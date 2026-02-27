Pokémon fête ses 30 ans : les chiffres les plus fous de la franchise

Trente ans après l’apparition de ses premiers pixels sur Game Boy, Pokémon n’est plus un simple jeu vidéo : c’est l’empire incontesté du divertissement mondial. Avec plus de 500 millions de jeux vendus, 75 milliards de cartes écoulées et un chiffre d’affaires vertigineux qui surpasse celui de Mickey Mouse, la Pokémania écrase tout sur son passage. À l’heure de célébrer son trentième anniversaire ce 27 février 2026, décryptage d’un phénomène planétaire aux statistiques hors normes.

Le 27 février 1996, les jeux Pokémon Rouge et Vert sortaient sur Game Boy au Japon. Imaginé par Satoshi Tajiri, ce modeste jeu de rôle est devenu en trente ans le plus grand empire du divertissement au monde.

Avec plus de 500 millions de jeux vidéo vendus, 75 milliards de cartes imprimées et un chiffre d’affaires global estimé entre 115 et 150 milliards de dollars, Pokémon surpasse des géants historiques comme Mickey Mouse (61 milliards).

Propulsée par ses jeux, sa série animée, son Jeu de Cartes à Collectionner (JCC) et l’application Pokémon GO, la franchise est une machine à records. À l’occasion de la « Journée Pokémon » de 2026, retour sur les statistiques affolantes d’un mastodonte qui a l’éternité devant lui.

Les jeux vidéo : plus de 500 millions d’exemplaires vendus

Les jeux vidéo constituent le socle de la franchise : plus de 501 millions d’exemplaires ont été écoulés à la fin de l’année 2025. Pokémon représente environ 10 % des ventes cumulées de logiciels de toute l’histoire de Nintendo.

L’ère de la Nintendo Switch connaît une croissance particulièrement explosive avec plus de 150 millions de jeux vendus, portée récemment par Légendes Pokémon : Z-A (12,3 millions de ventes en trois mois, réparties entre la Switch et la nouvelle console de Nintendo).

Le top 3 des meilleures ventes historiques :

Pokémon Rouge / Vert / Bleu (1996) : 31,05 millions Pokémon Écarlate / Violet (2022) : 28,08 millions Pokémon Épée / Bouclier (2019) : 27,08 millions

Pokémon GO : un milliard de téléchargements et 6,5 milliards de dollars sur mobile

Lancé en 2016, Pokémon GO a transformé le monde en terrain de jeu. L’application a franchi le cap du milliard de téléchargements cumulés toutes plateformes confondues.

Le jeu détient des records financiers exceptionnels : 207 millions de dollars générés lors de son premier mois d’exploitation, et un chiffre d’affaires cumulé estimé à 6,5 milliards de dollars. Malgré les années, les événements mondiaux annuels (comme le Pokémon GO Fest) continuent de générer des millions de dollars par jour et de rassembler une communauté qui avait déjà parcouru collectivement 23 milliards de kilomètres dès 2019.

Le Jeu de Cartes à Collectionner : un sixième du marché mondial

Le JCC Pokémon est une véritable machine de guerre : plus de 75 milliards de cartes ont été imprimées dans 16 langues depuis 1996.

Une statistique vertigineuse : empilées, ces cartes s’élèveraient à 22 500 kilomètres de hauteur, soit près de 70 000 fois la hauteur de la Tour Eiffel !

Avec un rythme de production récent de 10 à 12 milliards de cartes par an, Pokémon représente un sixième des cartes à collectionner vendues dans le monde. Du côté des records, la carte Pikachu Illustrator (certifiée PSA 10) a été vendue pour 16,49 millions de dollars au mois de février 2026 par l’influenceur Logan Paul, devenant la carte la plus chère au monde.

La série animée et les films : 1 350 épisodes au compteur

Lancée en 1997, la série d’animation Pokémon est le carburant émotionnel de la franchise. Elle compte aujourd’hui plus de 1 350 épisodes répartis sur 28 saisons, diffusés dans 192 pays. Après 25 saisons portées par le personnage de Sacha, la série s’est réinventée avec succès grâce à de nouveaux protagonistes (Les horizons), notamment sur Netflix.

Au cinéma, les 24 films d’animation et le film en prise de vues réelles Détective Pikachu (433 millions de dollars de recettes à lui seul) ont généré un box-office mondial cumulé de 1,16 milliard de dollars.

Produits dérivés : le leader absolu du divertissement

La franchise génère entre 10 et 15 milliards de dollars par an uniquement grâce à ses produits dérivés, devançant largement les licences Mario et Zelda réunies.

Classement des franchises les plus rentables (estimations 2026) :

Pokémon : 115 à 150 milliards de dollars Hello Kitty : ~ 92 milliards de dollars Mickey Mouse : ~ 61 milliards de dollars

Environ 90 % de ces revenus colossaux proviennent des produits dérivés et des ventes au détail (peluches, jouets, vêtements), 9 % du jeu mobile et 1 % du cinéma.

Pourquoi Pokémon écrase-t-il tout sur son passage ?

La franchise ne se contente pas de dominer financièrement, elle bat des records Guinness à la chaîne. Son bestiaire, fort de plus de 1 025 espèces, est inégalé. En France, la « Pokémania » est toujours extrêmement puissante, la marque se hissant systématiquement dans le top 5 des licences pour enfants les plus lucratives.

Les projections pour 2026 sont d’ailleurs spectaculaires : d’éventuelles annonces de nouvelles générations ou de refontes (comme Rouge Feu et Vert Feuille) sur la toute nouvelle console de Nintendo pourraient encore gonfler ces chiffres de dizaines de millions de ventes.

Un avenir radieux

En trente ans, Pokémon est passé d’un simple jeu vidéo à un phénomène culturel et économique planétaire. Avec 500 millions de jeux, 75 milliards de cartes et des milliards de dollars de revenus, ces records absolus pulvérisent tous les standards de l’industrie.

Aujourd’hui même, le 27 février, l’événement Pokémon Presents (diffusé à 15 heures) dévoilera le futur de cet empire immortel. La quête originelle reste intacte : « Attrapez-les tous ! ».

