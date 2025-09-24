iOS 26.1 : la bêta est là ! Grosses nouveautés pour l’IA Apple Intelligence

Apple vient de lancer la première bêta d’iOS 26.1 ! Vous vous demandez si ça vaut le coup ? Une chose est sûre, cette mise à jour apporte plusieurs nouveautés clés pour tirer le meilleur de l’IA Apple Intelligence.

C’est probablement l’une des mises à jour les plus attendues. Parce qu’à peine une semaine après le lancement d’iOS 26, de nombreux utilisateurs ont pointé du doigt des bugs et des manques. Apple a donc réagi vite. Très vite. Mais concrètement, qu’est-ce que cette bêta iOS 26.1 change vraiment ? Certaines nouveautés risquent de vous surprendre.

Apple améliore l’expérience avec la bêta iOS 26.1

Les promesses autour d’iOS 26 donnaient envie. Mais la réalité est moins enthousiasmante. En effet, l’expérience a déçu pas mal d’utilisateurs.

Certains ont subi des glitches avec l’appareil photo. D’autres ont vu leur batterie fondre beaucoup trop vite. Et beaucoup ont signalé des problèmes de surchauffe.

C’est là que la bêta iOS 26.1 prend tout son intérêt. Car avec cette mise à jour, Apple corrige les bugs de la version initiale. Mais elle ne se limite pas aux correctifs. Elle introduit aussi de nouvelles fonctionnalités.

Le gros morceau ? L’ajout de nouvelles langues à Apple Intelligence. Jusqu’ici limitée à l’anglais américain, l’IA s’ouvre enfin à d’autres langues. Huit nouvelles langues sont intégrées : Chinois, Danois, Néerlandais, Norvégien, Portugais, Suédois, Turc et Vietnamien.

C’est tout ?

iOS 26.1 Beta apporte plus que de nouvelles langues. D’abord, du côté d’Apple Music. L’application s’enrichit d’un geste ultra simple. Car il suffit de balayer à gauche ou à droite sur le mini-lecteur. Le morceau change instantanément, que le lecteur soit réduit ou plein écran.

Avec cette nouvelle version, le fameux Liquid Glass s’invite aussi ailleurs. Le clavier numérique de l’application Téléphone adopte ce design qui fait débat.

iOS 26.1 Beta updates the KEYPAD with Liquid Glass pic.twitter.com/IqlNHit7Zg September 23, 2025

Enfin, Apple a peaufiné quelques détails visuels comme une nouvelle icône pour AirDrop ou encore un curseur vidéo revu dans Photos. Des étiquettes colorées apparaissent aussi dans Calendrier et une barre d’onglets Safari devient légèrement plus large.

Alors, comment récupérer cette version bêta ? C’est simple ! Vous n’avez qu’à la télécharger directement depuis l’application Réglages sur iPhone ou iPad.

Il faut juste un appareil compatible et un compte développeur Apple. En parallèle, les versions bêta de watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1 sont également disponibles.

Mais cette mise à jour ne semble être que le début. Apple préparerait l’intégration du Model Context Protocol (MCP). Si elle se confirme, les applications pourraient interagir directement avec l’IA de manière beaucoup plus fluide.

