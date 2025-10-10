iOS 26.1 : debout les feignasses ! Votre iPhone va vous forcer à vous réveiller

Vous pensiez pouvoir esquiver le réveil de votre iPhone d’un simple geste du doigt ? Mauvaise nouvelle : Apple vient de trouver une méthode radicale pour s’assurer que vous sortiez vraiment du lit. iOS 26.1 transforme le lever du matin en mission quasi militaire.

La deuxième bêta d’iOS 26.1 vient tout juste d’arriver. Cependant, cette mise à jour n’apporte pas de bouleversement technique. Elle touche à une habitude bien ancrée : celle de martyriser le bouton “snooze” dès les premières secondes du réveil.

Apple ressuscite un vieux réflexe

Apple a décidé d’en finir avec les pannes d’oreiller. Sur la bêta d’iOS 26.1, le réveil ne se coupe plus d’un simple tapotement endormi. Il faut glisser le doigt sur l’écran pour éteindre la sonnerie. Un retour aux sources qui rappelle le fameux “Glisser pour déverrouiller” des premiers iPhone. Les nostalgiques vont adorer. Les dormeurs, un peu moins.

Ce geste paraît anodin, mais il est stratégique. Beaucoup d’utilisateurs se plaignaient de désactiver leur alarme sans le vouloir, à moitié endormis. Avec ce “Slide to stop”, Apple impose un minimum de coordination cérébrale avant le silence. En clair : tant que votre cerveau ne suit pas, votre téléphone hurle.

La marque californienne justifie ce changement par les retours d’utilisateurs. Trop de plaintes, trop de matins ratés. Alors elle a décidé de compliquer un peu la tâche. Et il faut admettre que ce geste a un petit goût de déjà-vu, presque réconfortant. Le genre de mouvement qu’on faisait machinalement il y a dix ans.

Même le minuteur passe au même régime. Il faudra aussi le balayer pour le stopper. Pas sûr que cela change votre vie, mais au moins, votre iPhone vous demandera un peu plus d’énergie, même pour vos œufs à la coque.

iOS 26.1 : les petits détails qui font la différence

Derrière ce réveil plus exigeant, Apple a glissé une série de retouches visuelles et pratiques. L’effet “Liquid Glass”, la touche esthétique d’iOS 26, a été adouci. Le centre de contrôle redevient plus flou, ce qui rend tout plus lisible.

Sur iPad, les fans de productivité retrouveront “Slide Over”. Cette fonction permet d’afficher une appli flottante par-dessus une autre. Pratique pour ceux qui aiment jongler entre deux tâches sans perdre le fil. Le multitâche retrouve un peu de fluidité, et les doigts aussi.

Apple a aussi fait un ménage graphique. Les titres dans les réglages sont désormais alignés à gauche. Les dossiers sur l’écran d’accueil aussi. Visuellement donc, tout paraît plus ordonné. L’ensemble respire mieux. Même les boutons gagnent un contour optionnel pour ceux qui aiment la clarté.

Côté sécurité, une nouvelle option permet de télécharger automatiquement les correctifs sans lever le petit doigt. Et dans l’application Santé, vous pouvez désormais créer vos propres entraînements. Bref, le téléphone vous suit jusque dans vos squats matinaux.

