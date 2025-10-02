Samsung Galaxy S26 Ultra : leak des premiers rendus, déception sur la caméra

Le Galaxy S26 Ultra commence à se dévoiler avant l’heure. Les premiers rendus fuités annoncent un design plus arrondi, un gros changement du côté de la bosse photo… mais nada du côté des capteurs.

Les rumeurs s’emballent déjà autour du prochain flagship de Samsung, attendu pour début 2026. Après un Galaxy S25 Ultra qui avait amorcé un virage plus doux dans son design, le S26 Ultra adopte désormais des lignes arrondies et mise sur une nouvelle plateforme photo. Mais derrière ces changements visuels, une question agite les passionnés : la partie caméra restera-t-elle vraiment au point mort ?

Quelles sont les nouveautés du Samsung Galaxy S26 Ultra ?

Alors que nous terminons 2025, les fuites autour des prochains flagships commencent déjà à chauffer la toile. Et comme souvent, c’est Samsung qui attire tous les regards avec son futur Galaxy S26 Ultra. OnLeaks et Android Headlines ont mis la main sur les premiers rendus basés sur des schémas CAO, et je vous le dis en face, ce n’est pas vraiment l’évolution attendue.

Si vous trouviez le Galaxy S25 Ultra déjà moins carré que son prédécesseur, attendez de voir le S26 Ultra. Ice Universe, l’un des leakers les plus fiables qui parle de Samsung, avait déjà teasé une silhouette plus douce. Et ces rendus semblent confirmer les angles plus ronds, les bords affinés et un look globalement plus courbé.

Par ailleurs, les fans du S Pen seront contents, car le stylet reste de la partie. Et toujours selon les rumeurs, il pourrait lui aussi adopter un design légèrement plus arrondi pour s’intégrer parfaitement à la nouvelle silhouette.

Mais le gros changement esthétique vient de l’arrière du téléphone. La caméra du Galaxy S26 Ultra se dresse désormais sur une bosse de 4,5 mm. C’est quasiment la moitié de l’épaisseur totale de l’appareil (7,9 mm).

Contrairement au S25 Ultra, dont les capteurs fondus dans le châssis, le S26 Ultra affiche une plateforme surélevée. Exit aussi les petits anneaux autour des lentilles, qui avaient la mauvaise habitude de se détacher.

La déception, c’est du côté des caméras

Selon SamMobile, le Galaxy S26 Ultra garderait exactement la même configuration que le S25 Ultra. Nous parlons toujours du capteur principal ISOCELL HP2 de 200 Mpx, d’un ultra-grand-angle de 50 Mpx, d’un téléobjectif 5x de 50 Mpx, et probablement du téléobjectif 3x de 10 Mpx. Ainsi, Samsung semble choisir des optimisations logicielles et l’IA pour améliorer les résultats, plutôt que du nouveau hardware.

The upgrade of the Samsung S26 Ultra camera may not be worth mentioning for the Chinese Ultra, but it is a significant improvement for the S25 Ultra. pic.twitter.com/x0frRoZ0Zr — PhoneArt (@UniverseIce) September 6, 2025

À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max avait récemment dominé le duel photo face au Galaxy S25 Ultra. Malgré quelques bons points pour Samsung en macro et en zoom. Autant dire que les fans s’attendaient à une vraie montée en puissance pour 2026… qui n’est apparemment pas au rendez-vous.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra promet donc un design plus élégant et toujours orienté productivité avec son S Pen. Mais sur le plan photo, la stratégie est conservatrice. Si la concurrence continue d’innover, je pense que cette timidité pourrait coûter cher à Samsung. Reste à voir si l’IA saura sauver la mise.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.