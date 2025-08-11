Apple Intelligence : GPT-5 arrive très bientôt sur iPhone !

GPT-5 débarque, mais les utilisateurs d’iPhone devront attendre avant de le tester. Pourtant, rassurez-vous ! Vous n’aurez pas longtemps à patienter pour découvrir la puissance de cette IA.

GPT-5 était très attendu, et je faisais partie de ceux qui se demandaient ce qu’il réservait. Dès son lancement, il a déjà été testé par des milliers d’usagers. Pourtant, les utilisateurs d’iPhone n’ont pas encore eu la chance d’en profiter. La bonne nouvelle, c’est que ce dernier modèle d’IA signé OpenAI s’apprête à rejoindre très bientôt Apple Intelligence.

GPT-5 sur iPhone, dans pas longtemps

Le dernier modèle d’OpenAI, fera bientôt son entrée dans Apple Intelligence via la mise à jour iOS 26. C’est ce qu’Apple vient de confirmer au site 9toMac. Quand exactement ? Probablement début septembre, en même temps que le lancement de la série iPhone 17. Autrement dit, les utilisateurs d’iPhone auront moins d’un mois à attendre avant de pouvoir profiter de GPT-5.

OpenAI’s groundbreaking new model, GPT-5, will arrive on iPhones this fall with the release of the iOS 26 update. Integrated into Apple Intelligence, the model will enable the use of ChatGPT alongside Siri and the iPhone’s camera. pic.twitter.com/xb5zO0rLiJ — Swipeline (@Swipeline_Media) August 8, 2025

Ce qui change la donne, c’est que GPT-5 ne sera pas une application à part. En effet, le chatbot sera entièrement intégré à l’écosystème Apple. C’est-à-dire vous utiliserez l’IA directement via Apple Intelligence, sans avoir besoin de créer un compte OpenAI. Tout comme avec la version actuelle GPT-4o. Et ça, c’est une vraie différence.

Les utilisateurs d’iPhone auront évidemment accès à toutes les nouveautés de GPT-5. Parmi elles, les différentes personnalités pour varier les interactions ou encore de nouveaux thèmes visuels. Le mode vocal s’améliora nettement, ce qui promet de rendre Siri encore plus naturel et réactif.

Plusieurs moyens

Apple proposera plusieurs manières d’accéder à GPT-5 sur iPhone. La méthode la plus évidente passe par Siri. Dès qu’on lui pose une question trop complexe, il pourra passer le relais à GPT-5. Cela permet de fournir une réponse plus précise et détaillée.

Apple plans to use GPT5 in its ChatGPT Integration of Apple Intelligence when iOS26 is finally released. pic.twitter.com/XcOOA7Y2pK — Minimal Nerd (@minimalnerd1) August 8, 2025

GPT-5 sera aussi présent dans les Writing Tools, ces assistants d’écriture intégrés par Apple. Pour rappel, ils aident à reformuler ou rédiger des textes. Enfin, GPT-5 s’intègre directement à l’Intelligence Visuelle. Ce qui permet à la caméra de l’iPhone d’analyser en temps réel ce que vous filmez et de vous fournir des réponses ou informations instantanées.

Dans ces trois cas, GPT-5 améliore la fluidité, la pertinence et la rapidité des réponses. Certes, cette mise à jour représente une véritable évolution dans la manière dont les utilisateurs d’iPhone interagissent avec leur smartphone.

Par ailleurs, iOS 26 apportera aussi plusieurs nouveautés en plus des fonctions d’Apple Intelligence intégrant ChatGPT. Parmi elles, la traduction en direct lors des appels, dans FaceTime et pour les SMA (Messages Assistés par l’IA). Cela promet des échanges plus simples et plus naturels.

Et vous, vous en pensez quoi ? Pensez-vous que l’intégration de GPT-5 va changer votre façon d’utiliser votre iPhone au quotidien ? Quelles fonctionnalités attendez-vous le plus ? Partagez votre avis en commentaire !

