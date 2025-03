Nintendo Switch 2 : ce leak révèle une excellente nouvelle pour la connectivité

Un leak sur la Nintendo Switch 2 vient de sortir. WiFi 6, NFC pour les Amiibo et deux ports USB-C esquissent la console au goût du jour.

Le dernier leak croustillant sur la Nintendo Switch 2 ? Les documents de la FCC révèlent que la console embarque le WiFi 6. Une norme plus rapide que le WiFi 5 du modèle original. Malheureusement, le WiFi 6 E ni le WiFi 7 ne seront pas sur la console la plus attendue. Toutefois, les bandes 2,4 GHz et 5 GHz promettent une stabilité accrue.

Les joueurs y verront un net progrès pour les téléchargements ou le jeu en ligne. Nintendo reste prudent et évite les technologies de pointe, contrairement à la PS5 Pro. Une décision qui garde la console accessible tout en la rendant actuelle.

NFC et Amiibo restent dans la course

Le NFC refait surface avec la Nintendo Switch 2. Selon les dépôts, cette fonction s’installe dans le Joy-Con droit, comme sur la Switch originale. Les figurines Amiibo, ces petits trésors pour débloquer du contenu, trouvent donc leur place. Les fans qui ont investi dans ces objets peuvent se réjouir, car leur collection reste d’actualité. La technologie RFID, précise la FCC, garantit une intégration sans accroc. Avec ce choix, Nintendo joue la carte de la continuité, une petite touche discrète qui parlera aux habitués de l’écosystème.

Le leak confirme deux ports USB-C sur la Nintendo Switch 2

Les ports USB-C multiplient les options. Les documents indiquent un port inférieur et un port supérieur, tous deux capables de charger la console. Cette flexibilité simplifie l’usage, que ce soit en mode portable ou sur dock. Pour l’instant, la vitesse de charge reste floue, avec un adaptateur noté à 15 V ou jusqu’à 20 V. Aucun détail sur l’ampérage ne filtre encore. Les joueurs imaginent déjà un confort accru, surtout en déplacement.

Le leak de la Nintendo Switch 2 remet en question le calendrier. Toutefois, Nintendo confirme une arrivée en 2025, sans préciser la date. La bande-annonce laisse entrevoir un possible Mario Kart inédit, mais le prochain Nintendo Direct d’avril apportera des réponses. Les tests FCC, avec dock et Joy-Con, confirment que la console prend forme.

