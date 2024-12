Nintendo Switch 2 : la date de sortie enfin dévoilée ?!

Est-ce que l’attente touchait-il enfin à sa fin ? La prochaine génération de consoles pourrait arriver plus tôt que prévu, avec une révélation dès janvier et un lancement en mars 2025. Voici ce que nous savons (et espérons) sur cette rumeur de la date de sortie de la Nintendo Switch 2. Et elle affole déjà la planète gaming !

C’est le genre de nouvelles qui fait frémir les fans de Nintendo. La date d’annonce de la tant attendue Nintendo Switch 2 pourrait être en début 2025, et la sortie officielle deux mois plus tard. Si cette information n’est pas encore confirmée, elle s’appuie sur une fuite qui a déjà mis la communauté en ébullition. Entre impatience et scepticisme, l’excitation est à son comble… et on ne peut pas s’empêcher de rêver à ce que cette nouvelle console pourrait nous offrir.

C’est officiel… ou presque ! La rumeur enfle que la Nintendo Switch 2 pourrait être dévoilée dès janvier 2025, avec une date de sortie prévue pour mars de la même année. Cette information, issue d’une fuite sur Weibo, a été relayée par Nintendo Prime.

Et ce n’est pas tout, car plus de 650 000 unités de cette console seraient déjà en route vers diverses régions. La production, quant à elle, aurait commencé à battre son plein depuis septembre.

Vous pensiez que c’est encore une rumeur de forum obscur ? Mais attendez ! Cet utilisateur anonyme sur Weibo n’est pas un inconnu dans le game. Selon le subreddit Gaming Leaks and Rumors publié ce 27 novembre, cette personne a souvent tapé dans le mille par le passé.

Il a déjà prédit notamment l’annonce improbable d’un remake de The Legend of Heroes : Trails in the Sky The First. Mais mystérieusement, tous ses posts ont été supprimés… de quoi alimenter les spéculations.

Toutefois, je vous conseille de garder la tête froide (je sais, c’est dur). Rien n’est confirmé officiellement. Mais si ces rumeurs se vérifiaient, nous pourrions très bientôt avoir la console entre les mains.

Alors, prêt à craquer pour la Nintendo Switch 2 ? Vous êtes du genre à précommander dès l’annonce officielle, ou vous attendez de voir les premiers retours ? Dites-nous tout en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.