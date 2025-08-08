ChatGPT : comment tester la nouvelle IA GPT-5 gratuitement ?

GPT-5 peut être testé gratuitement sur ChatGPT. Enfin, avec quelques limites pour les non-abonnés.

Le 7 août 2025, OpenAI a lancé en grande pompe GPT-5 lors d’un Livestream mené par Sam Altman en personne. Une heure chrono, une pluie de démonstrations… et des performances qui parlaient déjà d’elles-mêmes avant même d’ouvrir la bouche ou plutôt, la boîte de tchat.

Le nouveau modèle par défaut de ChatGPT

GPT-5 est le nouveau moteur par défaut de ChatGPT. Le modèle a été entraîné sur des superordinateurs Microsoft Azure et affiné par plus de 5 000 heures de tests de sécurité.

Dès l’ouverture de ChatGPT, ses capacités sautent aux yeux : raisonnement affûté, multimodalité fluide, personnalisation poussée… le tout dans un système unifié.

– Pro users get unlimited access to GPT-5 & access to GPT‑5 Pro, ideal for the most challenging,… August 7, 2025

Côté fiabilité, GPT-5 marque un vrai progrès. Les fameuses hallucinations sont réduites de 45 %. Et avec la fonction thinking activée, le taux d’erreurs factuelles chute jusqu’à 80 %.

Autre nouveauté qui change la donne : l’intégration de l’operator framework. GPT-5 devient capable d’exécuter des tâches complexes de façon autonome.

Pour les développeurs, sa variante Lobster promet des gains en codage et automatisation. En outre, GPT-5 alimente désormais Microsoft 365 Copilot et Azure AI Foundry.

Quant à la sécurité, GPT-5 ne se contente plus de botter en touche sur les sujets sensibles. Grâce à l’approche safe completions, il propose des réponses utiles tout en respectant un cadre sécurisé.

Pour accéder gratuitement à GPT-5, direction chatgpt.com ou l’application mobile (iOS/Android, version 1.2025.147 ou plus). La création d’un compte OpenAI suffit.

Après la connexion, le système sélectionne automatiquement GPT-5 comme modèle par défaut. Inutile d’effectuer une action supplémentaire ou d’utiliser un VPN, même depuis la France ou l’Union européenne.

En version gratuite, GPT-5 autorise environ 10 messages toutes les 5 heures. Une fois ce quota atteint, le système bascule automatiquement à GPT-5 Mini, une version allégée, mais performante.

Pour contourner ces limites, les abonnements payants (ChatGPT Plus à 23 €/mois ou Pro à 229 €/mois) offrent des quotas plus élevés et un accès à GPT-5 Pro.

Le rollout a débuté le 7 août 2025, mais peut prendre quelques jours pour atteindre tous les utilisateurs gratuits. Les abonnés Plus, Pro et Team bénéficient d’un accès immédiat. Les formules Enterprise et Edu suivront une semaine plus tard.

