Galaxy S26 Ultra : une galaxie d’avance dans le domaine de l’IA ?

Avec le lancement du Galaxy S26 Ultra, Samsung mise sur une intégration massive de l’IA pour distancer la concurrence. Alors, que vaut vraiment ce smartphone ?

Aujourd’hui, difficile d’imaginer un smartphone sans IA, tant cette technologie s’est imposée dans nos usages quotidiens. Samsung l’a bien compris et mise dessus pour séduire les utilisateurs avec le Galaxy S26 Ultra. Assistant intelligent plus réactif, réglages automatisés, photo optimisée en temps réel et intégration de plusieurs modèles d’IA, le constructeur veut faire de l’IA embarquée un copilote mobile.

Ces fonctions IA du Galaxy S26 Ultra

Selon Mac4ever, le S26 Ultra s’appuie sur Galaxy AI pour proposer des fonctions intelligentes plus intuitives et proactives. Le smartphone anticipe davantage les besoins, plutôt que de simplement réagir aux commandes.

Parmi les nouveautés marquantes, Now Nudge se distingue. Cette fonction suggère des actions au bon moment pour limiter les interruptions inutiles. De son côté, Now Brief propose chaque jour un briefing personnalisé, basé sur vos priorités et votre agenda.

La gestion des appels progresse aussi. Call Screening filtre les numéros inconnus et en fournit un résumé clair. Pratique pour éviter les appels indésirables sans rater l’essentiel.

Privacy Alerts ajoute une couche de sécurité. Le système surveille les accès suspects aux données sensibles et alerte immédiatement l’utilisateur.

Côté photo, l’AI ISP joue un rôle clé. Ce module optimise la netteté et la luminosité, même pour les selfies frontaux. Les amateurs de photographie mobile devraient y trouver un vrai gain au quotidien.

Enfin, l’IA s’invite jusque dans les réglages du téléphone grâce à Bixby. Il devient possible d’ajuster des paramètres simplement par conversation, sans naviguer dans les menus.

Ces exemples ne sont qu’un aperçu. Mais ils montrent que ce smartphone injecte de l’IA dans presque tous les usages.

La promesse est de vous faciliter la vie sans multiplier les interfaces. C’est précisément sur ce terrain que le Galaxy S26 Ultra et l’IA cherchent à creuser l’écart.

Premier levier, l’assistant intelligent nouvelle génération. Vous pouvez désormais dialoguer avec votre smartphone pour modifier des paramètres ou lancer des actions complexes. Plus besoin de naviguer dans une succession de menus. Une demande suffit, et le téléphone s’exécute.

L’autre pilier repose sur la photo intelligente. Le Galaxy S26 Ultra analyse en temps réel la scène, la lumière et les mouvements. L’IA ajuste automatiquement les réglages pour obtenir le cliché le plus équilibré possible, sans effort. De quoi transformer chaque prise de vue en résultat optimisé, même dans des conditions difficiles.

Certains observateurs évoquent déjà l’un des modules photo les plus intelligents du marché. Reste à voir si cette promesse tiendra sur la durée, au-delà des premières démonstrations impressionnantes.

Samsung mise aussi sur la flexibilité

Contrairement aux approches monolithiques, le S26 Ultra embarque nativement Galaxy AI tout en supportant plusieurs modèles tiers comme Gemini et Perplexity. L’utilisateur bascule via les paramètres de Bixby Routines ou l’app Galaxy AI Hub, sans nécessiter d’installation supplémentaire.

Cette coexistence repose sur un framework unifié optimisé pour le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ce qui permet un switching fluide on-device pour minimiser la latence.

L’avantage pour l’utilisateur ? La personnalisation. Perplexity peut être privilégié pour des recherches précises en cloud et cybersécurité, tandis que Gemini se concentre sur l’analyse multimédia.

Pour les tâches photo/vidéo (AI ISP, ProScaler), les outils maison excellent. Pour la productivité créative (S Pen IA), un mix hybride optimise les flux. Toutefois, ce pluralisme pourrait aussi dérouter les moins technophiles. Trop de choix tue parfois la simplicité. Samsung devra donc affiner l’interface.

Galaxy S26 Ultra : une avance réelle sur la concurrence en matière d’IA ?

Dès les premières prises en main, un point saute aux yeux. Samsung pousse l’IA embarquée plus loin que ses rivaux. Dans son article, TechRadar parle d’un écosystème cohérent, centré sur la simplicité et la praticité quotidienne. Il n’y a pas d’IA gadget. Mais plutôt des fonctions intelligentes qui automatisent des actions concrètes.

Le Galaxy S26 Ultra et l’IA misent sur un concept clé : l’agentique. Cela signifie que vous demandez une action, et le téléphone l’exécute sans passer par plusieurs applications. Modifier un réglage, planifier un rendez-vous ou lancer une recherche devient conversationnel.

Ce n’est pas totalement inédit. Mais l’intégration paraît plus fluide que sur la concurrence Android actuelle. Samsung capitalise sur ses outils existants, tout en ajoutant de nouvelles briques intelligentes. Cela promet ainsi une expérience plus homogène, moins fragmentée.

Reste une nuance. L’IA agentique n’est pour l’instant disponible que sur certains marchés. Autrement dit, l’avance technologique existe, mais elle reste partiellement déployée.

Alors, que pensez-vous de ces fonctions IA du Galaxy S26 Ultra ? Suffisent-elles à le propulser au sommet face à une concurrence toujours plus agressive ? Et surtout, seriez-vous prêt à investir une somme conséquente pour profiter de ces avancées technologiques au quotidien ? Donnez votre avis en commentaire.

