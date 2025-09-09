iPhone 17 : tout savoir sur le nouveau smartphone Apple

Ça y est, fini les fuites et les rumeurs. L’iPhone 17 d’Apple est enfin là ! Comme toujours, la marque à la pomme a choisi sa grande Keynote pour dévoiler la star du jour. Verdict ? Difficile de ne pas être impressionné.

Le moment que beaucoup attendaient est enfin arrivé. L’iPhone 17 a été officiellement présenté ce soir, lors du Keynote Apple. Au programme ? Un smartphone qui allie design soigné, puissance et performances accrues. Certaines nouveautés risquent évidemment de vous surprendre. Alors, qu’est-ce qui change vraiment cette année ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau smartphone d’Apple.

Apple et son iPhone 17 : ce qui change cette année

Commençons par l’écran, l’une des annonces les plus marquantes de cet iPhone 17 d’Apple. En effet, la marque introduit enfin le ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif.

Ceci promet jusqu’à 120 Hz pour une fluidité maximale, et qui descend à 1 Hz en mode permanent pour économiser la batterie. Ce qui signifie un scrolling très lisse et des images hyper réactives.

Côté robustesse, Apple n’a pas fait les choses à moitié. Le smartphone est recouvert du fameux Ceramic Shield, qui rend l’écran 3 fois plus résistant aux rayures. Question luminosité, l’iPhone 17 atteint 3 000 nits. De quoi briller même en plein soleil.

Le design réserve aussi ses petites surprises. Les bordures, ou « matrices » pour les geeks, sont plus fines que jamais. Pour la même taille d’appareil, l’écran gagne un peu de terrain et passe à 6,3 pouces au lieu de 6,1 pouces.

Par ailleurs, l’iPhone 17 est disponible en cinq couleurs, dont une teinte lavande que personne n’avait vue venir.

La puissance à l’état pur

Avec l’iPhone 17, Apple montre une nouvelle fois qu’elle sait allier puissance et élégance. Le smartphone passe en effet à la vitesse supérieure avec la puce A19 Bionic, équipée d’un processeur 6 cœurs et d’un GPU 5 cœurs. Il est donc 18 % plus rapide que l’iPhone 16.

Niveau autonomie, la firme de Cupertino ne fait pas dans la demi-mesure. Parce que son nouveau smartphone promet 8 heures de lecture vidéo supplémentaires par rapport à l’iPhone 16. De quoi tenir toute la journée, même pour les plus accros à Netflix.

L’iPhone 17 devient aussi plus intelligent. Avec Apple Intelligence et iOS 26, attendez-vous à une intelligence visuelle améliorée et à des outils de traduction performants.

Passons à ce qui attire le plus l’attention : la photo. Et là, ça change vraiment. L’iPhone 17 propose un grand-angle de 48 Mpx, un zoom optique 2x de qualité. La caméra frontale a également été améliorée. Elle s’appelle désormais Center Stage et offre un champ de vision plus large.

Le nouveau capteur carré à l’avant permet aussi de composer vos selfies facilement, même en mode paysage. Plus besoin donc de tourner le téléphone. À noter également, l’iPhone 17 démarre avec 256 Go de stockage, au lieu de 128 Go maigres trouvés sur l’iPhone 16.

Enfin, les fuites avaient vu juste. Tim cook a confirmé lors du Keynote qu’Apple propose 4 modèles d’iPhone 17 : la version classique, l’Air (un gros changement cette année), le Pro et le Pro Max. Chacun avec des caractéristiques dignes d’un smartphone haut de gamme.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.