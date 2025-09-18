Tests iPhone 17 Pro : que pense la presse US du nouveau flagship Apple ?

À chaque sortie d’iPhone, c’est le même scénario. Apple choisit soigneusement les médias qui auront le privilège de tester la bête en avant-première. Et le reste du monde attend sagement les retours.

Alors, voici venu le tour de l’iPhone 17 Pro. Nous préparons encore notre test complet. Cependant, les premiers verdicts des grands médias spécialisés sont déjà disponibles. Alors, petit tour d’horizon les avis qui agitent la toile.

On applaudit le design de l’iPhone 17 Pro

Le premier point qui ressort des tests, c’est le nouveau look. Tous les journalistes s’accordent. L’iPhone 17 Pro a vraiment quelque chose de différent. Son design unibody en aluminium est décrit comme le plus agréable en main depuis des années par 9To5Mac.

Mais ce n’est pas qu’une question de look. Ce choix d’aluminium change aussi le comportement du téléphone en usage intensif. Numerama note que la chauffe, point noir des générations précédentes, est enfin sous contrôle.

Grâce à la combinaison entre le métal et une chambre à vapeur intégrée, le smartphone maintient ses performances sans transformer vos mains en radiateurs de poche.

La couleur orange a aussi fait parler, et pas qu’un peu. The Verge la qualifie d’audacieuse, presque provocante pour une gamme Pro. Pour autant, il salue la possibilité de rester plus sage avec les versions bleu marine et blanche.

Numerama, de son côté, insiste sur la réussite du nouveau design global et avoue une préférence pour ce coloris éclatant.

L’autonomie, un autre sujet scruté à la loupe

Les médias américains, qui disposent d’un modèle équipé d’une batterie plus généreuse que la version européenne, saluent unanimement un bond significatif. Wired parle d’un iPhone capable d’accompagner sans faillir les gros utilisateurs du matin au soir, voire plus. Un gain d’autonomie impressionnant en comparaison des anciens modèles donc.

Par contre, ne rêvez pas ! L’iPhone 17 Pro ne transforme pas votre quotidien au point d’oublier le chargeur deux jours d’affilée. En France, d’ailleurs, les résultats sont un peu moins éclatants à ce sujet.

Numerama raconte, par exemple, avoir espéré deux jours complets d’utilisation avec le 17 Pro Max. Pourtant, il ne restait qu’entre 20 et 30 % en fin de soirée après une grosse journée d’usage intensif. L’amélioration par rapport à l’iPhone 16 Pro Max est réelle, quoique, pas renversante.

Qui dit iPhone dit photo

Alors, côté photo, la caméra téléobjectif de 48 mégapixels permet enfin un vrai zoom 4x et un 8x en « qualité optique ». 9To5Mac applaudit donc ses performances impressionnantes. Numerama, lui, parle du meilleur zoom jamais vu sur un iPhone.

Les améliorations ne s’arrêtent pas là. Le nouvel ultra grand-angle élargit les possibilités, tandis que la stabilisation revue améliore les clichés en mouvement. Même en basse lumière, le smartphone offre des images plus propres et détaillées.

Wired et d’autres médias saluent la polyvalence de ce module photo, qui commence sérieusement à concurrencer les meilleurs modèles Android.

Bien sûr, tout n’est pas parfait. Le mode portrait, par exemple, reste perfectible. Mais dans l’ensemble, l’iPhone 17 Pro est une référence pour les amateurs de photo.

Un iPhone qui assume son côté Pro

Au-delà des aspects visibles, l’iPhone 17 Pro se distingue par sa philosophie. Apple a choisi de privilégier la robustesse, l’endurance et l’efficacité. Quitte à sacrifier un peu de finesse et de légèreté.

Résultat : un smartphone plus épais, mais plus fiable dans la durée. Wired apprécie ce choix assumé, qu’il décrit comme pensé pour tenir sans broncher face aux usages intensifs.

Le modèle Pro se différencie aussi parce que l’iPhone 17 « standard » a désormais droit à un écran 120 Hz et à des fonctions qui étaient jusqu’ici réservées au Pro. Apple a donc redoublé d’efforts pour que son 17 Pro garde une vraie longueur d’avance. La batterie, la gestion thermique et la photo deviennent ses cartes maîtresses.

Numerama résume bien la tendance : Apple met enfin l’accent sur l’utile, sans oublier le premium. La recharge progresse, les problèmes de chauffe se règlent, la photo se perfectionne.

Rien n’est parfait, mais sur la bonne route. Oui car pour la première fois depuis longtemps, les tests disent qu’un iPhone Pro n’a presque plus rien à envier à ses rivaux Android. Sur certains points, il prend même un peu d’avance. Une rareté dans une bataille où Apple jouait souvent en rattrapage.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.