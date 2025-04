Nintendo Switch 2 : la console la plus ennuyante de tous les temps ?

Vous vous attendiez à une révolution d’interface sur la nouvelle Switch 2 ? Préparez-vous à revoir vos espoirs à la baisse.

Malgré des annonces enthousiasmantes côté jeux et fonctionnalités, la console peine sérieusement à séduire côté personnalisation. Nintendo semble avoir misé sur la continuité… au détriment de l’identité visuelle.

Lors du Nintendo Direct dédié à la Switch 2, les fans ont scruté chaque image diffusée à la recherche de nouveautés. La capture d’écran de l’interface utilisateur, partagée par Nintendo, n’a pourtant pas déclenché d’enthousiasme débordant. À première vue, l’écran d’accueil reste très proche de celui de la Switch actuelle, avec quelques arrondis ici et là, et une barre de menu légèrement étendue.

Des ajouts mineurs y figurent toutefois : une icône verte pour les actualités, un bouton « C » destiné à GameChat et un bouton bleu sarcelle probablement lié à la fonction GameShare. Mais au-delà de ces détails, l’interface reste minimaliste. Trop, peut-être. Car une grande partie de ce qui faisait la fantaisie de Nintendo semble s’être évaporée.

Où sont passées les touches ludiques de Nintendo ?

Le constat est sans appel : Nintendo a abandonné les menus animés, les musiques entraînantes et même ses Miis emblématiques. Fini le charme désuet de la Wii et de la 3DS. Aujourd’hui, la Switch 2 mise sur un design plat, épuré, presque clinique. Ce virage surprend, surtout venant d’une entreprise dont la marque repose largement sur l’émotion et le jeu.

Je dois l’admettre : j’espérais que ce Direct serait l’occasion d’annoncer le retour des thèmes ou au moins un clin d’œil graphique à l’univers Nintendo. Même le nouveau titre Welcome Tour, qui aurait pu raviver cette touche maison, se contente d’un design insipide… et payant, contre toute attente. Rien qui ne rappelle le plaisir visuel d’un Animal Crossing ou d’un Mii Parade.

Une console performante, mais sans fantaisie

Pourtant, la Nintendo Switch 2 n’est pas sans attraits. Les versions optimisées de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom laissent entrevoir des performances solides. L’ajout du mode souris, bien qu’étrange sur une console Nintendo, pourrait même faciliter la navigation ou les usages éducatifs. Quant à GameChat, il promet une expérience plus communautaire, malgré une ressemblance marquée avec Discord.

Mais voilà : en refusant de moderniser l’expérience visuelle de sa console, Nintendo risque de décevoir ses fans les plus fidèles. Une interface, ce n’est pas qu’un outil fonctionnel, c’est aussi une porte d’entrée dans un univers. Et celui de la Switch 2 manque cruellement de personnalité.

Nintendo, réveille ton imagination

Il est encore temps pour Nintendo d’ajuster le tir. Des mises à jour futures pourraient ramener un peu de folie dans ce cadre trop sage. Un thème Splatoon plein de couleurs criardes ? Des animations pour les menus ? Des musiques qui résonnent dans la mémoire ? Les idées ne manquent pas.

En attendant, la Switch 2 promet des jeux puissants, mais elle oublie l’essentiel : le plaisir de naviguer dans un univers chaleureux et familier.

