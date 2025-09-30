iPhone 17 : ce glitch détraque l’IA Apple Intelligence, correctif en préparation

Apple déploie iOS 26.0.1 pour restaurer toutes les fonctionnalités de la gamme iPhone 17, dont le bug affectant Apple Intelligence.

Depuis la sortie de l’iPhone 17, les signalements de problèmes récurrents liés à l’Apple Intelligence se multiplient sur la toile. Nombreuses fonctionnalités de l’IA, comme le Genmoji, Image Playground et Writing Tools sont alors inaccessibles. Les causes semblent variées, mais Apple tente d’y remédier avec un correctif unique.

Bug d’Apple Intelligence lié à la connexion de l’iPhone 17

De nombreux utilisateurs d’iPhone 17 se plaignent que l’Apple Intelligence ne se lance tout simplement pas. D’autres signalent des problèmes dès l’installation.

Certains attribuent le dysfonctionnement à la qualité de la connexion Internet, signalant qu’un Wi-Fi lent ou instable accentue le bug. D’autres avancent que les restrictions imposées par certains opérateurs mobiles bloquent partiellement le téléchargement et le fonctionnement des outils IA.

Dans certains cas, la connexion à un réseau plus rapide ou l’actualisation des paramètres réseau a ainsi permis de restaurer l’accès. Toutefois, ces méthodes ne garantissent pas une résolution complète.

Pour remédier à ce problème, le géant de Cupertino déploie iOS 26.0.1. Il s’agit d’une mise à jour corrective destinée à résoudre plusieurs dysfonctionnements affectant l’iPhone 17 et le modèle Air.

Un correctif pour plusieurs anomalies

Le numéro de build de iOS 26.0.1 passe de 23 A 350 à 23 A 355, indiquant l’intégration de plusieurs corrections supplémentaires. Cette version cible plusieurs problèmes majeurs.

Le premier concerne la caméra de l’iPhone Air et de l’iPhone 17 Pro. Un autre bug affecte l’application Calendrier.

Le troisième touche le Wi-Fi et la connectivité cellulaire sur tous les modèles de la gamme iPhone 17. Les déconnexions fréquentes, notamment lors du déverrouillage de l’appareil, entraînent des interruptions de CarPlay sans fil dans les véhicules.

Ces améliorations réseau pourraient limiter le dysfonctionnement de l’Apple Intelligence sur l’iPhone 17, sans toutefois garantir leur résolution complète.

Parallèlement, Apple vient de lancer la première bêta d’iOS 26.1, qui reprendrait les mêmes correctifs que la version 26.0.1.

En prime, cette version expérimentale ajoute de nouvelles langues pour Apple Intelligence et Live Translation sur les AirPods compatibles. Elle inclurait également des ajustements mineurs sur Apple Music, Safari, Calendrier et Photos.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.