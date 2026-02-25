Overwatch Rush : le FPS arrive sur mobile, et Blizzard dévoile le premier trailer

Le célèbre hero shooter change de terrain avec Overwatch Rush. Il vise désormais les smartphones. Une fuite confirmée par Blizzard attise déjà la curiosité des joueurs mobiles.

Vous rêviez de lancer un FPS sur votre smartphone, entre deux trajets ou pendant une pause rapide ? Bonne nouvelle, Blizzard semble bien décidé à concrétiser ce fantasme. Avec Overwatch Rush, la célèbre licence s’invite sur mobile dans une version repensée pour le tactile. Le jeu n’est pas encore disponible, mais ce premier aperçu suffit déjà à faire naître une attente chez les fans.

Overwatch Rush s’impose comme le nouveau projet mobile de Blizzard

Tout a commencé par une vidéo non répertoriée publiée sur YouTube. Une erreur de manipulation ou un leak ? Quoi qu’il en soit, le résultat est là. Blizzard a officiellement (et malgré lui) validé sur son site officiel l’existence d’Overwatch Rush.

Ce n’est plus une simple rumeur de couloir. Le trailer, bien que rapidement retiré, a circulé assez longtemps pour confirmer que le studio californien travaille sur une déclinaison mobile totalement inédite.

A new Overwatch experience is in early development ✨



Introducing Overwatch Rush– a new top-down Hero shooter set in the Overwatch universe designed specifically for mobile📱



Follow development and stay up-to-date on Discord: https://t.co/7ICC9o42Hv pic.twitter.com/UblN6VHEo9 — Overwatch (@PlayOverwatch) February 24, 2026

Attention toutefois à ne pas s’emballer sur une sortie imminente. Blizzard a pris soin d’insérer des mentions précisant qu’il s’agit d’un aperçu de gameplay précoce. Il n’y a encore pas de date au calendrier. Le titre est en plein développement actif. Le studio peaufine l’expérience et, pour l’instant, aucune fenêtre de sortie n’a filtré.

Malgré ce stade précoce, la vidéo de gameplay dévoile déjà des combats dynamiques et colorés. Les héros familiers apparaissent dans des affrontements rapides et lisibles. Bref, l’action conserve l’énergie d’Overwatch tout en simplifiant certains mouvements.

Une vue de dessus pour adapter l’action au tactile

C’est le gros changement qui risque de faire parler dans la communauté. Overwatch Rush abandonne la vue FPS classique pour une perspective top-down. Celle-ci est plus lisible sur smartphone. Finie donc la frustration de viser un point minuscule à l’autre bout de l’écran. Cette nouvelle caméra offre une lisibilité maximale.

Le studio promet une prise en main intuitive dès les premières secondes. L’idée est de déclencher ses capacités ultimes avec fluidité, sans transformer l’écran en usine à gaz.

Ne vous y trompez pas, ce n’est pas un petit Overwatch au rabais. Le défi pour les développeurs est de conserver la synergie entre les héros. On devra toujours coordonner ses pouvoirs pour briser une défense, mais avec une réactivité adaptée aux commandes tactiles.

Si cela rappelle l’ergonomie des MOBA mobiles, l’essence reste la même. On aura toujours des combats nerveux, colorés et ultra-dynamiques. Le studio promet aussi des sessions courtes et intenses, idéales pour le jeu nomade. Cela sans pour autant sacrifier la profondeur tactique des héros que l’on connaît par cœur.

Overwatch Rush : un hero shooter mobile conçu pour solo et coop

Overwatch Rush conserve l’ADN du hero shooter original. Les héros possèdent chacun un style de jeu distinct et personnalisable. Cette orientation encourage autant le jeu en équipe que les parties solo rapides.

Par ailleurs, Overwatch Rush adopte un modèle free-to-play classique pour mobile. Les joueurs pourront télécharger le jeu gratuitement. Cependant, Blizzard prévoit des achats intégrés dont les détails restent inconnus.

Le studio n’a pas encore précisé la nature exacte des microtransactions. Cosmétiques, passes de saison ou bonus de progression restent des hypothèses plausibles. La stratégie finale dépendra sans doute des retours des tests internes.

Sur quels smartphones jouer à Overwatch Rush ?

Blizzard a déjà partagé des informations sur la compatibilité matérielle. Sur Android, le jeu demande 3 Go de RAM et des puces comme Snapdragon 480 ou Dimensity série 6 à 8. Certains modèles Samsung, dont le Galaxy A14 5G, servent de référence pour les tests actuels.

Du côté d’iOS, les appareils équipés de la puce A12 ou plus sont visés. Cela inclut les iPhone XR, XS ou encore les modèles récents jusqu’à la gamme iPhone 17 Pro. Ces prérequis restent indicatifs à ce stade du développement.

Pour l’instant, le jeu se contrôle uniquement via l’écran tactile. Aucune prise en charge des manettes n’apparaît dans cette version. Ce choix confirme la priorité donnée à une expérience mobile pure et optimisée.

Certes, avec Overwatch Rush, Blizzard ne se contente pas de proposer un énième spin-off. Le studio cherche à briser les barrières à l’entrée et à séduire une nouvelle génération de joueurs qui ne jurent que par le smartphone.

Cette offensive s’inscrit dans une tendance de fond. Blizzard étend progressivement ses licences vers le mobile. C’est une stratégie déjà adoptée par plusieurs grandes franchises, comme l’analyse notamment Polygon dans son décryptage du projet Overwatch Rush. Reste à voir si le jeu trouvera sa place face aux nombreux concurrents déjà installés.

