a anticipé la demande avec des stocks solides. Ce qui a permis une disponibilité immédiate en magasin, sans frustration côté consommateurs.

Résultat : les ventes ont pu s’accumuler sans contrainte dès les premiers jours.

Même chez Nintendo, les projecteurs sont tous braqués sur Switch 2

En comparaison avec les précédentes consoles Nintendo, la Switch 2 écrase également les compteurs. La console originale écoulée avait 2,7 millions d’exemplaires en un mois.

La Wii U en a vendu 3,1 millions en six semaines. La 3DS : 3,6 millions en un peu plus d’un mois. La Wii : 3,2 millions en un mois et demi. Et la DS 2,8 millions en un mois. Vous pouvez donc voir que la Switch 2 incarne elle-même la réussite de Big N.

Rappelez-vous, Nintendo avait fixé un objectif : 15 millions de consoles vendues lors de la première année d’exploitation. Et en l’espace de quatre jours, plus de 20 % de cet objectif a déjà été atteint.

D’ailleurs, sachez que le phénomène n’épargne pas la France. D’après Oscar Lemaire, spécialiste des chiffres de vente du jeu vidéo, la Switch 2 y a signé un record national dès sa première semaine. 169 000 consoles écoulées, contre 107 000 pour la PS5 à son lancement.

Bien entendu, le Japon demeure le bastion privilégié de Nintendo. Près de 620 000 Switch 2 y ont trouvé preneur dès les premiers jours. Soit presque le double du lancement de la Switch première du nom (330 000 unités en 2017 sur la même période).

En Europe comme en Amérique du Nord, la demande dépasse aussi les attentes. Des enseignes sont déjà confrontées à des risques de rupture de stock. Certains revendeurs alertent sur des délais de réapprovisionnement potentiellement allongés, en fonction de l’évolution logistique.

Et vous, avez-vous déjà reçu la vôtre ? Dites-nous en commentaires comment était la première expérience !

