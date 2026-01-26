Galaxy S26 Ultra : Samsung leak le prix, la date… et l’écran révolutionnaire

Le Galaxy S26 Ultra commence déjà à leak de partout. Et cette fois, ce n’est pas un leaker bavard. C’est Samsung lui-même qui a laissé traîner une information clé dans ses propres outils.

Si le leak se confirme, le Galaxy S26 Ultra pourrait bien devenir le smartphone que les utilisateurs ne lâcheront plus. Oui, ce smartphone ne serait pas là pour faire joli. Il promet des nouveautés. Au programme ? Le moins qu’on puisse dire c’est que ce futur flagship ne manquerait pas de changer vos habitudes, surtout dans les transports.

Samsung aime ses habitudes. Chaque début d’année, le constructeur cale son événement Unpacked dans une fenêtre bien précise. Pour le Galaxy S26 Ultra, les rumeurs convergent vers une annonce prévue un peu plus tard que celle du S25 Ultra.

Ce décalage intrigue, mais il colle avec un changement technique majeur. En effet, Samsung préparerait une mise en avant logicielle et matérielle plus dense, intégrée à One UI 8.5. Et justement, c’est là que la fuite commence.

En préparant une mise à jour de Good Lock, Samsung a laissé apparaître une option baptisée Affichage de confidentialité. Repérée dans One UI 8.5, cette fonction figure déjà dans les paramètres rapides.

Un simple appui suffirait à l’activer. Pas d’accessoire ni de film ajouté. Tout passe directement par l’écran. Et ça change beaucoup de choses. Ainsi, le leak autour du Galaxy S26 Ultra prend tout son sens.

Que dit ce leak de Samsung sur le Galaxy S26 Ultra ?

Commençons par l’écran. Peu de changements seraient à attendre de ce côté. Puisque d’après le leak, le Galaxy S26 Ultra embarquerait un écran AMOLED de 6,9 pouces, comme son prédécesseur.

La vraie nouveauté se cache ailleurs. Samsung miserait sur une technologie de dépolarisation CoE associée à un verre antireflet de troisième génération. Cela signifie que l’écran reste parfaitement lisible de face.

En revanche, dès que l’angle s’élargit, l’affichage s’assombrit progressivement. Les regards latéraux, mais aussi ceux venant du dessus ou du dessous, perdent toute lisibilité. Contrairement aux films de confidentialité classiques, l’écran ne devient pas noir d’un coup. Il dégrade l’image de façon graduelle.

Par ailleurs, en matière de luminosité, Samsung anticipe la critique. Les protections de confidentialité ont en effet un défaut bien connu. Elles réduisent la luminosité. La marque semble l’avoir anticipé.

Le Galaxy S25 Ultra atteint déjà 1 860 nits en pic. Les premières estimations évoquent plus de 2 000 nits pour le Galaxy S26 Ultra. Même avec l’Affichage de confidentialité activé, la lisibilité resterait élevée.

C’est un point clé. Car sans ça, la fonction aurait vite agacé les utilisateurs. Samsung joue gros sur ce terrain.

Un autre point fort

La personnalisation serait aussi un détail intéressant pour le Galaxy S26 Ultra. Car l’Affichage de confidentialité pourrait s’activer automatiquement selon le contexte. Transports, lieux fréquentés, applications sensibles.

Une application bancaire, par exemple, pourrait déclencher le mode sans action manuelle. Comment donc ? Samsung miserait ici sur l’IA embarquée pour adapter l’écran en temps réel.

Cette approche renforce la protection des données personnelles, des mots de passe aux informations sensibles. Et comme la technologie fait partie du téléphone, elle échappe aux compromis des accessoires tiers.

Côté tarif, aucune annonce officielle n’a été faite. Les leak internes sur le Galaxy S26 Ultra évoquent toutefois une stratégie prudente. Samsung ne prévoirait pas de hausse marquée.

Le Galaxy S26 Ultra pourrait ainsi rester dans la même fourchette que le S25 Ultra au lancement. Un positionnement premium assumé, mais sans dérapage tarifaire malgré les nouveautés matérielles. The Sunday Guardian évoque que selon les estimations, le prix de ce smartphone pourrait se trouver autour des 1 299 dollars aux États‑Unis.

Et pour la sortie ? Des médias spécialisés comme Tom’s Guide ou TechAdvisor confirment que la présentation pourrait bien se faire le 25 février 2026. Et une sortie commerciale se ferait autour du 11 mars.

